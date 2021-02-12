Выпуск фетвы о COVID-вакцине отложен до лабораторной проверки на халяльность

12 февраля 2021, 20:51

В составе российской вакцины нет животных компонентов, ее применение уже одобрено в ряде мусульманских стран, заявили разработчики препарата "Спутник V". У верующих есть обоснованные сомнения в безопасности вакцины, а часть мусульман оказалась под влиянием слухов и теорий заговора, сообщили представители духовенства и опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. Фетва по вопросу вакцинации от коронавируса появится не раньше марта - центр сертификации "Халяль" настаивает на изучении полного состава вакцины в лаборатории.

Как писал "Кавказский узел", духовное управление мусульман России готовится выпустить фетву о халяльности вакцины от коронавируса "Спутник V" после проведения круглого стола по вопросам вакцинирования мусульман. Специалисты проверяют состав вакцины от коронавируса "Спутник V" на дозволенность ее применения с точки зрения шариата, заявил руководитель центра сертификации "Халяль" Айдар Газизов.

29 января Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов, чтобы проверить препараты на халяльность. Верующих в первую очередь беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" информацию о ее составе. По словам зампредседателя ДУМ России муфтия Ильдара Аляутдинова ничего запрещённого для мусульман там нет, сообщило 5 февраля РИА "Новости".

Представители Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшие российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", приняли участие в круглом столе «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний». Мероприятие состоялось в офисе духовного управления мусульман РФ в Москве 11 февраля, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос соответствия вакцины "Спутник V" требованиям шариата был главным вопросом мероприятия, но речь о продвижении именно этой вакцины не идет, предупредил зампред Совета улемов ДУМ РФ, глава ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

По словам Аляудинова, духовенство изучает вопрос в связи с многочисленными вопросами верующих, которые "пронизаны сомнениями" по поводу вакцинации. "Мне присылают материалы с критикой вакцинации. Когда узнали, что собираемся давать фетву по этому поводу, некоторые стали подозревать, что мы заинтересованы продвигать вакцину, но это не так. Наша цель - не распиарить вакцину, а понять её приемлемость и с точки зрения халяльности, и с точки зрения безопасности», - сказал он, отметив, что исламское вероучение предписывает мусульманам искать пути излечения болезней.

Большая часть вопросов верующих касалась вакцины "Спутник V", и разработчики этого препарата быстрее всех ответили на запрос ДУМ. "Впоследствии начали поступать запросы, не стоит ли (изучить на предмет халяльности) проработать и другие вакцины. Мы эти запросы направили, ждем ответа. В любом случае мы будем ждать ответа от всех разработчиков вакцин», - пояснил муфтий.

Решение выпустить фетву по вопросу вакцинации вызвано тем, что тема прививок часто обсуждается в мусульманском сообществе, но правового решения исламских богословов на этот счет пока не было. «Есть довольно-таки много противников каких-либо прививок, какого-либо вмешательства в человеческий организм. По мере поступления запросов от верующих мы готовы в том числе и эти вопросы разбирать», - сказал Аляутдинов корреспонденту "Кавказского узла".

Разъяснений о полном составе компонентов вакцины "Спутник V" до сих пор не получено, заявил глава международного центра сертификации "Халяль" Айдар Газизов, который участвовал в круглом столе в режиме онлайн. «Сейчас, когда встал вопрос о вакцине, нашей задачей является исследование. Мы не получили полный состав этой вакцины”, - сказал он.

Разработчики вакцины: животных компонентов в составе препарата нет

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин в своем пространном выступлении попытался детально рассказать собравшимся о разработке и составе вакцины.

«"Спутник V"- это вакцина, в основе которой лежит использование человеческого аденовируса. Это аденовирус, который в норме заражает человека, но благодаря работе учёных этот аденовирус сделан безопасным - из него удалили гены, которые нужны для того, чтобы размножаться в организме человека. Вместо этого добавили белок коронавируса, который позволяет при попадании в организм иммунитету вырабатывать антитела, а также клетки иммунной системы, которые будут защищать. Это базовый принцип, который мы реализовали, разрабатывая эту вакцину», - сказал он.

Гущин заверил, что биотехнологическое производство вакцины исключает присутствие животных белков. «При производстве вакцины не используют среды для культивирования сывороток, которые получены, например, из животных. В составе только рекомбинантные белки, которые получены биотехнологическим способом. Производство этих средств находится в Турции, тоже мусульманской стране, и как раз вот эти среды, которые мы используем, они являются полностью химическими. Нет компонентов из каких-либо животных, вытяжек, сывороток», - пояснил он.

Заверения ученого в целом удовлетворили представителей центра сертификации "Халяль". «Разъяснение, что компоненты имеют полностью химическое происхождение, вполне достаточны», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела сертификации центра Эдуард Хамидуллин.

Он отметил, что центр сертификации "Халяль" ранее рассматривал только состав прививок для животных. «По человеческим вакцинам к нам не обращались. У нас определенное направление работы - пищевая продукция, соответственно, это животные, птицы и вакцины, которые к ним применяются. Все, что дают животным и птицам, включая корма и все остальное, мы изучаем. К нам обращались для сертификации вакцин для них, но для людей - нет», - пояснил Хамидуллин.

Вопрос о халяльности всех человеческих вакцин в связи с дискуссией о прививке против коронавируса и подготовке соответствующей фетвы теперь приобретает актуальность. «Я думаю, по обязательным для детей вакцинам этот вопрос возникнет теперь», - отметил он.

Десять мусульманских стран одобрили применение российской вакцины

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже 24 государства, и 10 из них - мусульманские страны, отметил в своем выступлении первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Тагир Ситдеков. “В ОАЭ проходили клинические испытания и показали хорошие результаты у вакцинированных людей. Побочных эффектов нет, кроме описанных в журнале Lancet. В целом, аденовирусы, которые в основе вакцины, используются уже 50 лет», - сообщил он.

Определенные сомнения в безопасности вакцин у населения, и в том числе у представителей мусульманских народов, имелись всегда, и часть из них связана с недостатками производимых ещё в советское время вакцин, обратил внимание главный врач московской больницы имени братьев Бахрушиных Шамиль Гайнуллин.

«Насколько я знаю, на Кавказе часто была проблема с прививкой от полиомиелита, немало детей заболевали после прививания. В разработанной ещё в 1960-х годах вакцине использовались живые вирусы, которые способствовали заболеванию. С тех пор технология изменилась: в частности, в вакцине от коронавируса используется химическая основа, а не живые вирусы, так же как и в современных прививках от других болезней», - пояснил он в ходе круглого стола.

Вопросы о вакцине от коронавируса вызваны не столько сомнениями в халяльности компонентов, сколько распространяемыми в связи с прививочной кампанией слухами, но по итогам общения с разработчиками вакцины Совет улемов ДУМ РФ выработает «правильный взвешенный подход», отметил Ильдар Аляутдинов. Фетва о вакцинации, по его словам, будет выпущена скорее всего в марте.

Часть мусульман поддалась слухам и теориям заговора о коронавирусе

Халяльность компонентов - не основной вопрос, который волнует мусульман в связи с вакцинацией от коронавируса, подтвердил глава местной религиозной организации мусульман в подмосковных Химках Камиль Маннапов, который не принимал участия в круглом столе.

«В целом прививание дозволено и у мусульман нет пренебрежения к использованию прививок, но имеется опыт применения прививок, и от ряда прививок есть негативные последствия. У некоторых людей по другим прививкам существует такое мнение, что если эпидемии этих болезней нет, то прививаться и не нужно. А вопрос по вакцине от коронавируса стоит на повестке дня - есть много опасений, связанных с самой болезнью, поэтому Совет улемов и взялся за этот вопрос», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение духовенства о вакцине не должно превращаться в пропаганду вакцинации, тем более что не все сомнения могут быть развеяны в один момент, отметил Маннапов.

«Безопасность и действенность прививки от коронавируса покажет только время, а те, кто говорит о её безопасности сейчас, должен вакцинироваться сам. Если кто-то утверждает, что вакцина безопасна, но сам не привился, это не искренне. Даже если улемы вынесут фетву о безопасности вакцины, они должны, как искренние люди, сами привиться, чтобы их решение не выглядело как пиар-ход», - считает он.

В исламском мире вакцинации дозволены, но вопросы о безопасности отдельных вакцин у верующих возникают, сказал исламовед Леонид Сюкияйнен, не участвовавший в круглом столе.

«В зарубежных исламских центрах давно уже ставились вопросы по отношению к разным прививкам. Обычно суть ответа такова: если есть данные науки, утвержденные соответствующими медицинскими учреждениями, и прошедшие все испытания вакцины, которые они рекомендованы для сдерживания каких-то эпидемий, то они приемлемы и разрешено их делать. Иногда только бывают каверзные вопросы о составе, материале препаратов, нет ли в них запрещенного, но использование животных жиров и белков в медикаментах всё-таки отличается от употребления их в пищу», - рассказал он "Кавказскому узлу".

Вопрос применения вакцины от коронавируса актуален в связи с тем, что пандемия продолжается, и в этой связи в обществе возникать самые «экзотичные мнения». «В исламском сообществе всегда было разнообразие мнений. В этом случае стоит руководствоваться тем, что представлено наиболее авторитетными, ведущими центрами исламской мысли и права, а они не являются противниками прививания», - отметил Сюкияйнен.

Весной 2020 года распространение одной из конспирологических теорий привело к сожжению GSM-вышки в Северной Осетии. В конце мая жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе также пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По их мнению, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. Люди верят в конспирологические теории о вреде вакцины от коронавируса, переубедить их очень сложно, посетовали в августе медработники в Чечне.

Часть мусульман разделяет конспирологические теории о появлении коронавируса и рисках вакцинации от него, признал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Сами специалисты были скептически настроены по отношению к вакцине, потому что она слишком быстро была разработана. Этот скепсис пошёл, что называется, в народ, и мусульмане здесь не исключение. Кроме того, имела значение и конкурентная борьба вакцин - скепсис против российской вакцины использовали (зарубежные компании) для продвижения своих вакцин. К тому же, даже Всемирная организация здравоохранения до сих пор не дала четкий ответ о причинах проникновения вируса в человеческую популяцию и возникновения пандемии, и это обросло слухами. Поэтому расследования насчет халяльности вакцины исходят из этой общей канвы», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Не высказывая недоверия к доводам разработчиков вакцин, специалисты центра сертификации "Халяль" намерены изучить состав препарата детально, отметил после круглого стола руководитель центра Айдар Газизов. «Нас заверили, что всё-таки нам передадут все составы технологии для исследования. В любом случае, хотим посмотреть силами наших специалистов, а также ученых-богословов, - и только после этого будет заключение», - сказал он.