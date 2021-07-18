Махачкалинцы сообщили о планах посетить мечети в Курбан-байрам

18 июля 2021, 18:17

Некоторые верующие в Махачкале вопреки рекомендации не посещать мечети из-за пандемии планируют совершить коллективные намазы во время праздника Курбан-байрам, но решили отказаться от походов в гости и массовых жертвоприношений.

Как писал "Кавказский узел", с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения с присутствием людей в мечетях, церквях и синагогах в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Несмотря на это, мечети в Махачкале продолжили работу.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В этом году мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 20-22 июля, в Дагестане в связи с праздником выходными объявлены 19 и 20 июля, говорится в справке "Кавказского узла" "Курбан-байрам".

Имам посоветовал проводить обряд жертвоприношения дистанционно

Желательная основа обряда жертвоприношения в Курбан-байрам - чтобы каждый верующий приносил жертву у себя дома, однако призывать тех, кто живёт в многоквартирных домах, приносить жертву таким образом было бы неправильно, считает имам махачкалинской мечети "Ихлас" Рахмуддин Бадруддинов.

По его словам, для массового жертвоприношения в городах Дагестана бывают предусмотрены специальные места, но во время пандемии верующие должны ограничить социальные контакты, в том числе непосредственно во время жертвоприношения. Для минимизации контактов во время жертвоприношения человек может уполномочить представителей крупных дагестанских благотворительных фондов совершить обряд жертвоприношения, сказал имам корреспонденту "Кавказского узла".

Например, желающий совершить обряд может дистанционно уполномочить представителя благотворительного фонда сделать это и не присутствовать на самом обряде, пояснил Рахмуддин Бадруддинов, назвав такой вариант оптимальным.

По его мнению, пандемия отразилась не только на праздновании основных мусульманских праздников, но и на обычных собраниях мусульман: верующие перестали массово собираться даже тогда, когда в республике были смягчены ограничения. "Даже когда ограничений не было, людям было сложно собраться", - отметил он.

Жители Дагестана решили воздержаться от походов в гости в Курбан-байрам

Житель Дагестана Саид в 2020 году из-за введенных ограничений не смог посетить праздничную коллективную молитву в Курбан-байрам, тогда как ранее ежегодно посещал ее. В этом году, по словам Саида, он не сможет праздновать Курбан-байрам даже дома, так как находится в больнице с диагнозом "внебольничная пневмония". Однако, даже будучи дома, Саид, по его словам, старался бы не контактировать с людьми. "Если бы я был дома, то все равно никуда не ходил и в кругу семьи провел бы праздник", - пояснил Саид корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец Идрис рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 2020 году его семья во время праздника Курбан-байрам не принимала гостей, и сами они старались меньше ходить в гости. В этом году Идрис также решил не принимать гостей и не ходить в гости в праздник. Возможность совершить жертвоприношение через республиканские благотворительные фонды Идрис назвал "хорошей помощью" верующим.

По словам Идриса, в прошлом году он посещал мечеть для совершения праздничного намаза и планирует посетить мечеть и в этом году.

Для жителя Махачкалы Магомеда Курбан-байрам является семейным праздником. Раньше его семья и семьи его двух братьев собирались в доме родителей, но в этом году они решили отступить от сложившейся традиции, так как родители Магомеда находятся сейчас на добровольной самоизоляции.

Верующий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планирует в праздник посетить нескольких друзей. Сам Магомед уже прошел процедуру вакцинации и, по его словам, соблюдает меры предосторожности намного слабее, чем в 2020 году.

Магомед отметил, что планирует совершить жертвоприношение через благотворительный фонд, и назвал такой вариант "самым лёгким". "С каждым годом становится удобнее: дистанционно оплачиваешь в фонд, они проводят забой и приносят тебе мясо домой", - пояснил махачкалинец, добавив, что уже несколько лет проводит жертвоприношение через дагестанский фонд "Надежда".

По словам махачкалинца, он совершал праздничный намаз в 2020 году и планирует посетить праздничную коллективную молитву в этом году, но будет совершать молитву во дворе мечети.

Для семьи махачкалинца Рамазана Курбан-байрам - один из самых значимых праздников, и поэтому у них дома в праздник бывает много людей. Рамазан сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этот день принимает гостей, и сам посещает друзей и знакомых. Житель Махачкалы отметил, что в прошлом году посещал мечеть для совершения праздничного намаза и планирует посетить мечеть и в этом году.

В Дагестане Курбан-байрам не принято праздновать многолюдно, считает житель Махачкалы Али. Раньше в праздничные дни Али посещал старших родственников и принимал гостей, но в 2020 году не ходил в гости и не принимал их. "В этом году, наверное, так же проведу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам Али, в 2020 году во время Курбан-байрама его семья соблюдала ограничения и планирует соблюдать их и в 2021 году.

Махачкалинец Мухаммад после введения антиковидных ограничений начал праздновать Курбан-байрам только в кругу семьи. По словам мужчины, его семья во время праздника ограничивается походом в гости только к близким родственникам, которых они посещают регулярно.

Верующий пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году не пойдет в гости во время праздника, а также не планирует приглашать гостей к себе.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных жителей Дагестана.

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