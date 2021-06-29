Колония. Фото Елены Синеок, Юга ру

29 июня 2021, 17:54

Оставлен в силе приговор уроженцу Чечни за содействие терроризму

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор экстрадированному из Грузии уроженцу Чечни Рамзану Ахъядову, осужденному в России на семь лет за причастность к сирийским боевикам.

Как сообщал "Кавказский узел", 40-летнего уроженца Веденского района Чечни Рамзана Ахъядова, обвиненного в террористической деятельности, власти Грузии в сентябре 2019 года выдали России. Его родные выразили опасение в связи с его здоровьем и дальнейшей судьбой, а правозащитники сочли эти опасения обоснованными. 19 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил Ахъядову семь лет колонии, признав его виновным в содействии террористической деятельности и причастности к боевикам Сирии.

Защита обжаловала приговор, однако Апелляционный военный суд в Московской области сегодня также признал Ахъядова виновным и оставил приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узласотрудник суда.

Комментариями от представителей Рамзана Ахъядова относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает. Жалоба на приговор Ахъядову поступила в суд 25 мая, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Рамзан Ахъядов с ноября по декабрь 2013 года в сирийском городе Атма, "вооружившись огнестрельным оружием и боеприпасами, принимал участие в незаконном вооруженном формировании". В июне 2015 года в Турции Ахъядов "склонял своего знакомого к созданию на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, подконтрольного запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", утверждает следствие. Свою вину Ахъядов не признал.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Мемориал"* признал Георгия Гуева политзаключенным", "Дело Очирова о террористической ячейке в калмыцкой колонии дошло до суда", "Дело Дауда Мамилова дошло до суда".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 июня 2021, 18:48

29 июня 2021, 18:34

  • Жители дач под Махачкалой пожаловались на длительное отсутствие воды

    В поселении Караман-2 на территории садоводческого товарищества в пригороде Махачкалы уже десять дней нет воды, сообщили местные жители, назвав это регулярной проблемой. Для решения проблемы поселению нужен статус муниципального образования, заявили в администрации садоводческого товарищества.

29 июня 2021, 18:05

  • ЕСПЧ на фоне опасений правозащитников отказал в срочных мерах по делу Тарамовой

    Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием в Дагестане чеченки Халимат Тарамовой, посчитав убедительными доводы Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети"*. Более 20 правозащитных организаций вопреки заверениям российских властей выразили беспокойство за судьбу девушки.

29 июня 2021, 17:19

29 июня 2021, 16:46

  • Муфтият Дагестана посоветовал верующим пройти вакцинацию

    Соблюдать требования Роспотребнадзора, избегать участия в массовых мероприятиях и сделать прививку от коронавируса призвал верующих председатель муфтията Дагестана. Авторы комментариев в соцсети призвали священнослужителей послужить примером в вопросах вакцинации.

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи