Кадыров объявил об отмене масочного режима

10 февраля 2021, 16:49

В Чечне с сегодняшнего дня не обязательно носить маски в общественных местах, сняты и ограничения на пересечение границы региона, объявил Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" сообщал, что Рамзан Кадыров, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и другие высокопоставленные чиновники в Чечне неоднократно угрожали высокими штрафами за несоблюдение масочного режима. При этом сам Кадыров и чеченские чиновники масочным режимом пренебрегают, указывали местные жители. Так, пользователи Instagram возмущались, что 24 декабря 2020 года супруга и две дочери Рамзана Кадырова на организованном Минкультом Чечни творческом вечере были без масок, хотя власти требуют надевать их даже в автомобиле. Пользователи соцсети также обращали внимание, что в январе, когда боец ММА Хамзат Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус, Рамзан Кадыров, другие спортсмены и родственники бойца на встречах с ним были без масок.

О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Об отмене масочного режима Кадыров объявил на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", - сообщил глава Чечни на своем Telegram-канале.

Читатели чеченских Instagram-пабликов скептически отнеслись к заверениям в безопасности новой вакцины. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне столкнулись с требованиями привиться от коронавируса, в противном случае они рискуют остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

Кадыров заявил, что эпидемиологическая обстановка в Чечне "складывается благоприятным образом". "Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - говорится в публикации на его Telegram-канале.

Он поблагодарил "население республики, которое поддержало все наши ограничительные меры и неукоснительно их соблюдало".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".