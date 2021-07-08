Грозненцы пожаловались на недопуск в магазины без сертификата о вакцинации

08 июля 2021, 06:29

Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в Чечне не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались местные жители. С 9 июля жителям региона, не сделавшим прививку, запретят посещать мечети. Пользователи Instagram раскритиковали такое решение, напомнив, что вакцинация объявлялась добровольной.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте республики, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей.

В феврале, вопреки заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений, Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Продавцы магазинов в Чечне отказываются обслуживать покупателей без сертификатов о вакцинации от COVID-19. За неисполнение запрета властей в чеченской столице закрыты несколько крупных продуктовых магазинов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" 7 июля жители Грозного.

"Я обычно закупаю продукты в [сетевом магазине], что недалеко от дома. Продавцы меня знают, я - их. Сегодня (7 июля) снова пошла за хлебом, а он закрыт. Оказывается, была проверка, продавец в это время обслужила женщину без справки о вакцинации. И из закрыли", - рассказала Залина.

"У нас в поселке несколько магазинов. Везде висят объявления, что без "ковидной" справки обслуживать не будут. Приходится посылать за продуктами детей, у них справки не требуют. Рассказывают, что уже несколько магазинов закрыты, - отметила Лиза.

"Такого, как у нас, больше нигде нет. Сын в Москве работает, говорит, что в отдельных местах маски надо носить, и все. У нас же не обслуживают, если ты не вакцинирован [...] Людям что, с голоду умирать, если они не хотят прививаться?" - возмущается Докка.

Житель Грозного на правах анонимности рассказал, что столкнулся с аналогичной проблемой, когда пытался купить буханку хлеба. У него потребовали сертификат о вакцинации. "Пришлось знакомого пацаненка попросить купить хлеба, - рассказал он.

Работники магазинов рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о претензиях со стороны работодателей и клиентов.

"Я работаю продавцом магазина второй год. Это единственный источник дохода, на моем иждивении двое детей. Работаю с утра до позднего вечера, в день получаю 800 рублей. Неделю назад по требованию хозяйки сделала прививку от ковида, хотя не собиралась. Но тогда магазин могли закрыть, а меня уволить, как она сказала. Теперь требуют не обслуживать покупателей без справки о том, что они вакцинированы. Опять же под угрозой закрытия магазина. Меня многие клиенты хорошо знают, я не могу отказать им в покупке хлеба или чего другого. Из-за этих запретов я оказалась в двойственном положении. Как быть дальше, даже не представляю", - рассказала торговый работник Мадина.

Пользователи соцсетей раскритиковали действия чеченских властей по ужесточению противоэпидемических ограничений. "Машины отбирают - или вакцинация, или иди домой пешком. В ЧР полный беспредел", - утверждает abr010101, комментируя публикацию в Instagram-паблике Минздрава Чечни о том, что республика занимает лидирующее положение в России по темпам вакцинации населения.

С 9 июля вводится запрет на посещение мечетей для жителей Чечни, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил 7 июля муфтий республики Салах-Хаджи Межиев. По его словам, такое решение принято для того, чтобы остановить распространение вируса и снизить смертность, передает ЧГТРК "Грозный".

Публикация об этом в Instagram-паблике телеканала по данным на 06.00 мск сегодня, 8 июля набрала 65 800 просмотров и 249 комментариев. "Пустая будет мечеть", - предположил leon_lider_06.

"Говорят, это добровольная вакцина, но если не сделали, сиди дома, везде для тебя запрет?" - удивляется butterfly_moth.

"При чем тут политическая вакцинация и религия?" - задается вопросом ultroculler778.

"Этот муфтий врач или проповедник, скажите мне. Он про медицину даже врачам говорит", - отметил sheih_islam06.

"Да совсем народ зашугали, че хотят, то творят, беспредел конкретный", - возмущается halid_84_84.

"Северная Корея отдыхает", - иронизирует ya_za_chr.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли ужесточение антиковидных мер в Чечне попыткой Кадырова угодить федеральному центру. "И все это несмотря на то, что президент говорил о том, что вакцинация не может быть принудительной. Кадыров хочет выглядеть успешнее всех, быть оригинальным", - отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Кадыров идет в тренде: растет заболеваемость, Кремль требует ее снизить, и чеченский глава пытается повысить свой имидж, борясь с коронавирусом на дальних подступах – в аэропорту, а не в регионе. Кадыров выглядит как успешный борец с болезнью, угождая Москве. С точки зрения политики, Кадыров ведет себя очень логично", - считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.