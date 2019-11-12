В деле Карданова обозначилась политическая подоплека

12 ноября 2019, 05:25

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти", бывшего депутата республиканского парламента Валерия Карданова является политическим, считают журналист Максим Шевченко, политолог Тимур Тенов и правозащитник Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по подозрению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". "Кабардино-Балкарская топливная компания" оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении Кардановым несостоятельна, заявил 6 ноября в суде замдиректора компании. 7 ноября Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил Карданову срок содержания под стражей на два месяца.

Валерию Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

Валерий Карданов имеет свои политические амбиции и собственное видение развития республики, сказал 11 ноября корреспонденту «Кавказского узла» доцент Кабардино-Балкарского государственного университета, политолог Тимур Тенов.

«Человек очень долгое время находился во власти. Причем не просто, а рядом с масштабной фигурой того времени Валерием Коковым, отцом нынешнего главы КБР. У Валерия Заудиновича политического опыта было не занимать, он имел свои четкие позиции и видение происходящего. У него были амбиции как минимум на руководство республикой. Когда здесь появился Юрий Коков, у Карданова уже были серьезные проблемы, он уже находился в розыске в Интерполе», - рассказал Тенов.

По его словам, первые проблемы Карданова начались с его протестной позиции по вопросу формирования регионального парламента в 2008 году.

В 2008 году депутаты-единороссы предложили новую редакцию закона «О выборах депутатов Парламента КБР», согласно которой все 72 депутата избираются по партийным спискам. Кроме того, они предложили повысить барьер проходимости с 5 до 7% голосов, а избирательный фонд с 1,3 до 20 млн руб. Валерий Карданов выступил с резкой критикой инициативы. Он заявил, что и ранее парламент формировался «двумя-тремя людьми», а теперь «это положение депутаты пытаются узаконить де-юре».

«Все его неурядицы пошли после его выступления в парламенте... Суть в том, что он высказал самостоятельную позицию, и, в сущности, с этого у него начались первые проблемы. Речь не шла о противостоянии с Каноковым, как с личностью. Речь шла о разном видении развития республики. Противоречия касались подходов, разногласия были принципиальные по развитию республики в целом. В этом смысле, безусловно, политический контекст в то время был. Я думаю, и сейчас у него есть свои взгляды на все происходящее», - считает Тенов.

Арсен Каноков с сентября 2005 по декабрь 2013 года был главой Кабардино-Балкарии, а 25 декабря 2013 года парламент республики утвердил его своим представителем в Совете Федерации. В октябре текущего года он вновь был назначен сенатором от Кабардино-Балкарии, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Политолог затруднился ответить на вопрос, финансировал ли Карданов Совет старейшин балкарского народа, отметив, что не знает людей, которые "могли бы представить неопровержимые факты существования такой взаимосвязи".

"Даже если в какой-то мере это присутствовало, то не более, как обозначение своей позиции по отношению к вопросам, которые в то время поднимались советом старейшин. Он, как государственник, безусловно, поддерживал вопросы реабилитации, поддерживал вопросы, связанные с получением помощи - в таком контексте могло быть взаимодействие", - отметил Тенов.

По его словам, за помощью к Карданову обращались многие общественные и политические деятели.

"К его дому невозможно было подъехать. На тот момент видные общественные, политические деятели приезжали к нему и за советом, и за помощью. Фигура была большая. Думаю, и сейчас при смягчении некоторых своих позиций многие проблемные вопросы у него были бы разрешены. Но, видимо, он каким-то образом обозначает это так, что оппоненты опасаются его нахождения на свободе», - заключил Тенов.

Уголовное преследование Карданова имеет под собой исключительно политическую подоплеку, считает депутат Законодательного собрания Владимирской области, журналист Максим Шевченко.

«В этом деле я вижу только политическую подоплеку. Валерий Карданов был главным противником Арсена Канокова. Он прикладывал все усилия, чтобы испортить Канокову возможность быть президентом (главой республики). Фактически он сколачивал ... коалицию и финансировал балкарское движение, которое тогда сильно подпортило Канокову реноме. Я не исключаю, что и сам Арсен Каноков совершил немало ошибок в Эльбрусском районе. Можно и нужно было разговаривать с балкарцами по-другому. В целом Каноков, как я считаю, был хорошим президентом (главой республики) для КБР в той ситуации», - сказал Шевченко корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что знаком с бывшим политиком и бизнесменом лично.

Противостояние Карданова с Каноковым он назвал конкурентной борьбой за влияние в регионе известных кабардинских фамилий.

«Кардановы - это одна из знаковых кабардинских фамилий. Речи о межнациональных отношениях (конфликте) нет. Их противниками являются не балкарцы, а Каноковы… Разумеется, у него (Валерия Карданова) были амбиции занять кресло главы республики, и он очень расстроился, когда это кресло занял Юрий Коков», - сказал Шевченко.

Юрий Коков занимал пост главы Кабардино-Балкарии с октября 2014 года. Он "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе личного характера, на работу в Москву". В октябре главой республики был избран Казбек Коков.

Влияние Арсена Канокова в регионе возрастает, считает он.

«Арсен Каноков вновь вернулся в республику, начал занимать крепкие позиции, и Карданов был одним из его серьезных противников. Каноков играет более стабильно и надежно. Он заступился открыто за Мартина Кочесоко, и мне он лично всегда был симпатичен своей политикой сохранения здоровых сил кабардинского народа. Единственное, он ошибался с балкарцами, и надеюсь, он сделал вывод и по-другому будет воспринимать многое, в том числе и этот момент», - заключил Шевченко.

Силовики задержали руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия также упоминается как Кочесоков) в Нальчике 7 июня. Ему предъявлено обвинение в хранении марихуаны. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее, согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

Карданов не считался в Кабардино-Балкарии оппозиционером, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«Он претендовал на пост главы республики. Это была внутренняя борьба элиты, которая находилась у власти. Он сам кабардинец... Там, безусловно, есть какая-то политика, но не связанная с какими-то межнациональными отношениями. Это больше связано с борьбой за власть», - сказал он.