Жителям Чечни отказано в посещении мечетей без справки о вакцинации

09 июля 2021, 19:54

Сотрудники полиции проверяли сегодня наличие справки о вакцинации у желающих посетить пятничную молитву, в мечети пускали только со справкой, сообщили местные жители. Также справку о вакцинации требовали у автомобилистов на въезде в Ачхой-Мартан - при ее отсутствии въезд и выезд из райцентра запрещен, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте республики, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, с 9 июля жителям региона, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в Чечне не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались местные жители.

В феврале, вопреки заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений, Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Сегодня верующие, не имеющие справок о вакцинации, не были допущены к участию в коллективных молитвах. По утверждению местных жителей, наличие справок проверяли сотрудники полиции на входах в мечети.

Сотрудники полиции в Грозном не пускали сегодня в мечети верующих для совершения пятничной молитвы без справок о вакцинации, сообщил житель Ленинского района Грозного Абу. "Сегодня, как обычно, отправился в нашу мечеть, чтобы совершить обязательный рузба-намаз (пятничная молитва). На всякий случай, взял маску, но и с ней меня не пустили на молитву. Сотрудники полиции дежурили на входе и требовали предъявить справку, что ты прошел вакцинацию,. Тех у кого не не было, отсылали домой", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Абу добавил, что не собирается прививаться от коронавируса.

На пятничную молитву не удалось попасть и жителю Октябрьского района Грозного Сахибу. "Слышал на днях, что на рузба-намазы нужно будет приходить со справками о вакцинации, но думал, что это просто слухи. Оказалось, правда. Сегодня меня, как и многих других, не пустили в мечеть, потому что не привит от коронавируса", - отметил он.

О том, что без справок о вакцинации от коронавируса жителей Чечни с 9 июля не будут пускать в мечети, заявлял муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. "На пятничную молитву «джума-намаз» будут пускать только вакцинированных граждан. Также прихожане должны будут соблюдать дистанцию друг от друга", - цитировало его слова 8 июля информагентство "Чечня Сегодня".

Мечеть сегодня была практически пустой, указал житель Грозненского района Ваха. "Я сделал первую прививку две недели назад, на работе прививали всех. Был сегодня на пятничной молитве в мечети. Молящихся было всего человек 80, не больше, хотя обычно она бывает заполнена до отказа", - сказал житель Грозненского района, Ваха. По словам мужчины, мечеть в их населенном пункте вмещает более тысячи человек.

О том, что к участию в пятничных молитвах в мечетях не будут допускаться люди без справки о вакцинации, жители Чечни были проинформированы ещё на минувшей неделе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията.

Сегодня также стало известно что въезд и выезда из райцентра Ачхой-Мартан закрыт для людей без справок о вакцинации, видеоролик баз распространен в WhatsApp. На видео видна длинная очередь из машин, один автомобиль разворачивается и уезжает в обратном направлении. "Это на въезде в Ачхой-Мартан. У кого нет справки (о вакцинации), потихоньку разворачивается", - перевел слова автора видео на чеченском языке корреспондент "Кавказского узла".

Информацию об ограничениях на въезд в Ачхой-Мартан подтвердил автор комментария на "Кавказском узле". "С сегодняшнего дня въезды и выезды оттуда закрыты. Впускают и выпускают только при наличии справки о проведенной вакцинации. На каком основании, по чьему распоряжению это сделано, совершенно непонятно. Видимо, районное начальство решило "отличиться". Властям мало запретов на посещение магазинов и аптек непривитыми гражданами, и они решили еще больше усугубить ситуацию. Ну-ну, продолжайте", - написал пользователь lani под публикацией "Житель Чечни осужден за оправдание терроризма".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли ужесточение антиковидных мер в Чечне попыткой Кадырова угодить федеральному центру. "И все это, несмотря на то, что президент говорил о том, что вакцинация не может быть принудительной. Кадыров хочет выглядеть успешнее всех, быть оригинальным", – отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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