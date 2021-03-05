Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже

05 марта 2021, 16:56

Вакцинация от коронавируса обязательна для желающих совершить хадж в 2021 году, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Ограничения для пользователей без прививок лишают смысла добровольную вакцинацию, отметили пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии в июне объявили об отмене в 2020 году паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч. В 2020 году паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников - местные работники здравоохранения и правоохранители, уже переболевшие коронавирусом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Опрошенные "Кавказским узлом" богословы отметили, что ислам допускает возможность отмены хаджа при чрезвычайной ситуации.

К участию в хадже в 2021 году будут допущены только верующие, которые прошли вакцинацию против коронавируса. Такое решение приняло Министерство здравоохранения Саудовской Аравии, сообщил сегодня Минздрав Дагестана в своем Instagram.

"Вакцина против COVID-19 является обязательной для тех, кто желает приехать на хадж, и будет одним из основных условий для получения разрешения на приезд", - процитировало ведомство циркуляр за подписью министра здравоохранения королевства.

Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло 29 988, за сутки COVID-19 подтвержден у 43 человек. С начала эпидемии умерли 1356 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф"

По данным на 25 февраля в Дагестане прививку от коронавируса сделали чуть более одного процента жителей республики. Люди не прививаются, потому что не доверяют чиновникам и качеству вакцины, указал руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики заявили, что боятся побочных эффектов вакцины.

Публикация Минздрава Дагестана на 16.30 мск набрала 371 отметку "нравится" и 29 комментариев.

Сообщение вызвало недовольство части пользователей соцсети. "Еще одна кормушка появится у Минздрава, справка "вакцинирован", - отметила mylatka8.8.8. Ей возразил пользователь tami_99_1: "А зачем покупать справку? Можно просто сделать вакцину и, таким образом, честно поехать в хадж. А если покупать и обманывать власти Саудовской Аравии, то это харамный путь. Таким путем нельзя ехать в хадж", - говорится в комментарии.

Ограничения для пользователей без прививок лишают смысла добровольную вакцинацию, подчеркнула alishkina_madina."Зачем тогда прививки добровольные? А потом - туда не берём без прививки, сюда не пускаем. В чем смысл тогда?" - спросила она. "Добровольно заставляют", - ответил ей usufmagomedov941. "Сидите дома тогда без прививки. Кому нужны больные?" - возразил пользователь is.zar_.

Пользователь fatima__.__.__.__ опасается побочных эффектов вакцинации. "Побочек от прививок много. А Ислам запрещает вредить здоровью", - подчеркнула она.

Напомним, что Духовное управление мусульман России готовится выпустить фетву о халяльности вакцины от коронавируса "Спутник V" после того, как будет проведен круглый стол по вопросам вакцинирования мусульман. Разработчики препарата заявили, что в составе вакцины нет животных компонентов, ее применение одобрено в ряде мусульманских стран. Центр сертификации "Халяль" настаивает на изучении полного состава вакцины в лаборатории. По словам зампреда Совета улемов ДУМ РФ, главы ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, фетва будет выпущена, скорее всего, в марте.

Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".