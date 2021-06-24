Всемирный съезд народов Чечни. Фото: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики https://grozny-inform.ru/news/analitics/129391/

24 июня 2021, 21:46

Аналитики назвали съезд в Чечне демонстрацией популизма Кадырова

Мероприятия, подобные Всемирному съезду народов Чечни, обычно проводятся за счет бюджета и ради конкретного лидера, сказал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. От имени чеченцев Франции на съезде  выступил Али Бажаев, но ни его, ни представляемую им организацию чеченцы в Европе не знают, указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", участники Всемирного съезда народов Чечни сегодня приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину, что сегодня же и сделал. Президент России в ответ озвучил Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней. Карт-бланш Кадырову от Путина на участие в сентябрьских выборах подтвердил, что майское заявление главы Чечни о готовности отказаться от нового срока было не более чем ритуальным, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

На встрече с Кадыровым в режиме видеоконференции Путин отметил, что при личном участии главы Чечни, "непосредственном, иногда действительно прямом, личном участии [...] Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации".  "Сделано очень много. Предстоит сделать ещё больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успехов", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В реалиях Северного Кавказа такие мероприятия, как Всемирный съезд народов Чечни, проводятся, как правило, за счет бюджета, и для конкретного человека, лидера, рассказал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. «Остальное – массовка для антуража», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он предположил, что к проведению мероприятия могли быть привлечены также средства бизнеса. «Возможно, был спущен приказ о необходимости принять участие в проведении мероприятия. Это мог быть разный бизнес, даже госструктуры. Но не исключаю, что есть люди, которые добровольно решили выделить определенную сумму», - подчеркнул Кутаев.

Большинство чеченцев Европы отрицательно относится лично к Кадырову, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. «На этом съезде от имени чеченцев Франции выступил некий Али Бажаев, который был представлен вице-президентом альянса чеченцев Франции. Но ни Али Бажаев, ни представляемый им альянс не известен чеченскому обществу Европы. Подавляющее большинство чеченцев впервые услышали об этом человеке и об этом альянсе. При этом, конечно же, найдутся отдельные люди среди чеченцев, симпатизирующие лично Кадырову и в целом российской власти в Чечне. Меньшинство из них симпатизирует публично, большинство делает это скрытно. Но это явление в Европе, скорее, исключение, чем правило, так как подавляющее большинство чеченцев отрицательно относится и лично к Кадырову, и к российскому присутствию в Чечне», - сказал он «Кавказскому узлу».

Соблюдения законности в Чечне, о которой говорил Песков, нет, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Если принять, что для Кремля это действительно важно, то этого в республике не происходит. Но я сомневаюсь, что Кремль придает этому значение", -  сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Для Кремля главное - чтобы соблюдалась законность, чтобы все, что происходит в республике, соответствовало законам РФ", - процитировал сегодня пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС. При этом Песков отметил, что соблюдение прав человека является одним из аспектов соблюдения законности в целом.

Утверждение Путина о том, что при личном участии Кадырова Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов России также сомнительно, сказала Ганнушкина. «Чечня не стала безопасным регионом России. Хотя бы по одному тому, что там постоянно пресекают террористические акты и нападения. В безопасном месте нет необходимости предотвращать теракты. Создана картина безопасности, ради которой  Путин готов терпеть любые нарушения прав человека. Для Кремля важно, чтобы глава Чечни постоянно говорил, что республика – часть России», - отметила она.

Напомним, Рамзан Кадыров 20 мая заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры.  "Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - написал он в тот день на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Проект" раскрыл данные о тайной недвижимости окружения Кадырова", ""Открытые медиа": охрана Кадыровых обошлась бюджету в миллиард рублей", "Путин назвал Кадырова достойным звания Героя труда".

Автор: Гор Алексанян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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