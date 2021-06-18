Угрозы Кадырова стимулировали принудительную вакцинацию в Чечне

18 июня 2021, 14:13

Вакцинация в Чечне проходит бессистемно, прививки ставятся в том числе и людям с хроническими заболеваниями, что приводит к тяжелой переносимости, рассказал врач. Ставить прививки принуждают и школьников, и сотрудников предприятий под угрозой недопуска на учебу и работу, пожаловались местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он.

10 февраля Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. Распоряжение об отмене масочного режима вошло в противоречие с заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. Жители Чечни написали в Instagram, что давно ждали отмены обязательного ношения масок в общественных местах.

Чиновник назвал добровольной вакцинацию в Ножай-Юртовском районе

В минувшие выходные в Ножай-Юртовском районе прошел ежегодный фестиваль "Беноевская весна-21", на который приезжают жители сел и хуторов со всего района, сообщил замглавы района Хусайн Мамадиев. "Как всегда были скачки, танцы, различные конкурсы. Здесь же были выставки, на которых народные умельцы представили свои изделия", – рассказал Мамадиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на нынешнем фестивале появился новый атрибут, которого раньше не было: в этом году здесь была раскинута палатка, где расположились врачи, и желающие могли сделать прививку от коронавируса. За день привились около ста человек, уточнил чиновник.

Ножай-Юртовский район получает вакцину лимитировано – 21 тысячу доз, добавил он. "Когда вакцина заканчивается, то мы отправляем заявку в Грозный и нам присылают новую партию. Сейчас в районе идет вакцинация. Как мне известно, в поликлинике на вакцинацию приехали жители дальних хуторов", – отметил Мамадиев.

Вакцинация в Ножай-Юртовском районе проходит добровольно. Здесь большую помощь оказывает имам местной мечети, который в своих проповедях этой теме уделяет большое внимание. К тому же все сотрудники государственных структур также сделали прививки, притом чаще всего делали это публично, пояснил чиновник. "Это тоже своего рода агитация в пользу прививки от COVID-19", – сказал он.

Врач заявил о недопустимости бессистемной вакцинации

Врач одной из поликлиник Грозного Рустам рассказал, что болел коронавирусом тяжело и долго. Вместе с ним в одно и то же время болела жена. Рустам отметил, что случилось это почти полгода назад, и он решил сделать тест на антитела. "Если уровень антител будет высокий, то нет необходимости прививаться, если же низкий, то обязательно сделаю прививку – второй раз мой организм такой коронавирусной атаки не выдержит", – сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас динамика заражения коронавирусом в Грозном держится на одном уровне, добавил он. "Но в связи с визитом Мишустина в наш регион и его выступления, в том числе и по вакцинации, в республике это было воспринято как приказ ускорить темпы вакцинации. Делают прививки всем подряд, даже если у человека масса хронических заболеваний. Это, конечно, чревато нежелательными последствиями. Только кто об этом думает? Такой хроник после прививки начинает плохо себя чувствовать. И тут же этот случай народная молва множит, и он становится той самой черной меткой против прививки, ярким примером, чтобы отказаться от прививки", – пояснил врач.

Жители Чечни возмутились требованиями властей ставить прививки от коронавируса

Сотрудница одного из министерств Разет рассказала, что ее здоровье оставляет желать лучшего: женщина перенесла несколько полостных операций, у нее аллергия на десятки цветущих растений. Пару лет назад ее госпитализировали в Ростове-на-Дону с отеком Квинке, и врачи предупредили, чтобы она была осторожной при применении лекарственных препаратов. "Я пришла к лечащему врачу, говорю, что мне нужен отвод от вакцинирования. А она мне ответила, что им, врачам, запрещено выдавать такие справки. Руководитель отдела, где я работаю, сказал, что если я не поставлю прививку, то мне придется уволиться. А мне до пенсии осталось полгода. Значит, придется ехать в Ростов-на-Дону и оттуда привезти справку на запрет вакцинирования. Только вот вопрос: а будет ли она действенной в нашей республике? Я даже не знаю, что мне делать", – пожаловалась Разет корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница улицы Субботников в Грозном Лариса рассказала, что у ее соседа пятеро детей, все учатся в грозненской школе, которая расположена в центре города. Сам родитель безработный, жена зарабатывает тем, что помогает на свадьбах и различных семейных торжествах готовить, мыть посуду. "Прививку делать они категорически отказывались. А тут приходят дети из школы и говорят, что в школе им сказали, что если родители не сделают прививку, то детей не пустят в школу на занятия. Об этом мне их отец рассказал. Я ему говорю, что сейчас каникулы, а там в школе забудут про эти прививки. На что сосед заметил, что дети должны первого сентября прийти в школу с сертификатом о вакцинации против COVID-19 отца и матери", – рассказала Лариса корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед, который работает преподавателем в Чеченском государственном университете, рассказал, что ему пришлось сделать прививку после того, как декан факультета заявила, что если он откажется вакцинироваться, то может остаться без работы. "Нечего делать, пошел, сделал прививку. Честно говоря, я ничего не имею против вакцинации. Вообще-то думал, что это дело добровольное, а тут сразу: "Если не поставишь прививку, то уволим". Получается добровольно-принудительным методом нас вакцинируют", – отметил Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Приведенные мнения жителей Чечни не являются репрезентативными и не отражают мнения всех жителей Чечни.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходилась с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. По данным издания, власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".