Свидетели по делу Карданова дали показания в его пользу

08 июня 2021, 18:46

Валерий Карданов не скрывался, а жил в доме отца в селении Верхний Куркужин, когда его объявили в розыск, рассказали в суде по делу бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании его односельчане. Компания, которой руководил Карданов, отказалась от базы отдыха "Баксан", так как не имела средств на реконструкцию объекта, сообщила его бывшая подчиненная.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. После задержания в 2018 году он был водворен в СИЗО, с февраля 2020 года он находился под домашним арестом, а 19 марта 2021 года Верховный суд республики заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. На заседании суда 24 апреля свидетели по делу Карданова подтвердили факт продажи базы отдыха "Баксан". Исхак Бозиев, которому Кабардино-Балкарская топливная компания продала в 2000 году базу "Баксан", оплатил сделку наличными, рассказала бывшая кассир ОАО "Роснефть – КБТК" Асият Гятова. Продажа базы была отражена в финансово-бухгалтерских документах, указала эксперт Марина Бабенко.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита.

В Нальчикском городском суде по делу Валерия Карданова 7 июня показания дали две учительницы школы-лицея, где обучаются дети подсудимого, его односельчане, а также тренер и коллега Карданова по "Роснефти" из Краснодара. Эти свидетели не были ранее заявлены и были допрошены по ходатайству адвоката Алаудина Мусаева, который пояснил, что могут эти люди подтвердить либо опровергнуть.

Учитель школы, где обучалась дочь Карданова, рассказала, что в 2013 году сопровождала в Англию группу детей на языковую практику. Среди них была и дочь Карданова. Однако ни Карданов, ни его супруга в Англию не выезжали, отметила педагог.

По версии обвинения, Валерий Карданов в период нахождения в розыске скрывался в Англии. Карданов возглавил объединение "Каббалкнефтепродукт" в конце 1980-х годов, впоследствии объединение было преобразовано в "дочку" "Роснефти" — КБТК. Этой компанией он руководил почти 25 лет — до 2012 года, сообщили 1 октября 2013 года "Известия". В октябре 2013 года решением Пятигорского городского суда Ставропольского края Карданову была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержан Карданов был в августе 2018 года и по решению суда помещен под стражу.

Такие же показания дала второй учитель, Оксана Гаджиева, которая также сопровождала в поездке указанную группу детей. "Девочка была все время со мной. Родители, а точнее, мама, супруга Карданова Елена, провожала ее до Минеральных Вод, откуда группа вылетела самолетом", — рассказала свидетель. По ее словам, родителей девочки в поездке не было.

Житель города Краснодар Алексей Сафронов рассказал, что является мастером спорта по вольной борьбе, заслуженным тренером, с 2003 по 2013 годы был президентом федерации вольной борьбы Краснодарского края. Сафронов отметил, что знаком с тренировочной базой "Баксан".

"У меня был воспитанник, он, к сожалению, погиб, Бесик Кудухов. Он часто бывал на этой базе, особенно перед серьезными соревнованиями. Спортсмены там тренировались, чтобы иметь "объем", — рассказал свидетель.

По словам Сафронова, базой распоряжался Исхак Бозиев.

Свидетель сообщил, что, уйдя из спорта, он работал в системе АО "Роснефть" — сначала в КЧР, где возглавлял местный филиал "Роснефти", а потом переехал в Краснодар и возглавил там "Кубаньнефтепродукт".

На вопрос адвоката, приходилось ли ему закупать нефтепродукты у сторонних организаций, Сафронов ответил, что да, приходилось. "Роснефть" тогда была небольшой компанией. Объемы добычи были небольшие. Нефтепродуктов не хватало. Приходилось покупать у сторонних поставщиков. Добыча появилась, когда компания приобрела "Юкос", — рассказал свидетель.

Он также пояснил порядок заключения договоров с поставщиками. Поставщиков проверяла служба безопасности, руководство компании проверкой контрагентов не занималось, указал Сафронов. Договоры также подписывал не он, а его заместитель по коммерческой деятельности, а платежные документы подписывал заместитель руководителя по экономике. "Я ничего не подписывал. Это невозможно. Я неделями бывал в командировках", — сказал свидетель.

Свидетель Рита Алиева рассказала, что работала секретарем в приемной руководителя АО "КБТК-Роснефть" с 1989 года до января 2014 года, регистрировала входящую и исходящую почту, отвечала на звонки. Она сообщила о том, как регистрировалась почта: "Был специальный журнал, ставился номер, дата, телефон исполнителя".

Рассказала свидетель о порядке приема сотрудников руководителем компании. В частности, о том, что к Карданову по служебным вопросам могли заходить только начальники отделов или их замы. По личным вопросам он вел прием в определенные дни, и нужно было записываться заранее.

Алиева сказала, что ей известно, что изначально базу "Баксан" приобрело АО "Роснефть" для отдыха сотрудников, но впоследствии от нее отказались, так как средств на ее реконструкцию у компании не было, базу передали спортсменам. Свидетель ответила и на другие вопросы.

Базу отдыха "Баксан" Кабардино-Балкарская топливная компания продала в 2000 году, не вложив в нее никаких средств. Финансовое положение компании в то время не позволяло содержать непрофильные активы, а суммы, в растрате которой обвиняют ее бывшего руководителя Валерия Карданова, у компании просто не было, заявили свидетели на заседании 28 января. На заседании 15 апреля свидетели рассказали, что сделка с базой отдыха "Баксан", которую Кабардино-Балкарская топливная компания продала в 2000 году Исхаку Бозиеву, не была фиктивной — именно Бозиев после приобретения объекта занимался его реконструкцией, подыскивая для этого инвесторов.

В суде показания дали также жители селения Верхний Куркужин, где у Карданова имеется родительский дом. Хазретали Татимов, Альберт Ахобеков и другие рассказали, что в период с 2013 по 2018 годы неоднократно видели Карданова в родительском доме — он прогуливался по окрестностям, а в дни Ураза-байрама раздавал садака (добровольная милостыня в исламе. — Прим. "Кавказского узла").

Уголовное дело в отношении Валерия Карданова является политическим, заявили в ноябре 2019 года "Кавказскому узлу" журналист Максим Шевченко, политолог Тимур Тенов и правозащитник Валерий Хатажуков, отметив, что Карданов имел свои политические амбиции, собственное видение развития Кабардино-Балкарии и даже претендовал на пост главы республики.