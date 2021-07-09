Житель Чечни осужден за оправдание терроризма

Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в оправдании терроризма жителя Ачхой-Мартана Рохмана Цечоева, однако освободил его от уплаты штрафа.

Рохман Цечоев обвинялся в публикации в соцсети роликов с положительной оценкой террористических действий.

По версии следствия и суда, Цечоев в 2018 году, "находясь в селе Ачхой-Мартан Чеченской Республики, разместил на общедоступной странице одной из социальных сетей четыре видеофайла и один графический файл с текстом" с положительной оценкой вооруженной борьбы современных исламских боевиков, "в том числе под флагом международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Рохман Цечоев был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 45 000 рублей, однако с учетом его содержания под стражей до судебного разбирательства, суд освободил его от наказания и изменил меру пресечения, заменив содержание под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда, отметили в пресс-службе.

Часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Комментариями Рохмана Цечоева и его представителей "Кавказский узел" не располагает.

В ноябре 2018 года суд в Чечне признал Цечоева виновным в публичном демонстрировании запрещенной символики и назначил ему штраф в тысячу рублей, следует из карточки дела на сайте Шатойского районного суда Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 40-летнего уроженца Веденского района Чечни Рамзана Ахъядова, обвиненного в террористической деятельности, власти Грузии в сентябре 2019 года выдали России. Его родные выразили опасение в связи с его здоровьем и дальнейшей судьбой, а правозащитники сочли эти опасения обоснованными. Южный окружной военный суд в марте приговорил его к семи годам лишения свободы, Апелляционный военный суд в июне оставил приговор в силе.