Масочный режим в аэропорту Грозного подчеркнул лояльность Кадырова Кремлю

21 июня 2021, 14:17

Глава Чечни ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту, желая угодить федеральному центру, недовольному ростом числа заражений, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. Вакцинация в Чечне проходит бессистемно, прививки ставятся, в том числе и людям с хроническими заболеваниями, что приводит к тяжелой переносимости, рассказал "Кавказскому узлу" местный врач. Ставить прививки принуждают и школьников, и сотрудников предприятий под угрозой недопуска на учебу и работу, заявили местные жители.

При этом Рамзан Кадыров еще в феврале, вопреки заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений, объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Аэропорт Грозного ввел обязательный масочный режим, а это говорит о том, что Кадыров де-факто аннулировал свое же распоряжение об отмене масочного режима, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его мнению, глава Чечни ужесточением мер по борьбе с коронавирусом пытается показать Кремлю лояльность и исполнительность.

"По сути, шаг разумный, аэропорт – объект, где высокая текучесть людей, прилетают – улетают. Мера предупредительная, грамотная. Однако продиктована не желанием заботиться о гражданах, а угодить федеральному центру: мол, я, Кадыров, справился первым, я патриот, "пехотинец Путина". И все это, несмотря на то, что президент говорил о том, что вакцинация не может быть принудительной. Кадыров хочет выглядеть успешнее всех, быть оригинальным", – заключил Кутаев.

Обязательный масочный режим был введен в аэропорту Грозного 17 июня. "В связи с сохраняющимися высокими рисками распространения коронавирусной инфекции по решению управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике на всей территории аэровокзального комплекса обязательно ношение масок. Также в целях предотвращения распространения COVID-19 призываем всех соблюдать социальную дистанцию. Данное правило распространяется на всех пассажиров, а также сотрудников и посетителей аэропорта", – процитировал в тот же день сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов также связал введение масочного режима в аэропорту со стремлением Кадыровы угодить Кремлю. При этом он отметил, что большинства жителей Чечни это решение не коснулось.

"Не могу сказать, что аэропорт – полностью территория региона. Это территория, скорее, федеральная. Туда прибывает разные люди из разных регионов, не только чеченцы. Кадыров идет в тренде: растет заболеваемость, Кремль требует ее снизить, и чеченский глава пытается повысить свой имидж, борясь с коронавирусом на дальних подступах – в аэропорту, а не в регионе. Кадыров выглядит как успешный борец с болезнью, угождая Москве. С точки зрения политики, Кадыров ведет себя очень логично", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

16 июня Кадыров объявил, что в Чечне привиты от коронавируса 142 462 человека, то есть четверть от общего количества жителей республики, которые подлежат вакцинированию.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского госуниверситета Наталья Зубаревич считает приведенные Кадыровым цифры реальными. "Если Кадыров и соврал, то не сильно. Чечня – регион, где живут и работают силовики и бюджетники, экономика региона бюджетная. Людям сказали привиться – они и привились. Их построить нетрудно", – сказала Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала, что в Чечне проживает около 1,2 миллиона человек. Учитывая, что чеченские семьи крупные, с множеством детей, не подлежащих вакцинации, относительно общего числа подлежащих вакцинации людей Кадыров также привел реалистичные данные, считает Наталья Зубаревич. "140 тысяч – это около 20% населения региона. Это, согласно статистике, вполне средняя цифра по стране", – резюмировала Зубаревич.

По состоянию на начало 2021 года, численность населения Чечни составляла 1 497 992 человека, указано на сайте Росстата. Ранее Наталья Зубаревич, комментируя данные о расходе жителей Шаройского района Чечни на продукты, призывала не верить различным статистическим показателям по республике. "Статистика Чечни представляет собой виртуальную реальность", — процитировала Наталью Зубаревич 5 февраля 2016 года "Медуза".

Осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходилась с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" тогда включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. По данным издания, власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз".

С начала пандемии в Чечне зафиксировано 145 смертей от коронавируса, в том числе 13 за последние сутки. На 17 новых случаев заражения за сутки приходятся 13 случаев выздоровления, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".