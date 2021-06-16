Религиозные деятели Северного Кавказа заявили об отсутствии альтернатив хаджу

16 июня 2021, 04:48

Власти Саудовской Аравии второй год подряд ограничивают паломничество из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине в связи с пандемией коронавируса. В республиках Северного Кавказа существуют благословенные места, например, могилы выдающихся исламских деятелей, посещение которых является благим делом, однако это не заменит паломничество в Мекку, Медину и Аль-Аксу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиозные деятели.

Как писал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии объявили об отмене в 2020 году паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч. В 2020 году паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников — местные работники здравоохранения и правоохранители, уже переболевшие коронавирусом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Опрошенные "Кавказским узлом" богословы отметили, что ислам допускает возможность отмены хаджа при чрезвычайной ситуации.

Генеральный директор дагестанской компании "Марва-тур" Булат Курбанов рассказал 15 июня корреспонденту "Кавказского узла", что представители компании принимали заявки на хадж 2021 года, оформляли всех желающих в надежде, что в этом году все желающие смогут направиться в хадж.

"(Но), к сожалению, королевство уже второй год подряд принимает решение о недопуске иностранных паломников", — посетовал он.

В марте Минздрав Дагестана сообщил, что к участию в хадже в 2021 году будут допущены только верующие, которые прошли вакцинацию против коронавируса. Сослалось ведомство при этом на коллег из Саудовской Аравии.

По словам Курбанова, всем тем, кто подавал заявки, они предлагают либо перезаключить договор на следующий год, либо оформить заявление о расторжении договора и возврата средств. "Большая часть людей все-таки решает перезаключить договор на следующий год", — отметил он.

По словам Курбанова, хадж разрешено совершить только гражданам Саудовской Аравии и лицам, имеющим вид на жительство в Саудовской Аравии. Они регистрируются онлайн с соблюдением ряда условий, добавил он.

Сообщение о том, что Саудовская Аравия официально объявила об условиях участия в хадже в 2021 году, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 12 июня. "Саудовская Аравия официально объявила, что хадж-2021 пройдёт, как и в прошлом году, только для граждан КСА , сделавших вакцинацию. Допущены будут до 60 тысяч паломников, как из местных, так и из числа иностранцев, которые на момент хаджа находятся в КСА", — написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram — на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Уроженец Дагестана, представитель одного из российских хадж-операторов в Мекке (Саудовская Аравия) Ахмад Маматханов признался корреспонденту "Кавказского узла", что планировал совершить в этом году хадж, но надежды на это у него было мало.

"Пока правительство Саудовской Аравии не объявляло официально условия, как будет проходить хадж для проживающих в стране. Но мне, как живущему по рабочей визе в КСА, вряд ли в этом году разрешат совершить хадж. Возможность совершить хадж предоставят подданным королевства и иностранцам, имеющим вид на жительство. Условием будет — вакцинация. Причем вакциной Pfizer. Кроме того, паломник должен быть старше 50 лет и отправляться в хадж впервые", — рассказал он.

По словам Маматханова, желающих даже внутри Саудовской Аравии совершить паломничество достаточно много. "В течение 24 часов (министерством хаджа КСА) было зарегистрировано более 450 тысяч запросов на хадж, из них 60% мужчин и 40% женщин", — сообщил он.

Стоимость хаджа в зависимости от условий варьируется — 3 930 риалов (3715 долларов), 16 538 риалов (4410 долларов) и 19 044 риала (5075 долларов), добавил Маматханов.

У мусульман есть три главных святых места

Имам мечети в Тахтамукайском районе Адыгеи Асфар Мысс заявил, что у мусульман есть только три святых места, которые они обязаны посетить или им рекомендовано посетить.

"Это Мекка, Медина и Аль-Акса (Иерусалим). В позапрошлом году я был в Аль-Аксе, посчастливилось третью святыню тоже посетить. Больше нет мест на свете, в которые мусульмане могут поехать и посетить именно с целью поклонения и исполнения веления Всевышнего", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам имама, даже посещение мечетей Храмовой горы в Иерусалиме не заменяет хадж, но является благим делом. А иные "святые месте" — это дань историческим традициям некоторых этносов и регионов, которые, тем не менее, никто не объявляет заменой или компенсацией хаджа. При этом, по его мнению, у черкесов такого рода "святых мест" и нет на сегодня.

"Других мест нет. На территории, где живут и жили черкесы, не зафиксировано. Я интересуюсь давно историей своей исторической родины. Да и самой мысли заменить хадж чем-либо — если, допустим, нет возможности совершить хадж — нет. И мы не собираемся это делать. Потому что это не взаимозаменяемые вещи. Если бы это можно было, это бы практиковалось. Но это не практиковалось нашими предками, и мы вряд ли это будем делать. Мы подождем", — сказал Мысс.

Глава местной религиозной организации мусульман в подмосковных Химках Камиль Маннапов пояснил, в свою очередь, что хадж — это пятый столп ислама.

"Он обязателен для тех, кто может его совершить, кто имеет такую возможность — в первую очередь материальную возможность и физическую, потому что это труд, это сложно, тяжело. И как раз в связи с этими ограничениями физическая возможность совершения хаджа отсутствует. То есть если мы не можем совершить его по объективным обстоятельствам, то с нас, естественно, ответственность снимается. Главное, чтобы было намерение совершить хадж. Насколько я знаю, в хадисах сказано, что посещение пятничных намазов приравнивается к хаджу, то есть если у человека нет возможности совершать хадж, он совершает пятничный намаз, то это в числе прочих благ заменяет ему хадж", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение о том, что посещение неких "святых мест" в каких-то районах, где живут мусульмане, заменяет хадж, могло иметь место в советское время. "Тогда был "железный занавес". Теперь его, несмотря на ограничения из-за пандемии, всё-таки нет. Никаких фетв по поводу святых мест я не знаю. Мы не можем просто по своему хотению заменить столп ислама. Мы же знаем, что хадж связан с определенными местами (Меккой и её окрестностями, а также Мединой), определенной традицией и определенными правилами. Мне кажется, закрытие границ — это временная ситуация. Я надеюсь, что в будущем все-таки границы откроют. Но, конечно, желающих совершить хадж будет много", — подчеркнул Маннапов.

Представитель ДУМ РФ в СКФО Рашид Акказиев указал, что в Дагестане и ряде других мест есть традиция "зияратов" — посещений "благословенных мест".

"Это могут быть могилы или места пребывания ранее выдающихся людей ислама, "приближенных к Аллаху" (авлия). Посещение этих мест является благим делом. Но компенсацией паломничества, конечно, это не может быть. Потому что в исламе только три места паломничества есть: Мекка, Медина и Аль-Акса. Все остальное - зиярат, почтение, может быть, благословенных мест", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам религиозного деятеля, ни один из авторитетных в умме ученых не рассматривал вопрос замены хаджа. "Даже посещение Аль-Аксы не заменяет, хотя это почетно. Потому что хадж — это обязательное паломничество. Это, как и умра (малый хадж) — специфический акт поклонения", — пояснил Акказиев.

Профессор-исламовед Алексей Малашенко также заявил, что, по мнению мусульманских ученых, сам хадж — ни большой, ни малый — ничем заменить невозможно.

"А такие попытки имели место и в Центральной Азии, и на Северном Кавказе, и в Северной Африке. Посещение мазаров (гробниц авлия). Но это все воспринималось даже не как компенсация, а временами как кощунство. Хадж есть хадж. Это Кааба, ну, в общем, понятно, что это такое, и ничто с Каабой сравниться просто даже отдаленно не может", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема святынь в исламе очень непростая и вызывала дискуссии, но приравнивание неких мест к святыням ислама было маргинальным мнением. "В общем, это всегда рассматривалось, как элемент этнической культуры. Поэтому невозможно думать, что чем-то вправе заменять большой хадж. Об этом говорили только представители некоторых вариантов суфизма", — отметил Малашенко.

Дополнение "Кавказского узла" от 9.15 мск 16 июня:

В Чечне среди верующих особенно популярен зиярат матери мистика и проповедника эпохи Кавказской войны, основателя движения зикристов Кунта-хаджи Кишиева. Туда, в селение Эртан Веденского района, совершаются паломничества — в январе 2020 года чеченские власти выделяли для этого автобусы. Муфтий Чечни Салах Межиев проповедует о бессмертии и сверхъестественных способностях Кишиева, что укладывается в суфийскую доктрину, но вступает в противоречие с ортодоксальным исламом и вызывает критику — в том числе среди мусульман в Чечне.

В январе 2020 года в Чечне состоялось открытие еще трех зияратов (мавзолеев) — зиярат шейха Узун-хаджи в райцентре Ведено, зиярат Юсупа-хаджи в селе Махкеты Веденского района и зиярат Янгульби-хаджи в райцентре Курчалой. Все эти святые места посетила тогда делегация во главе с Рамзаном Кадыровым. Всего на территории Чечни имеется более 130 зияратов авлия (святых), шейхов и известных религиозных деятелей.

Есть зияраты и в Дагестане. Так, близ села Агвали Цумадинского района, на кладбище селения Хуштада, находится известная в Северо-Западном Дагестане могила трех накшбандийских шейхов XIX-XX веков - Хуштадинский зиярат. Это здание 5,7х6,2 метра, двухметровой высоты. Оно сложено из грубо отесанных камней серого и бурого цветов. На крыше над западной стеной выложены три небольшие пирамидки из речного камня. Под ними во внешнюю стену склепа вделаны две арабские надписи. Как и в других дагестанских зияратах, рядом с худжрой укреплены высокие деревянные шесты с белыми и зелеными лентами, сообщается в опубликованной "Кавказским узлом" справке.