ДУМ России озаботилось соответствием шариату вакцины от коронавируса

06 февраля 2021, 07:31

Специалисты проверяют состав вакцины от коронавируса "Спутник V" на дозволенность ее применения с точки зрения шариата, заявил руководитель центра сертификации "Халяль" Айдар Газизов. Фетву относительно вакцины духовенство обнародует на следующей неделе, сообщил первый зампред ДУМ России муфтий Дамир Мухетдинов.

29 января Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов, чтобы проверить вакцины на халяльность. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" информацию о ее составе. По словам зампредседателя ДУМ России муфтия Ильдара Аляутдинова ничего запрещённого для мусульман в нём нет, сообщило 5 февраля РИА "Новости".

Духовное управление мусульман России готовит фетву о халяльности вакцины от коронавируса "Спутник V". Подробности о ней будут известны после проведения круглого стола под эгидой Совета муфтиев России по вопросам вакцинирования мусульман, который намечен на середину будущей недели, сообщила руководитель пресс-службы ДУМ России Диляра Ахметова. "Фетвы пока нет. Появится она только после проведения мероприятия", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фетва о допустимости вакцинирования для мусульман появится после круглого стола, подтвердил первый зампред ДУМ России муфтий Дамир Мухетдинов. "Планируется круглый стол. И специалисты по исламскому праву готовят эту работу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтий отметил, что необходимость фетвы обусловлена запросом со стороны верующих. "Действительно есть определенное количество верующих людей, которые, прежде чем сделать прививку, хотят быть спокойными, что с точки зрения шариата это допустимо и соответствует всем нормам исламского права", – пояснил он.

В целом, представители духовенства не оспаривают целесообразность вакцинирования, подчеркнул муфтий. "На примере муфтия Равиля Гайнутдина мы: как сотрудники ДУМ, так и верующие люди, для себя однозначно считаем, что целесообразность [вакцинирования] есть. По крайней мере он очень трепетно относится ко всем прививкам, и ежегодно, в сезон начала всех этих заболеваний, гриппа и так далее, он прививается, и все мы, сотрудники духовного управления, в обязательном порядке ежегодно проходим процедуру прививания", – рассказал Мухетдинов.

Он отметил, что вакцинация в том числе одобряется и исламскими врачами. "У нас есть наш мусульманский врач, очень серьезный человек, который действительно постоянно нас консультирует, понимает, что мы занимаемся ответственной работой, много путешествуем по миру, общаемся с прихожанами, и чтобы не заразить кого-либо и самим не подвергать рискам здоровье, традиционно эту медицинскую процедуру проводит регулярно, много уже десятилетий. То есть спокойно мы все к этому относимся", – сказал муфтий.

Также он рассказал об исключениях при использовании запретных для мусульман лекарств. "Это же известный вопрос с точки зрения мусульманского права, фикха. Факихи уже давным-давно рассматривали лекарства, которые созданы на основе или спиртовых, или же иных вещей, которые харам для мусульман, и в принципе приходили к выводу, что если нет никаких альтернатив иных, то подобное использование лекарственных средств является допустимым", – сказал Мухетдинов.

Сотрудники международного центра сертификации "Халяль" проверят вакцину "Спутник V" на содержание запрещенных шариатом ингредиентов, сообщил руководитель центра Айдар Газизов. "С изучением состава вакцины мы сталкиваемся впервые. Ранее давали заключения по БАДам. Частично мы уже получили описание состава этой продукции и специалисты сделают своё заключение и передадим его в Совет улемов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Газизов отметил, что суть работы специалистов – это именно определение халяльности (дозволенности) ингредиентов и веществ, содержащихся в том или ином продукте, в том числе и в вакцине. "Поэтому, когда нам поступают те или иные заявки, мы сразу отдаем это в наш отдел, который занимается изучением составов, работает технолог с книгами, со справочниками. И на основании этого мы даем заключение, вот та или иная продукция относится к разрешенной или не относится. Дальше своё заключение уже будут давать богословы. Наша специализация определить четко, что есть во составе продукции", – пояснил Газизов.

В ряде случаев шариатом дозволено употребление запрещенной пищи и веществ, если альтернативой этому является гибель или значительное ухудшение здоровья, добавил он.

В отношении вакцины "Спутник V" сложилось мнение, что в ней нет запретного с точки зрения шариата, рассказал полномочный представитель Духовного управления мусульман России на Северном Кавказе Рашид Акказиев. "Допустимость вакцины обоснована и тем, что люди обязаны защищать себя от болезней. Это касается и всех других вакцин", – сказал Акказиев корреспонденту "Кавказского узла".

Лекарство может быть под запретом для мусульман в случае, если отказ от него не грозит осложнениями для здоровья, пояснил он. "Может [быть под запретом], если оно содержит запрещенные вещества, и при этом отказ от него не угрожает тяжелыми последствиями", – сказал Акказиев.

Самостоятельно изучить состав вакцины рядовому обывателю практически невозможно, поэтому к этой процедуре привлекаются специальные организации, пояснил руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Подтверждение халяльности вакцины, как и любого продукта массового потребления, необходимо людям. И этот запрос он соответственно направлен в сторону муфтията и других религиозных организаций, которые могут вынести такое заключение после исследования. Самостоятельно достаточно сложно исследовать, изучить этот вопрос. При этом есть люди, которые доверяют выводам, и есть, которые не доверяют", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

В Адыгее вопрос о допустимости вакцины "Спутник V" пока не поднимался, рассказал имам мечети Тахтамукайского района Адыгеи Асфар Мысс. "Этот вопрос не обсуждался отдельно, и насколько мне известно, пока нет никаких решений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение соглашаться вакцинироваться или же нет – это право каждого жителя, отметил он. "Допустим, они скажут, что это халяль, но в любом случае каждый человек будет решать самостоятельно, делать ли ему прививку, дозволять ли ему своей семье прививаться или нет. Ведь государство объявило, что это добровольное явление. Например, у меня год назад была операция на печени, и мне особо лекарства принимать, злоупотреблять ими нежелательно, хотя я уже восстановился, но в любом случае я стараюсь, как и старался всю жизнь, не принимать лекарства, а сейчас тем более", – резюмировал Мысс.

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