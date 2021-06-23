Политологи назвали предсказуемым участие Кадырова в выборах главы Чечни

23 июня 2021, 20:14

Карт-бланш Кадырову от Путина на участие в сентябрьских выборах подтвердил, что майское заявление главы Чечни о готовности отказаться от нового срока было не более чем ритуальным, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", участники Всемирного съезда народов Чечни сегодня приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину, что сегодня же и сделал. Президент России в ответ озвучил Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней.

Рамзан Кадыров 20 мая заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. "Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - написал он в тот день на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Уход Кадырова с поста главы Чечни ничего и не предвещало. Если бы готовилась операция "Преемник", то он бы был уже представлен. А сейчас уже конец июня, а выборы - в сентябре", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава консалтинговой группы Евгений Минченко, комментируя итог встречи Путина с Кадыровым и озвученное на ней предложение.

Заявление Кадырова о том, что он не будет баллотироваться, если даже несколько процентов населения выступят против его кандидатуры, было не более чем "ритуальным", считает политолог. "Сталин об этом [что уйдет с поста] постоянно говорил", - провел параллель Минченко.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее.14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов.

Политолог Екатерина Шульман также назвала "ритуальные отказы" традиционной для России частью выдвижения кого-то на любую должность, в особенности на должность публичную. "Считается необходимым, по крайней мере, не выражать желания занять какой-то пост. И даже когда его предлагают, это предложение отклонять, а потом уже соглашаться. Но не ради себя, а ради общественного блага", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шульман, трудно представить в настоящее время какой-либо вариант ухода Кадырова с поста главы Чечни. "Очевидно, что для федерального центра он является гарантом спокойствия в регионе, в том виде, в котором это спокойствие возможно. Трудно предположить, чтобы сейчас кто-то стал принимать решение, меняющее сложившееся в регионе порядок вещей", - считает Шульман.

Профессор Алексей Малашенко также считает заявления Кадырова о том, что он не станет баллотироваться, "ритуальными банальностями". "Это абсолютно ритуальное, банальное заявление, чтобы потом сказать: вот, видите, меня попросили, меня заставили, я выполняю волю народа. Это не я хочу должности, я всегда готов уйти, а вот народ хочет так", - указал политолог.

Никакого решения о смене Кадырова не могло быть принято, уверен он. "Довольно давно уже ходили слухи, что Кадыровым был недоволен Путин. И сам Кадыров разыгрывал эту карту. Возьму - и откажусь, что вы будете делать? Но сейчас совсем другое", - полагает Малашенко.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.