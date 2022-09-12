Защита Валерия Карданова добилась отвода судьи

12 сентября 2022, 21:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городской суд Нальчика удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство защиты бывшего руководителя топливной компании «Роснефть-КБТК» Валерия Карданова об отводе судьи.

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов. Но Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, постановив также освободить Валерия Карданова из-под стражи.

По версии обвинения, в должности главы Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также сочло, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Карданов вину не признал. В ходе судебного разбирательства гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан"), аргументировав отказ тем, что база находится в распоряжении ОАО "Роснефть"-КБТК.

На повторном судебном процессе по делу Валерия Карданова в городском суде Нальчика ходатайство об отводе судьи Асланбека Жигунова заявил адвокат Алаудин Мусаев. Он обосновал отвод тем, что отец судьи Хату Жигунов на момент, когда база «Баксан» передавалась спортсменам, а конкретно Исхаку Бозиеву, занимал должность председателя Коллегии адвокатов КБР и именно он по поручению тогдашнего президента республики Валерия Кокова занимался юридическим сопровождением этой сделки.

«Мы это доводим до Вашего сведения, чтобы потом не возникло вопросов, потому что этот факт – участие Вашего отца в оформлении сделки по передаче базы «Баксан» - озвучивалось на судебных заседаниях и имеется в протоколах. Если Вы считаете возможным рассматривать дело, мы не против. Решение принимать Вам», - заявил Алаудин Мусаев. Ходатайство поддержали адвокат Наталья Харченко и сам Валерий Карданов.

Ходатайство об отводе судьи поддержал также гособвинитель. Суд удовлетворил отвод.

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