Оставлен в силе приговор уроженцу Чечни за содействие терроризму

29 июня 2021, 17:54

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор экстрадированному из Грузии уроженцу Чечни Рамзану Ахъядову, осужденному в России на семь лет за причастность к сирийским боевикам.

Как сообщал "Кавказский узел", 40-летнего уроженца Веденского района Чечни Рамзана Ахъядова, обвиненного в террористической деятельности, власти Грузии в сентябре 2019 года выдали России. Его родные выразили опасение в связи с его здоровьем и дальнейшей судьбой, а правозащитники сочли эти опасения обоснованными. 19 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил Ахъядову семь лет колонии, признав его виновным в содействии террористической деятельности и причастности к боевикам Сирии.

Защита обжаловала приговор, однако Апелляционный военный суд в Московской области сегодня также признал Ахъядова виновным и оставил приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями от представителей Рамзана Ахъядова относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает. Жалоба на приговор Ахъядову поступила в суд 25 мая, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Рамзан Ахъядов с ноября по декабрь 2013 года в сирийском городе Атма, "вооружившись огнестрельным оружием и боеприпасами, принимал участие в незаконном вооруженном формировании". В июне 2015 года в Турции Ахъядов "склонял своего знакомого к созданию на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, подконтрольного запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", утверждает следствие. Свою вину Ахъядов не признал.

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