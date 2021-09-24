24 сентября 2021, 21:49
Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии
Видный бизнесмен и политик Кабардино-Балкарии Валерий Карданов был 2013 году был обвинен в крупном мошенничестве, а в 2018 году арестован Несмотря на продолжительное время следствия, в суде версия обвинения подтверждения не находит. Что вменяют Карданову, где он скрывался 5 лет, и есть ли в деле политичекая сосставляющая – в справке «Кавказского узла».
Позиции обвинения и защиты
Валерий Карданов обвиняется в том, что, будучи главой ПАО НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная компания» (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения в 2012 году оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха «Баксан» задним числом. Обвинения за период с открытия уголовных дел менялись, как и суммы ущерба. Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов.
Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину и сумму ущерба, в деле нет, - утверждает защита. База отдыха была продана в 2000 году, а сделка была реальной.
Свидетели против следователей
В 1998 году «Каббалкнефепродукт» купило альпинистскую учебно-спортивную базу «Баксан» у «Фонда имущества Кабардино-Балкарской Республики» менее, чем за 500 тысяч рублей. На территории базы, площадью 2,36 га, существовал арочный склад из металлоконструкций, раздавленный снежной массой зимой. Площадка склада использовалась для альпинистов. В 90-е годы база находилась в упадке и большинство зданий на территории подлежали сносу и реконструкции.
По свидетельству бывшего президента компании «Роснефть» Сергея Богданчикова, инициаторами купли-продажи базы выступали власти КБР. Однако ни у «Роснефти», ни у «Каббалкнефепродукта» денег на ее реконструкцию не оказалось. Поэтому в 2000 году база была продана как непрофильный актив 1. И при покупке, и при продаже базы она проходила независимую оценку. В 1998 году - 472 тысячи, в 2000 - 6 миллионов 216 тысяч рублей.
Покупателем базы в 2000 году выступил борец вольного стиля Исхак Бозиев. Свидетель Асият Гятова рассказала в суде, что помнит, как Бозиев принес в кассу 6 миллионов 216 тысяч рублей. Ему был выписан приходный ордер, однако спортсмен, по словам бывшего кассира КБТК, потребовал бумагу с круглой печатью. Его пришлось направить главному бухгалтеру, поскольку круглая печать была у него. Свидетель показала, что деньги впоследствии были сданы в банк 2.
Факт сделки подтвердили многочисленные свидетели: бывший помощник Карданова Вячеслав Богатырев, мастер спорта по вольной борьбе Ильяс Мисиров, депутат парламента Кабардино-Балкарии Далхат Байдаев, работавшая на базе сестрой-хозяйкой Раузат Гулиева, бывшие сотрудники службы безопасности Мурат Сабанчиев и Шахмурза Шахмурзаев, бывшая сотрудница отдела капитального строительства Елена Ракута и бывший главный экономист КБТК Ирина Вострикова 3. Инициаторами и свидетелями сделки были бывшие президент республики Валерий Коков, вице-президент Геннадий Губин и министр спорта Руслан Фиров 4.
Эксперт Марина Бабенко указала, что продажа компанией базы «Баксан» Бозиеву была отражена в финансово-бухгалтерских документах, в том числе в аудиторском заключении и годовом бухгалтерском балансе 5.
В 2000-х годах база была реконструирована. Карданова обвиняют в том, что он финансировал строительство, представлял в «Роснефть» сметы и платежные квитанции, просил денег. Однако Богданчиков опроверг подлинность писем, якобы направленных ему Кардановым и заявил, что, если бы он получил такое письмо, он бы тут же отправил внеочередную проверку в дочернюю компанию. Он отметил, что даже на телефонные разговоры устанавливался лимит и на канцелярские расходы 6. Опровергли затраты на реконструкцию со стороны КБТК и другие свидетели 7.
Как следует из решения 16-го Арбитражного суда, опубликованного на его сайте, база «Баксан» была передана «Каббалкнефтепродукту» (предшественнику КБТК) 16 июня 1998 года распоряжением Комитета по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии. Территория базы также была закреплена за компанией в том же году. 18 сентября 2000 года «Каббалкнефтепродукт» и Исхак Бозиев заключили договор купли-продажи базы «Баксан», а в декабре того же года - подписан акт приема-передачи недвижимого имущества базы. 25 декабря 2012 года за Бозиевым было зарегистрировано право собственности на базу, следует из решений суда.
После введения конкурсного производства КБТК в 2015 году договор купли-продажи базы был оспорен в суде внешним управляющим. Суд первой инстанции отказал, однако 6 декабря 2017 года 16-й Арбитражный суд своим определением признал недействительным договор купли-продажи базы, заключенный КБТК и Исхаком Бозиевым.
А была ли растрата?
Обвинение в присвоении 45 миллионов рублей было озвучено в 2014 году. В деле фигурируют подписанные Кардановым три платежных поручения. Следователи считают, что под видом оплаты нефтепродуктов были оформлены сделки, а на самом деле никаких товаров Кабардино-Балкарская дочка «Роснефти» так и не получила, но и деньги ей не были возвращены 8.
При этом никаких первичных документов или следов перемещения денег эксперту Марии Бабенко, проведшую анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Роснефть-КБТК» за период с 2000 по 2012 год, найти не удалось. Хотя она утверждает, что такие следы должны были сохраниться в бухгалтерской программе 1С.
Эксперт также пояснила, что, если КБТК была завязана на сетевую отчетность с головной компанией ПАО «Роснефть», что подтвердил в суде и Сергей Богданчиков, это позволяло отслеживать любые сделки, а тем более долги на 45 миллионов рублей - не только самой дочерней компанией, но и головной компанией. Бабенко подчеркнула, что просто так списать 45 миллионов рублей невозможно, поскольку это достаточно крупная сумма 9.
Где скрывался Карданов?
Практически 5 лет Карданов находился в международном розыске, скрываясь от следствия, будучи заочно арестованным Пятигорским судом. По версии обвинения, Валерий Карданов в период нахождения в розыске скрывался в Англии. Однако Хазретали Татимов, Альберт Ахобеков и другие жители селения Верхний Куркужин, где у Карданова имеется родительский дом, рассказали в суде, что в период с 2013 по 2018 годы неоднократно видели Карданова в родительском доме — он прогуливался по окрестностям, а в дни Ураза-байрама раздавал милостыню 10.
В августе 2018 года Карданова арестовали и поместили под стражу, после чего он находился в СИЗО. С февраля 2020 года переведен под домашний арест, а 19 марта 2021 года Верховный суд республики заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Соперник Арсена Канокова
По мнению ряда журналистов и общественных деятелей Кабардино-Балкарии Валерий Карданов имел очевидные амбиции стать президентом КБР в 2005 году. По крайней мере, он входил в список семи кандидатов — распространенный от имени парламента республики — представленный полпреду президента России, приехавшему тогда для консультаций в Нальчик 11.
«В этом деле я вижу только политическую подоплеку. Валерий Карданов был главным противником Арсена Канокова. Он прикладывал все усилия, чтобы испортить Канокову возможность быть президентом (главой республики). Фактически он сколачивал ... коалицию и финансировал балкарское движение, которое тогда сильно подпортило Канокову реноме <…> Разумеется, у него были амбиции занять кресло главы республики», - утверждает Максим Шевченко, знакомый с Кардановым лично.
«Он претендовал на пост главы республики. Это была внутренняя борьба элиты, которая находилась у власти. Он сам кабардинец... Там, безусловно, есть какая-то политика, но не связанная с какими-то межнациональными отношениями. Это больше связано с борьбой за власть», - согласен с Шевченко руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков. «У него были амбиции как минимум на руководство республикой», - подтверждает доцент Кабардино-Балкарского государственного университета, политолог Тимур Тенов.
Биография Карданова
Карданов Валерий Заудинович родился в 1957 году в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, по национальности - кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, Российскую академию при Президенте РФ. Имеет три высших образования – инженер, экономист, юрист. Получил степень доктора экономических наук и звание заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
В 1974-76 годах - рабочий Баксанской конторы «Заготскот». В 1976-86 годах - старший диспетчер Нальчикского автотранспортного комбината, диспетчер, главный инженер, начальник автохозяйства Высокогорного геофизического института.
В 1986 году ушел в нефтянку - стал сначала заместителем директора Нальчикской нефтебазы, а затем - заместителем начальника Кабардино-Балкарского управления по обеспечению нефтепродуктами 12.
В 1989 Карданов возглавил объединение «Каббалкнефтепродукт», впоследствии преобразованное в дочернее предприятие «Роснефти» — Кабардино-Балкарскую топливную компанию (КБТК). До 2003 года был основным совладельцем, имея 59,45% акций, из них - 47,44% голосующих 13. К 2011 году его доля в КБТК сократилась до нуля 14.
Избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии.
Валерий Карданов, по некоторым данным, приходится сводным братом бывшему президенту КБР Валерию Кокову 15.
Женат. Имеет дочь.
Примечания
- Бывший президент "Роснефти" отверг версию о растрате в кабардино-балкарском филиале // Кавказский узел, 30 января 2021 года
- Свидетели по делу Карданова подтвердили факт продажи базы "Баксан" // Кавказский узел, 24 апреля 2021 года
- Свидетели в суде рассказали подробности приобретения базы "Баксан" спортсменами // Кавказский узел, 24 января 2021 года
- Нефть с привкусом уголовного кодекса: как Роснефть пытается заработать на Кабардино-Балкарии миллиарды // Readovka - https://readovka.space/rosneft
- Свидетели по делу Карданова подтвердили факт продажи базы "Баксан" // Кавказский узел, 24 апреля 2021 года
- Бывший президент "Роснефти" отверг версию о растрате в кабардино-балкарском филиале // Кавказский узел, 30 января 2021 года
- Свидетели в суде рассказали подробности приобретения базы "Баксан" спортсменами // Кавказский узел, 24 января 2021 года
- Заочная растрата // Коммерсант, 11 июня 2014 года
- Свидетели по делу Карданова подтвердили факт продажи базы "Баксан" // Кавказский узел, 24 апреля 2021 года
- Свидетели по делу Карданова дали показания в его пользу // Кавказский узел, 8 июня 2021 года
- Кабардино-Балкария: оползневая опасность // АПН, 14 октября 2005 года
- Карданов Валерий Заудинович – биография // Viperson - http://viperson.ru/people/kardanov-valeriy-zaudinovich
- В Кабардино-Балкарии выстроили вертикаль нефти // Коммерсант, 30 июля 2003 года. Руководил нефтянкой КБР до 2012 года
- ПАО "НК "Роснефть" - КБТК" // Центр раскрытия корпоративной информации - https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3474&type=18
- Экс-глава «дочки» «Роснефти» в КБР сбежал вместе с санаторием // Известия, 1 октября 2013 года