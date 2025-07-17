Названо имя убитого на Украине военного из Кабардино-Балкарии

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Юрий Нежурин из Майского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 273 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июля власти и силовики признали убитыми не менее 272 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Имя еще одного военного из Кабардино-Балкарии, убитого на Украине, назвала глава Майского района республики Татьяна Саенко.

Юрий Нежурин был награжден орденом Мужества, посмертную награду передали его родственникам, говорится в официальном Telegram-канале чиновницы. Биографические данные Нежурина в публикации не приведены.

Родственники Нежурина разыскивали его еще в декабре 2023 года, мужчина родился в январе 1969 года и заключил контракт с Минобороны “как доброволец”, следует из публикации Telegram-канала, посвященного розыску пропавших без вести военных. Там опубликовано видеообращение сына Нежурина - мужчина сообщает, что отец не выходил на связь с 31 октября 2023 года, а до этого находился на позициях в Запорожской области.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 273 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 257 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

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