Муфтият Кабардино-Балкарии озвучил условия для посещения мечетей в Курбан-байрам

18 июля 2021, 13:39

Посещать коллективные молитвы в праздник Курбан-байрам верующим в Кабардино-Балкарии можно будет только в масках и со своим ковриком, а в мечетях соблюдать социальную дистанцию, сообщил замглавы муфтията республики. Часть местных жителей с пониманием отнеслись к ограничениям.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 20 июля нерабочим праздничным днем в связи с праздником Курбан-байрам, который будет отмечаться с 20 по 22 июля.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В этом году мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 20-22 июля, в кавказских республиках в связи с праздником объявлены от одного до 3 выходных дней, говорится в справке "Кавказского узла" "Курбан-байрам".

Празднование Курбан-байрама в этом году вновь пройдет в Кабардино-Балкарии в условиях ограничений, связанных с новой волной распространения коронавируса, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» заместитель муфтия республики Хизир Мисиров. "В этом году, как и в прошлом, все массовые мероприятия, связанные с празднованием Курбан-байрама, отменены. Верующие помолятся и разойдутся", - рассказал он.

На коллективные молитвы в мечетях верующие должны прийти в масках, со своим ковриком, у входа в мечеть им следует воспользоваться антисептиком для дезинфекции рук, а внутри мечети соблюдать социальную дистанцию, пояснил замглавы ДУМ республики.

В Кабардино-Балкарии запланирована благотворительная акция по раздаче продуктов нуждающимся семьям, добавил Хизир Мисиров, однако затруднился пояснить, сколько будет роздано пакетов с продуктами.

Благотворительную акцию также намерены провести в рамках праздника и черкесские активисты, сообщил один из активистов, Ратмир Каров. Группа «Помощь соотечественникам из Сирии» собрала средства, на которые будет сделано жертвоприношение, а мясо решено передать нуждающимся соотечественникам из Сирии, всего примерно 15 пакетов, сказал Каров корреспонденту "Кавказского узла".

Житель села Верхний Куркужин Хасанби Мамбетов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до пандемии на празднование Курбан-байрама к нему приезжали родственники, однако уже два года приходится ограничиваться телефонными поздравлениями.

Однако, по словам Мамбетова, он и его соседи вскладчину зарезали быка на праздник. Мясо поделили поровну на семь частей, поскольку их было семь человек, каждому досталось по 30 килограммов. "Я разделил все мясо на несколько частей. Дома оставил только третью часть, остальное раздал соседям и родственникам", - рассказал Хасанби Мамбетов.

Нальчанка Фуза Карова сообщила, что раньше ей оказывали помощь в Курбан-байрам родственники и знакомые. "Я вдова, я отношусь к той категории лиц, кому родственники и знакомые должны на Курбан-байрам оказывать помощь, приносить мясо, другие угощения. Пока что никто ничего не принес, потому что праздник только послезавтра, но даже если не принесут, я не обижусь, пандемия же", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что и до пандемии "особо не ходила в Курбан-байрам в гости, а теперь тем более".

Напомним, 9 июля глава Минздрава России заявил, что Кабардино-Балкария находится в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19. 15 июля главный санитарный врач республики распорядился, что работники сферы услуг, государственные и муниципальные служащие должны быть привиты первым компонентом вакцины до 10 августа.

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