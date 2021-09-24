Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии

24 сентября 2021, 21:49

Видный бизнесмен и политик Кабардино-Балкарии Валерий Карданов был 2013 году был обвинен в крупном мошенничестве, а в 2018 году арестован Несмотря на продолжительное время следствия, в суде версия обвинения подтверждения не находит. Что вменяют Карданову, где он скрывался 5 лет, и есть ли в деле политичекая сосставляющая – в справке «Кавказского узла».

Позиции обвинения и защиты

Валерий Карданов обвиняется в том, что, будучи главой ПАО НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания» (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения в 2012 году оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха «Баксан» задним числом. Обвинения за период с открытия уголовных дел менялись, как и суммы ущерба. Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов.

Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину и сумму ущерба, в деле нет, - утверждает защита. База отдыха была продана в 2000 году, а сделка была реальной.

Свидетели против следователей

В 1998 году «Каббалкнефепродукт» купило альпинистскую учебно-спортивную базу «Баксан» у «Фонда имущества Кабардино-Балкарской Республики» менее, чем за 500 тысяч рублей. На территории базы, площадью 2,36 га, существовал арочный склад из металлоконструкций, раздавленный снежной массой зимой. Площадка склада использовалась для альпинистов. В 90-е годы база находилась в упадке и большинство зданий на территории подлежали сносу и реконструкции.

По свидетельству бывшего президента компании «Роснефть» Сергея Богданчикова, инициаторами купли-продажи базы выступали власти КБР. Однако ни у «Роснефти», ни у «Каббалкнефепродукта» денег на ее реконструкцию не оказалось. Поэтому в 2000 году база была продана как непрофильный актив . И при покупке, и при продаже базы она проходила независимую оценку. В 1998 году - 472 тысячи, в 2000 - 6 миллионов 216 тысяч рублей.

Покупателем базы в 2000 году выступил борец вольного стиля Исхак Бозиев. Свидетель Асият Гятова рассказала в суде, что помнит, как Бозиев принес в кассу 6 миллионов 216 тысяч рублей. Ему был выписан приходный ордер, однако спортсмен, по словам бывшего кассира КБТК, потребовал бумагу с круглой печатью. Его пришлось направить главному бухгалтеру, поскольку круглая печать была у него. Свидетель показала, что деньги впоследствии были сданы в банк .

Факт сделки подтвердили многочисленные свидетели: бывший помощник Карданова Вячеслав Богатырев, мастер спорта по вольной борьбе Ильяс Мисиров, депутат парламента Кабардино-Балкарии Далхат Байдаев, работавшая на базе сестрой-хозяйкой Раузат Гулиева, бывшие сотрудники службы безопасности Мурат Сабанчиев и Шахмурза Шахмурзаев, бывшая сотрудница отдела капитального строительства Елена Ракута и бывший главный экономист КБТК Ирина Вострикова . Инициаторами и свидетелями сделки были бывшие президент республики Валерий Коков, вице-президент Геннадий Губин и министр спорта Руслан Фиров .

Эксперт Марина Бабенко указала, что продажа компанией базы «Баксан» Бозиеву была отражена в финансово-бухгалтерских документах, в том числе в аудиторском заключении и годовом бухгалтерском балансе .

В 2000-х годах база была реконструирована. Карданова обвиняют в том, что он финансировал строительство, представлял в «Роснефть» сметы и платежные квитанции, просил денег. Однако Богданчиков опроверг подлинность писем, якобы направленных ему Кардановым и заявил, что, если бы он получил такое письмо, он бы тут же отправил внеочередную проверку в дочернюю компанию. Он отметил, что даже на телефонные разговоры устанавливался лимит и на канцелярские расходы . Опровергли затраты на реконструкцию со стороны КБТК и другие свидетели .

Как следует из решения 16-го Арбитражного суда, опубликованного на его сайте, база «Баксан» была передана «Каббалкнефтепродукту» (предшественнику КБТК) 16 июня 1998 года распоряжением Комитета по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии. Территория базы также была закреплена за компанией в том же году. 18 сентября 2000 года «Каббалкнефтепродукт» и Исхак Бозиев заключили договор купли-продажи базы «Баксан», а в декабре того же года - подписан акт приема-передачи недвижимого имущества базы. 25 декабря 2012 года за Бозиевым было зарегистрировано право собственности на базу, следует из решений суда.

После введения конкурсного производства КБТК в 2015 году договор купли-продажи базы был оспорен в суде внешним управляющим. Суд первой инстанции отказал, однако 6 декабря 2017 года 16-й Арбитражный суд своим определением признал недействительным договор купли-продажи базы, заключенный КБТК и Исхаком Бозиевым.

А была ли растрата?

Обвинение в присвоении 45 миллионов рублей было озвучено в 2014 году. В деле фигурируют подписанные Кардановым три платежных поручения. Следователи считают, что под видом оплаты нефтепродуктов были оформлены сделки, а на самом деле никаких товаров Кабардино-Балкарская дочка «Роснефти» так и не получила, но и деньги ей не были возвращены .

При этом никаких первичных документов или следов перемещения денег эксперту Марии Бабенко, проведшую анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Роснефть-КБТК» за период с 2000 по 2012 год, найти не удалось. Хотя она утверждает, что такие следы должны были сохраниться в бухгалтерской программе 1С.

Эксперт также пояснила, что, если КБТК была завязана на сетевую отчетность с головной компанией ПАО «Роснефть», что подтвердил в суде и Сергей Богданчиков, это позволяло отслеживать любые сделки, а тем более долги на 45 миллионов рублей - не только самой дочерней компанией, но и головной компанией. Бабенко подчеркнула, что просто так списать 45 миллионов рублей невозможно, поскольку это достаточно крупная сумма .

Где скрывался Карданов?

Практически 5 лет Карданов находился в международном розыске, скрываясь от следствия, будучи заочно арестованным Пятигорским судом. По версии обвинения, Валерий Карданов в период нахождения в розыске скрывался в Англии. Однако Хазретали Татимов, Альберт Ахобеков и другие жители селения Верхний Куркужин, где у Карданова имеется родительский дом, рассказали в суде, что в период с 2013 по 2018 годы неоднократно видели Карданова в родительском доме — он прогуливался по окрестностям, а в дни Ураза-байрама раздавал милостыню .

В августе 2018 года Карданова арестовали и поместили под стражу, после чего он находился в СИЗО. С февраля 2020 года переведен под домашний арест, а 19 марта 2021 года Верховный суд республики заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Соперник Арсена Канокова

По мнению ряда журналистов и общественных деятелей Кабардино-Балкарии Валерий Карданов имел очевидные амбиции стать президентом КБР в 2005 году. По крайней мере, он входил в список семи кандидатов — распространенный от имени парламента республики — представленный полпреду президента России, приехавшему тогда для консультаций в Нальчик .

«В этом деле я вижу только политическую подоплеку. Валерий Карданов был главным противником Арсена Канокова. Он прикладывал все усилия, чтобы испортить Канокову возможность быть президентом (главой республики). Фактически он сколачивал ... коалицию и финансировал балкарское движение, которое тогда сильно подпортило Канокову реноме <…> Разумеется, у него были амбиции занять кресло главы республики», - утверждает Максим Шевченко, знакомый с Кардановым лично.

«Он претендовал на пост главы республики. Это была внутренняя борьба элиты, которая находилась у власти. Он сам кабардинец... Там, безусловно, есть какая-то политика, но не связанная с какими-то межнациональными отношениями. Это больше связано с борьбой за власть», - согласен с Шевченко руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков. «У него были амбиции как минимум на руководство республикой», - подтверждает доцент Кабардино-Балкарского государственного университета, политолог Тимур Тенов.

Биография Карданова

Карданов Валерий Заудинович родился в 1957 году в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики 1 , по национальности - кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, Российскую академию при Президенте РФ. Имеет три высших образования – инженер, экономист, юрист. Получил степень доктора экономических наук и звание заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.

В 1974-76 годах - рабочий Баксанской конторы «Заготскот». В 1976-86 годах - старший диспетчер Нальчикского автотранспортного комбината, диспетчер, главный инженер, начальник автохозяйства Высокогорного геофизического института.

В 1986 году ушел в нефтянку - стал сначала заместителем директора Нальчикской нефтебазы, а затем - заместителем начальника Кабардино-Балкарского управления по обеспечению нефтепродуктами .

В 1989 Карданов возглавил объединение «Каббалкнефтепродукт», впоследствии преобразованное в дочернее предприятие «Роснефти» — Кабардино-Балкарскую топливную компанию (КБТК). До 2003 года был основным совладельцем, имея 59,45% акций, из них - 47,44% голосующих . К 2011 году его доля в КБТК сократилась до нуля .

Избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии.

Валерий Карданов, по некоторым данным, приходится сводным братом бывшему президенту КБР Валерию Кокову .

Женат. Имеет дочь.

Примечания