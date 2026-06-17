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02:58, 17 июня 2026

Новый судья так и не приступил к рассмотрению дела о гибели Далгатова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После того, как полномочия судьи, рассматривавшей дело Курбана Далгатова, погибшего в отделении полиции, были прекращены, материалы были переданы другому судье, но суд так и не возобновился. 

Как писал "Кавказский узел", спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание. 15 марта были допрошены трое обвиняемых, они отрицают вину. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Махатилова известна тем, что вела дело об убийстве Далгатова. Из-за прекращения ее полномочий рассмотрение дела начнется заново.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

После смены судьи на процессе об убийстве детского тренера по вольной борьбе Курбана Далгатова заседания суда так и не начались, сообщил 16 июня корреспонденту «Кавказского узла», источник, близкий к адвокату, представляющему интересы семьи Далгатова и его пострадавших друзей.

«Дело уже отписано другому судье, но суд так и не возобновился. Это нетипичная ситуация для судебного процесса. Возможно, причина в больших объемах дела, которые судья просто не успел еще прочесть», - отметил он.

Его слова подтвердила мать Далгатова Раиса Далгатова. По ее данным, рассмотрение дела, возможно, начнется через месяц. «Я уже думала обратиться к новому главе республики и понять,  что происходит, почему все так медленно идет, а те, кому уже были вынесены приговоры, получили небольшие сроки», - заявила она.

По словам Далгатовой, семьи подсудимых за это время не пытались вступить с ней в контакт.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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