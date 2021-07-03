Обязательный масочный режим вводится в общественном транспорте Чечни

03 июля 2021, 19:10

Пользоваться общественным транспортом в Чечне с 4 июля нельзя будет без маски. Запрет ввел Роспотребнадзор по республике.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и кавказовед Ахмет Ярлыкапов предположили, что он сделал это, желая угодить федеральному центру, недовольному ростом числа заражений.

В феврале, вопреки заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений, Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

С 4 июля в Чечне вводится запрет на проезд в общественном транспорте без масок, сообщило республиканское министерство транспорта и связи.

"Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики. Ношение защитных масок в рабочее время строго обязательно и для всех водителей общественного транспорта", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице Минтранссвязи Чечни в Instagram.

На сегодня в Чечне зарегистрировано 12 957 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии 12 390 человек выздоровели, 164 - умерли. За последние сутки число заболевших выросло на 55 человек, сообщается на сайте республиканского управления Роспотребназора.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".