Прокурор потребовал ужесточить приговор Валерию Карданову

21 мая 2022, 13:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии приступила к рассмотрению апелляционной жалобы руководителя ОАО "Роснефть-КБТК" Валерия Карданова. Приговор ему также обжаловало обвинение, которое сочло его чрезмерно мягким и потребовало пересмотра дела в ином составе судей. Выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела и построены на предположениях, заявил прокурор.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля Нальчикский городской суд вынес приговор в Валерию Карданову. Суд оправдал его по обвинению в подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), но признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшей тяжкие последствия"). Суд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы. Карданов был взят под стражу в зале суда. 1 марта стало известно, что защита Карданова обжаловала приговор.

По версии следствия, Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов, однако впоследствии последнее обвинение было снято в связи с истечением срока давности. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита. Подробности об этом деле можно узнать из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии".

20 мая в Верховном суде Кабардино-Балкарии были оглашены апелляционные жалобы адвокатов Алауди Мусаева и Натальи Харченко. После этого судом выяснялись позиции сторон. В заседании участвовал также адвокат Мурад Мусаев, представляющий адвокатское бюро "Мусаев и партнеры".

Помимо защиты, приговор Карданову также обжаловала сторона обвинения, которая считает приговор чрезмерно мягким. Выступивший в суде гособвинитель заявил, что приговор считает необоснованным в связи с тем, что суд вышел за рамки предъявленного Карданову обвинения, изменив его, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор, сославшись на статью 252 УПК РФ ("Пределы судебного разбирательства"), подчеркнул, что изменение обвинения допускается, если это не ухудшает положение обвиняемого, не нарушает его право на защиту. Изменение обвинения в судебном заседании допускается для смягчения обвинения, но не для ужесточения, указал прокурор. А вмененная судом Карданову часть 2 статьи 201 УК РФ ("Использование лицом полномочий вопреки интересам организации") предусматривает дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Прокурор также заявил, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и построены на предположениях. Так, по его мнению, Карданов необоснованно оправдан по статье 327 УК РФ ("Подделка документов").

Прокурор потребовал изменить приговор Карданову в той части, где он обвинялся в подделке документов и направить дело на новое разбирательство в новом составе суда. А по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") ему назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее защита Карданова в апелляционной жалобе также указывала, что Нальчикский городской суд существенно изменил обвинение, предъявленное Карданову и признал его виновным в совершении действий, которые не вменялись ему в вину, чем нарушил право Карданова на защиту.

В апелляционной жалобе указывалось, что Карданов обвинялся в мошенничестве и подделке документов. Суть обвинения заключалось в том, что 8 июля 1998 года АО "Каббалкнефтепродукт" приобрело в собственность имущественный комплекс альпинисткой учебно-спортивной базы "Баксан", в состав которого входило 9 строений, часть которых подлежала сносу, а часть – реконструкции. Цена покупки составила 472.151 рубль.

По версии следствия, 21 марта 2011 года, Карданов, отстранённый от должности генерального директора АО "Каббалкнефтепродукт", решил похитить имущественный комплекс базы "Баксан". Для этого он вступил в сговор с Бозиевым и изготовил поддельные договор купли-продажи и акт приёма-передачи. Из документов следует, что Бозиев приобрёл базу по цене 6 216 866 рублей. Поддельные документы были представлены в регистрирующий орган вследствие чего право на базу "Баксан" перешло от АО "Каббалкнефтепродукт" к Бозиеву.

Однако суд признал Карданова виновным в совершении иного деяния – злоупотребления полномочиями генерального директора АО "Каббалкнефтепродукт". Суд сделал вывод, что продав базу "Баксан", Карданов продолжал тратить на ее реконструкцию и строительство новых объектов средства ОАО "Роснефть-КБТК". Суд признал Карданова виновным в совершении деяния, которое ему ранее не инкриминировалось и которое по всем параметрам существенно отличается от того, в чём обвинялся Карданов.

Более того, суд нашёл недоказанным и опроверг обвинение, ранее предъявленное Карданову. Так, обвинение утверждало, что имущественный комплекс базы "Баксан" всегда принадлежал АО "Каббалкнефтепродукт", а договор купли-продажи этого комплекса от 19.12.2000 года и прочие документы были подделаны Кардановым.

Суд же установил, что в действительности обсуждаемый имущественный комплекс был продан Бозиеву 19.12.2000 года, соответствующий договор и прочие документы являются подлинными, имущество оплачено и передано по акту приёма-передачи.

Защита ранее утверждала, что суд установил отсутствие события преступления, ранее вменённого Карданову. Однако вместо того, чтобы на этом основании оправдать его, суд прямо в совещательной комнате предъявил ему новое обвинение и тут же, не дав Карданову возможности защититься от этого обвинения, признал его виновным.

Суд не переквалифицировал действия, ранее вменённые в вину Карданову, а установил, что они не имели места, после чего криминализировал другие действия Карданова, которые обвинение преступными не считает, и которые ранее Карданову в вину не вменялись, сказано в апелляционной жалобе адвоката Мусаева. Следующее заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы запланировано на 27 мая.

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