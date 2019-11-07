Суд в Кабардино-Балкарии поддержал продление ареста Карданову

07 ноября 2019, 22:19

Верховный суд республики согласился с решением Нальчикского городского суда о продлении срока содержания под стражей на два месяца бывшему главе "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерию Карданову.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по подозрению в том, что, возглавляя ПАО НК "Роснефть" – Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". "Кабардино-Балкарская топливная компания" оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении Кардановым несостоятельна, заявил 6 ноября в суде замдиректора компании.

Валерию Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня рассмотрел апелляционную жалобу Карданова на решение Нальчикского городского суда о продлении ему меры пресечения и оставил его в силе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алаудин Мусаев.

"Суд рассматривал нашу жалобу в течение двух дней. Вчера мы работали до 20 часов вечера", - сказал он. По его словам,защита предоставила доводы того, что Карданов невиновен, однако судья постановила оставить решение суда без изменений. Адвокат заявил, что это решение будет обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат Мурат Берзегов также считает, что решение суда необоснованно. «Нет ни одного довода... который бы оосновал содержание Карданова под стражей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Судья также не принял во внимание ходатайство об изменении меры пресечения Карданову национальных общественных организаций – кабардинской «Адыгэ Хасэ», балкарской «Тере» и казачьей, рассказал адвокат. Представители организаций указали на то, что Карданов является известным общественным и экономическим деятелем не только в республике, но и за ее пределами, а также имеет ученые звания доктора экономических и юридических наук, различные награды. Во время руководства Карданова предприятием оно процветало, а после его ухода было доведено до банкротства, отметили они в ходатайстве. «Этот человек не является преступником... Мы просим суд изменить ему меру пресечения, а уголовное дело в отношении него рассмотреть объективно и по закону», - цитировал ходатайство адвокат.

Судебное заседание по делу Карданова прошло сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, следует из карточки дела на сайте суда.