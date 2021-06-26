"Единая Россия" выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

26 июня 2021, 20:13

Участники конференции чеченского отделения "Единой России" единогласно поддержали кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики и отвергли его единственного конкурента.

Как сообщал "Кавказский узел", участники Всемирного съезда народов Чечни 23 июня приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона. Это подержал и Владимир Путин. Карт-бланш Кадырову от Путина на участие в сентябрьских выборах подтвердил, что майское заявление главы Чечни о готовности отказаться от нового срока было не более чем ритуальным, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Мероприятия, подобные Всемирному съезду народов Чечни, обычно проводятся за счет бюджета и ради конкретного лидера, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. От имени чеченцев Франции на съезде выступил Али Бажаев, но ни его, ни представляемую им организацию чеченцы в Европе не знают, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Сам Рамзан Кадыров 20 мая заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. "Окончательное решение приму после изучения общественного мнения", - пояснил он.

Сегодня в Грозном прошла XXXVI Конференция Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия", на которой рассматривались две кандидатуры для выдвижения на пост главы Чечни. Конкурентом Кадырова, который является не только действующим главой региона, но и членом Высшего совета партии, стал депутат Госдумы Магомед Селимханов. Все 176 делегатов, имеющих право голоса, проголосовали за Кадырова.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил участникам конференции, что "о необходимости участия в выборах сказал <...> Президент России Владимир Путин в ходе недавней рабочей встречи".

Ранее, 19 июня, на ХХ Съезде партии "Единая Россия" было принято решение, что Рамзан Кадыров возглавит общефедеральный список кандидатов на выборах в депутаты Государственной Думы, указано в сегодняшней публикации на сайте "Единой России".

Кадыров заявил на сегодняшней конференции, что его главной целью является единство общества. "Чеченский народ един и сплочен, как никогда в своей истории. Не должно быть разделения власти и общества, они должны слышать друг друга, иначе все будет зря. Мы готовы откликнуться всегда на призыв народа, в любое время прийти на помощь, и народ слышит нас - это наша самая главная победа", - прицитировало Кадырова РИА "Новости".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".