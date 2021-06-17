Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в Чечне

17 июня 2021, 07:57

Власти Чечни будут вынуждены ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил Рамзан Кадыров на заседании Оперштаба.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. Распоряжение об отмене масочного режима вошло в противоречие с заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. Жители Чечни написали в Instagram, что давно ждали отмены обязательного ношения масок в общественных местах.

Первым регионом, объявившим об отмене масочного режима, стала Удмуртия, но фактически Чечня стала первым регионом, где режим отменен. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о своем решении 9 февраля, указав, что ограничения будут сняты 12 февраля, пишет РБК. Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об отмене обязательства носить маски 10 февраля, отменив ограничения в тот же день.

Рамзан Кадыров принял участие в заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Публикацию об этом глава региона разместил сегодня на своей странице в соцсети "Вконтакте". Запись сопровождена серией фотографий, на которых показаны участники заседания.

"Некоторые представители нашего общества относятся к себе и окружающим безответственно. Ведь отказ от вакцинации может привести к печальным последствиям. Поэтому, пользуясь случаем, я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам", – написал в частности Кадыров.

Эта запись к 07.45 мск 17 июня набрала 161 отметку "нравится" и 11 комментариев. Часть их авторов указала на то, что заседание оперштаба прошло без медицинских масок. "Очень странно обсуждать вирус COVID-19 без масок", – отметил Александр Гаст. "Извинись", – сыронизировал ему в ответ Ваня Карелин.

Рамзан Кадыров, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и другие высокопоставленные чиновники в Чечне неоднократно угрожали высокими штрафами за несоблюдение масочного режима. При этом местные жители и пользователи соцсетей критиковали их за нарушение этих предписаний. О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходилась с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. По данным издания, власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".