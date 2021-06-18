Попытки Кадырова ускорить темпы вакцинации с помощью угроз привлекли внимание политологов

18 июня 2021, 00:25

Рамзан Кадыров последует примеру московских властей и введет обязательную вакцинацию в республике, так как ему важно угодить федеральному центру и показать заботу о здоровье людей, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. Распоряжение об отмене масочного режима вошло в противоречие с заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. 17 июня Рамзан Кадыров пригрозил, что власти Чечни будут вынуждены ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе.

Жители Чечни неоднократно жаловались на принудительную вакцинацию. В апреле они рассказали, что сотрудников детских садов в регионе принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют. Еще один местный житель сообщил, что в конце апреля в Надтеречном районе Чечни вакцинировали полицейских, не выясняя, есть ли у них противопоказания. Жители Чечни массово отказываются прививаться от коронавируса и распространяют в соцсетях теории заговора, таким людям медицинские услуги должны предоставляться в последнюю очередь, заявил в мае Кадыров.

Чечня фактически стала первым регионом, где режим ношения масок был отменен, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" политолог Алексей Малашенко. Кадыров будет действовать в аналогичной логике и объявит обязательную вакцинацию, считает эксперт.

«На этом Кадыров только выиграет – по трем пунктам. Обязательная вакцинация покажет, что чеченский руководитель больше всех заботится о здоровье нации. Кроме того, он первым исполняет указание сверху. Помимо прочего, Кадыров в глазах населения предстанет как руководитель, понимающий сложность ситуации», - рассказал Малашенко.

Предстоящие сентябрьские выборы вряд ли могут быть причиной того, что Кадыров пока еще не ввел обязательную вакцинацию, так как результат выборов предрешен, отметил Малашенко.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее. 14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов. Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В мае Кадыров заявил, что не станет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. Тех, кто не поддержит выдвижение Кадырова на выборы, ожидает преследование или расправа, предположили пользователи Instagram.

«Не исключаю, что Кадыров опасается негативной реакции населения в связи с вводом обязательной вакцинации. Все зависит от того, как чеченцы относятся к самой идее вакцинации. Тут Кадыров должен уловить тренд», - сказал он.

Кадыров захочет быть среди первых глав регионов, которые ввели обязательную вакцинацию, уверен чеченский политолог Иса Магомадов. «Кадыров будет из кожи вон лезть, чтобы быть в тройке первых. Это своего рода «прогиб» перед федеральным центром. Кремль показал, что добиваться вакцинации нужно любыми способами, несмотря на то, что президент Владимир Путин заявил о незаконности принудительной вакцинации. Остался только один метод – принудительный. И Кадыров будет впереди планеты всей», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомадов. По его мнению, если в Чечне найдутся те, кто кто не захочет прививаться, то на них будут давить – например, на работу не пустят, детей в школу не возьмут, считает он.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей, в частности сотрудников сферы услуг, написал 16 июня ТАСС.

С выборами промедление введения обязательной вакцинации не связано, считает политолог. "Кадыров меньше всего думает о выборах. Там все предопределено", - отметил политолог.

Кадыров любит быть первым во всем, также он любит угождать федеральному центру, поэтому чеченский глава продолжит тренд на опережение других региональных глав, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

«Учитывая, что Кадыров одним из первых решился смягчить меры карантина, он первым и введет обязательную вакцинацию», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница сказала, что поддерживает вакцинацию. «Буду только рада, если Кадыров будет делать что-то положительное. К слову, в Чечне умерли восемь моих друзей. В одной семье – сразу четверо человек», - рассказала Ганнушкина.

Промедление Кадырова с введением обязательной вакцинацией не связано с выборами, считает она. «Уже все [бюллетени] положили, упаковали и ждут 19 сентября. Официальные лица даже не утруждаются имитировать честность выборов», - сказала Ганнушкина.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чечне вакцинирована четверть от общего количества жителей республики, которые подлежат вакцинированию. "Привито препаратом «Спутник V» 142 462 человека", - привел его слова 16 июня "Грозный-информ".

По данным на 17 июня, в Чечне с начала пандемии зафиксировано 12 473 случаев заражения коронавирусом, 14 из них выявлено за минувшие сутки. Общее число смертей от инфекции составило 143, указано на сайте стопкоронавирус.рф. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".