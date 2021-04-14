Муфтият Кабардино-Балкарии разрешил вакцинацию от коронавируса в Рамадан. Скриншот https://www.instagram.com/p/CNpB2J6hBgH/

14 апреля 2021, 15:59

Муфтият Кабардино-Балкарии разрешил вакцинацию от коронавируса в Рамадан

В Рамадан допустимо проводить вакцинацию от коронавируса, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии со ссылкой на муфтия республики. Пользователи Instagram усомнились, что вакцинация в священный месяц не будет грехом.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Духовное управление мусульман России приняло фетву, согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата. Мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, отметили богословы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву ДУМ России о допустимости использования вакцины. 

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане.

Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не противоречит установлениям ислама, заявил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман республики Хазраталия Дзасежева.

"Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины не нарушают пост", - процитировало ведомство муфтия в своем Instagram.

Скриншот комментария пользователя knyaginya_f к записи в Instagram Минздрава Кабардино-Балкарии от 14.04.2021.Публикация к 15.50 мск набрала 177 отметок "нравится" и восемь комментариев. Часть пользователей Instagram скептически восприняли сообщение Минздрава. "Кто Вам доверится и сделает вакцину во время поста, грех будет на тех, кто ввел в заблуждение", - написала knyaginya_f"Как так? Значит, можно и глюкозой подкрепиться?" - спросила пользователь  _blue_eternity.

На сайте ДУМ Кабардино-Балкарии и в Instagram муфтията на 15.50 мск нет информации о дозволенности вакцинации в Рамадан.

В Кабардино-Балкарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли почти 21,4 тысячи человек, из них около 13 тысяч привились двумя компонентами вакцины, в республику поступило более 32 тысяч доз вакцины, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на республиканский Минздрав.

За сутки в Кабардино-Балкарии зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, всего - 23 319. Из них выздоровели 22 368 человек, умер 431 пациент, в говорится сегодняшнем сообщении на сайте стопкоронавирус.рф

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Соборная мечеть в Нальчике возобновила работу", "Мусульмане юга России изменили формат коллективных ифтаров в Рамадан на фоне пандемии", "Начало Рамадана актуализировало вопрос о запрете торговли спиртным в Дагестане".

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