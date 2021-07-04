Пользователей соцсети возмутило требование о масках в маршрутках Чечни для привитых

04 июля 2021, 11:45

В Чечне ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте для всех, но часть жителей вакцинирована от коронавируса и может не опасаться за своем здоровье, указали пользователи соцсети Instagram. Они указали, что ранее масочный режим в республике оказался неэффективен в борьбе с вирусом.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим вводится в общественном транспорте республики.

В феврале, вопреки заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений, Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Сообщение о введении масочного режима в транспорте вызвало возмущение пользователей соцсети. "Мы ж вакцинировались, разве вакцина не защищает от вируса?", - написала пользователь hugo_stiglitz_666_, комментируя опубликованное 3 июня сообщение о введении обязательного масочного режима в общественном транспорте в паблике chp.chechenya в Instagram. Паблик насчитывает 249 тысяч подписчиков, по данным на 11.00 мск сегодня под сообщением пользователи оставили 403 комментария и 2110 отметок "нравится".

"Пусть маски носят невакцинированные - и в магазинах и в общественном транспорте", - поддержала ее vashka.993.

"Зачем это вообще нужно, в эту жару носить эти маски ещё. И с вакциной этой достали. Зачем маски, если есть вакцина? Для чего вакцину создали тогда, скажите" - возмутился waxites.01.

"Я не буду ездить на общественном транспорте", - заявила ina.inrkva.

Пользователи указали на то, что ношение масок ранее не остановило эпидемию. "Мы столько месяцев маски носили - и никакого результата. Как понять весь этот цирк сейчас? Все зря?" - написала lam_broo, комментируя сообщение от 3 июля о необходимости масок для пассажиров маршруток в паблике chp.grozny_95 в Instagram, насчитывающем 315 тысяч подписчиков. По данным на 11.20 мск сегодня пользователи прокомментировали сообщение 95 раз и оставили под ним 657 отметок "нравится".

"Вакцина, теперь маски, и следом скажут - народ не слушается, будет карантин", - скептически высказался umm_aisha_777.

Авторы комментариев указал, что устали от ограничений.

"Надоели со своей вакцинацией и масками! Вы замучили людей, терпения уже не хватает на то, что вы делаете ! Люди устали от вас", - написал sfdrt8.

"Маски надо носит больным, а не здоровым", - указала suitangerieva.

Некоторые пользователи связали ужесточение карантинных мер с предстоящими выборами. "Надеюсь, после ваших задуманных выборов все вернётся на свои места", - написал roma.roma.roma13579.

Участники Всемирного съезда народов Чечни 23 июня приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Это подержал и Владимир Путин. Карт-бланш Кадырову от Путина на участие в сентябрьских выборах подтвердил, что майское заявление главы Чечни о готовности отказаться от нового срока было не более чем ритуальным, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 26 июня участники конференции чеченского отделения "Единой России" единогласно поддержали кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики.