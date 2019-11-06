Свидетели по делу Карданова дали показания в его пользу

06 ноября 2019, 23:32

"Кабардино-Балкарская топливная компания" оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении главой предприятия Валерием Кардановым 45 миллионов рублей несостоятельна, заявил в суде замдиректора компании. Недостачи на предприятии не выявлялось, сообщил сотрудник бухгалтерии.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, Валерий Карданов, возглавляя ПАО НК "Роснефть" – Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". 2 августа судья Зейнаф Кафоева, рассматривавшая его дело, взяла самоотвод, а 6 августа арест Карданова был продлен на два месяца.

Валерию Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

На сегодняшнем (6 ноября) заседании в Нальчикском горсуде по делу против бывшего руководителя ПАО "Роснефть" – Кабардино-Балкарская топливная компания" Валерия Карданова показания дали два свидетеля. Самоотвод судьи Зейнаф Кафоевой был отменен, поэтому эта судья продолжает рассматривать дело Карданова, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

Свидетель Мурат Карданов, который работал заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, рассказал суду, что те преступления, которые вменяются его брату Валерию Карданову, "в принципе не могли быть совершены, так как в компании не была предусмотрена предоплата", за нефтепродукты платили после их реализации. Таким образом, по словам свидетеля, неполучение нефтепродуктов было невозможно.

Отвечая на вопросы гособвинителя о том, каким образом осуществлялись поставки нефтепродуктов, свидетель пояснил, что "поставлялись они, главным образом, "Роснефтью", но иногда приходилось докупать и у сторонних поставщиков, что согласовывалось с коммерческим департаментом "Роснефти". По словам брата обвиняемого, между "Кабардино-Балкарской топливной компанией" "Роснефти" и главным офисом в Москве были противоречия. Также свидетель пояснил, что платежными документами занималась бухгалтерия.

На вопрос адвоката Алаудина Мусаева, известно ли свидетелю о перечислении подсудимым 45 миллионов рублей на счета подставных фирм, брат обвиняемого ответил, что "не известно". "Карданов отличался глубокой порядочностью. Такого быть не могло", – ответил Мурат Карданов, уточнив, что подсудимый не занимался вопросами поставок.

По словам свидетеля, если бы оплаченный товар не был поставлен в компанию, недостача выявилась в конце того месяца, в котором состоялась сделка. Кроме того, как отметил Мурат Карданов, в компании постоянно проходили ревизии и аудит. "Были десятки московских проверок. Никаких долгов, никакой недостачи выявлено не было. […] Даже если бы захотели украсть, это было невозможно. Как я уже сказал, мы не платили вперед, мы платили через 30 дней после отгрузки нам нефтепродуктов", – пояснил свидетель.

По вопросу о приобретении компанией базы "Баксан" в Приэльбрусье свидетель пояснил, что база была продана физическому лицу, снята с баланса предприятия как непрофильный актив, а покупатель "вложил большие финансовые средства в восстановление базы". "Однако мы базой пользовались. Когда к нам приезжали гости из Москвы, мы их возили в Приэльбрусье и останавливались там", – рассказал Мурат Карданов.

Сотрудник бухгалтерии не обнаружил недостачи в компании на 45 миллионов

Вторым был допрошен свидетель Залим Абазов, сотрудник бухгалтерии компании, вступивший на должность уже после ухода Карданова. Абазов пояснил, что документов о поставках нефтепродуктов на 45 миллионов рублей он не видел – ни договоров, ни накладных. "Мне они не попадались", – заявил на суде Абазов.

По его словам, часть документов была утеряна, а до 2013 года не велась электронная бухгалтерия, поэтому "ни подтвердить, ни опровергнуть он ничего не может".

На вопрос: "Была ли выявлена недостача на 45 миллионов рублей?" – свидетель ответил, что "ни в 2013 году, когда сменилось руководство компании, ни позже, никакой недостачи выявлено не было". Свидетель также сообщил, что с 2013 года поставки идут только через головную компанию "Роснефти".

Завтра, 7 ноября, Верховный суд Кабардино-Балкарии, огласит решение по апелляционной жалобе защиты об изменении меры пресечения Карданову, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что Карданов находился в международном розыске, а в августе 2018 года был задержан и помещен под стражу. 25 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение об очередном продлении ареста и вернул его дело на повторное рассмотрение.