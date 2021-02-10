Отмена Кадыровым масочного режима в Чечне противоречит позиции Роспотребнадзора

10 февраля 2021, 21:17

Распоряжение Рамзана Кадырова об отмене масочного режима вошло в противоречие с сегодняшним заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. Жители Чечни написали в Instagram, что давно ждали отмены обязательного ношения масок в общественных местах.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров объявил сегодня об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона.

Рамзан Кадыров, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и другие высокопоставленные чиновники в Чечне неоднократно угрожали высокими штрафами за несоблюдение масочного режима. При этом местные жители и пользователи соцсетей критиковали их за нарушение этих предписаний. О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Чечня стала вторым после Удмуртии российским регионом, чей губернатор объявил об отмене обязательного ношения масок. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это решение преждевременным, сообщили "Вести".

Попова подчеркнула, что пока необходимо и носить маски, и соблюдать социальную дистанцию, и также соблюдать особые условия сохранения здоровья и жизни людей старше 60 лет и людей с хронической патологией. "Только соблюдая все это, мы можем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер экономики, постепенное открытие всех сфер услуг. Только при этом", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Власти Чечни отменили штрафы за отсутствие маски, но носить их по-прежнему рекомендуют, отметил глава чеченского оперативного штаба по противодействию коронавирусу, спикер парламента республики Магомед Даудов. "Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович [Кадыров] принял решение отменить меры, предусматривающие обязательное ношение масок в общественных местах, исходя из полного анализа эпидемиологической ситуации в регионе. У нас идет снижение заболеваемости. Кроме того, активно проводится массовая вакцинация населения. Таким образом, мы воспользовались особыми полномочиями, полученными регионом в связи с пандемией", - процитировал Даудова ТАСС.

Читатели чеченских Instagram-пабликов скептически отнеслись к заверениям о безопасности новой вакцины. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне столкнулись с требованиями привиться от коронавируса, в противном случае они рискуют остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

Пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители Чечни, выразили радость в связи с отменой масочного режима. "Одна приятная новость", - написала читательница паблика eldit_net vredinaa__95__. "Сегодня большой праздник для жителей [Чечни]", - высказался _rasul_hachilaev_. "Наконец то свершилось", - прокомментировал _grozny_com.

Жители Чечни не торопятся снимать маски, отметила, однако, inkognitishe. "Без масок не видела людей сегодня. Мало того, в аптеку, как в мавзолей - строго по одному пускали", - написала она около 17.30 мск.

Другие читатели паблика прокомментировали новость в ироническом ключе. "Сейчас [если] люди, наоборот, будут носить маски - [силовики] скажут, что-то подозрительно", - написал strannik_1986_. "И начнут штрафовать тех, кто носит", - поддержал шутку 222naprokat.

К 21.17 мск 10 февраля эта публикация собрала 1652 "лайка" и 92 комментария. У паблика 217 тысяч подписчиков.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". Осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".