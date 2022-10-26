Карданов счел недостаточными извинения прокуратуры за уголовное преследование

26 октября 2022, 21:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура принесла официальные извинения бывшему главе топливной компании "Роснефть-КБТК" Валерию Карданову за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, указав, что он вправе подать иск о возмещении морального ущерба. Никто из силовиков, участвовавших в его преследовании, не привлечен к ответственности, прокомментировал письмо ведомства Карданов.

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов. В ходе судебного разбирательства гособвинитель также отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан"), аргументировав отказ тем, что база находится в распоряжении ОАО "Роснефть-КБТК". Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, постановив также освободить Валерия Карданова из-под стражи.

По версии обвинения, в должности главы Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также сочло, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Карданов вину не признал.

И.о. начальника главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Эдуард Гусаков принес извинения бывшему главе топливной компании "Роснефть-КБТК" Валерию Карданову, следует из документа, который Карданов разместил в своем Telegram-канале.

В документе указано, что Нальчикский горсуд 15 февраля прекратил уголовное преследование Валерия Карданова по статье о хищении или растрате в связи с отсутствием события преступления и с признанием права на реабилитацию."От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным уголовным преследованием", - указано в документе.

Также представитель прокуратуры разъяснил, что Карданов вправе "обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в суд", который вынес приговор, а также подать "иск о компенсации за причиненный моральный вред", говорится в документе.

Сообщение о реабилитации Карданова добавлено на сайт управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В новость от 31 мая 2019 года, в которой говорится о передаче дела о хищении в суд, внесено дополнение о том, что уголовное преследование Валерия Карданова прекращено, он реабилитирован.

Валерий Карданов назвал письмо прокуратуры итогом "восьмилетнего незаконного уголовного преследования". "Они признали незаконность своих действий, от лица государства мне принесены извинения, объявлено о праве на реабилитацию. Но привлечен ли кто-либо из числа следователей, прокуроров, судей и иных лиц, причастных к незаконному уголовному преследованию меня, к ответственности? Никто. Означает ли это, что беззаконие может и будет продолжаться?" - написал он в своем Telegram-канале 25 октября.

В суде первой инстанции продолжается рассмотрение дела в отношении Карданова. 12 сентября городской суд Нальчика удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство защиты бывшего руководителя топливной компании "Роснефть-КБТК" Валерия Карданова об отводе судьи.

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