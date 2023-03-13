Суд оправдал Валерия Карданова

13 марта 2023, 20:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нальчикский городской суд не нашел состава преступления в действиях бывшего главы топливной компании Валерия Карданова и оправдал его по всем пунктам обвинения.

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов. В ходе судебного разбирательства гособвинитель также отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан"), аргументировав отказ тем, что база находится в распоряжении ОАО "Роснефть-КБТК". Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, постановив также освободить Валерия Карданова из-под стражи. После этого прокуратура принесла официальные извинения Карданову за необоснованное привлечение к уголовной ответственности по статьях и хищении и растрате, указав, что он вправе подать иск о возмещении морального ущерба. Никто из силовиков, участвовавших в его преследовании, не привлечен к ответственности, прокомментировал в октябре 2022 года письмо ведомства Карданов.

По версии обвинения, в должности главы Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также сочло, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Карданов вину не признал.

Нальчикский городской суд оправдал бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова. В оглашенной в зале суда резолютивной части приговора говорится, что суд не нашел в действиях Валерия Карданова состава преступления. Суд также предоставил Карданову право на реабилитацию.

Адвокат предположила, что обвинение обжалует приговор. "Сегодняшний приговор не означает, что в деле Карданова поставлена точка. Наверняка обвинение его обжалует. Но когда мы выиграем апелляционный суд тогда можно говорить о полной победе", - сказала адвокат Наталья Харченко корреспонденту "Кавказского узла".

Решение суда прокомментировал и сам Валерий Карданов. "Я полностью оправдан по всем пунктам обвинения с признанием права на реабилитацию. Искренне благодарю тысячи людей и сотни организаций, всех, кто верил в меня и поддерживал все эти 10 лет. Считаю решение суда не только данью закону и справедливости, но и нашей общей победой", - написал он в своем Telegram-канале.

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