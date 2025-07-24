Военнослужащий осужден в Нальчике за оставление места службы

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Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения Турпала Чамсадинова, который покинул место службы и отсутствовал там более полутора лет.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Тулпар Чамсадинов признан виновным по части 5 статьи 337 УК России 1 , сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

Как установил суд, 5 мая 2023 года Чамсадинов самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части. Полицейские нашли его только 16 января 2025 года в Майском (Кабардино-Балкария) и передали представителям военной комендатуры. Подсудимый полностью признал вину, говорится в сообщении на странице суда “ВКонтакте”.

Суд назначил Чамсадинову пять лет колонии, учтя, что он “высказал сожаление о содеянном”. После оглашения приговора 23 июля военнослужащий был взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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