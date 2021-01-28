Свидетели по делу Карданова опровергли версию обвинения

28 января 2021, 00:20

Базу отдыха "Баксан" Кабардино-Балкарская топливная компания продала в 2000 году, не вложив в нее никаких средств. Финансовое положение компании в то время не позволяло содержать непрофильные активы, а суммы, в растрате которой обвиняют ее бывшего руководителя Валерия Карданова, у компании просто не было, заявили свидетели.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. С февраля 2020 года он находится под домашним арестом. На заседании 22 января свидетели рассказали суду подробности приобретения базы "Баксан" спортсменами.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита.

На сегодняшнем заседании суда по делу бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова продолжился допрос свидетелей защиты. Допрошенные свидетели рассказали об известных им обстоятельствах передачи базы "Баксан" спортсменам в лице Исхака Бозиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель Дмитрий Шульман, работавший в головном офисе "Роснефти" с 1998 по 2003 годы, рассказал, что занимал пост директора департамента службы безопасности. В его обязанности входил, в том числе, контроль за коммерческой деятельностью дочерних предприятий компании.

По словам Шульмана, дочерние предприятия работали по бизнес-плану, в котором были отражены все статьи расходов, от затрат на оплату труда сотрудников и до проектов капитального строительства. База "Баксан" была для нефтяной компании непрофильным активом, отметил свидетель.

"К непрофильным активам было соответствующее отношение у руководства "Роснефти". Мы прилетели в Нальчик вместе с первым вице-президентом компании "Роснефть" Николаем Борисенко и по поручению президента компании Сергея Богданчикова поехали смотреть базу "Баксан". Базой это нельзя было назвать. Вернувшись в Москву, мы доложили, что не считаем целесообразным вкладывать деньги в этот объект", - рассказал свидетель.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов первоочередной задачей для "Роснефти" в Кабардино-Балкарии было строительство АЗС и нефтехранилищ. Кроме того, компания вкладывала средства в восстановление нефтегазового комплекса Чечни после военных действий в этой республике, объяснил Шульман. Свидетель добавил, что через некоторое время после его поездки в Нальчик Валерий Карданов доложил Совету директоров "Роснефти", что база "Баксан" продана, снята с баланса.

Отвечая на уточняющий вопрос, представил ли Карданов документы о продаже базы, свидетель ответил, что все сделки оформлялись юридически. Кроме того, контрольно-ревизионная служба компании проводила проверки дочерних предприятий, когда поступала информация о возможных нарушениях либо жалоба. Такие проверки проводились и в отношении Кабардино-Балкарской топливной компании, но фактов превышения расходов не было обнаружено - вся деятельность организации осуществлялась в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

На вопрос, мог ли руководитель дочернего предприятия внести изменения в бизнес-план, свидетель ответил, что он должен был согласовать любые изменения с советом директоров компании. На вопрос, могла ли КБТК без согласования с головным офисом вложить в реконструкцию базы 157 млн рублей, свидетель ответил, что такого быть не могло. "Об этом мне бы стало известно", - сказал Дмитрий Шульман. Он охарактеризовал Карданова, как "очень профессионального, очень грамотного руководителя, которому компания доверяла".

"Карданов оказал большую помощь, когда нам пришлось восстанавливать нефтегазовый комплекс Чеченской республики", - добавил свидетель.

Свидетель Владимир Кудаев, работавший руководителем пресс-службы президента и правительства Кабардино-Балкарии с 1992 по 2004 год, рассказал суду, что был свидетелем всех более или менее значимых событий в республике по долгу своей службы. В число таких событий входила и передача базы "Баксан" ОАО "Роснефть".

"Тогда была тенденция передавать социальные объекты мощным компаниям либо ведомствам, чтобы сохранить их. Что касается базы "Баксан", президент Валерий Коков надеялся, что "Роснефть" приведет базу в порядок, чтобы туда можно было возить гостей. Однако позже я от вице-президента Губина услышал, что "Роснефть" отказывается от базы, в связи с тем, что у них сейчас трудное время и они не могут заниматься непрофильными активами", - сообщил суду Кудаев.

По словам свидетеля, он присутствовал на встрече президента Кабардино-Балкарии с чемпионом России Исхаком Бозиевым. Президент республики поздравил спортсмена с победой и вручил ему конверт.

"Президент спросил спортсмена: что мы можем еще для вас сделать? Бозиев сказал, что хорошо бы иметь базу в горах для тренировок. Президент даже высказал мнение, что там не одна база нужна, а несколько", - отметил свидетель.

По словам свидетеля, позже предприниматели собрали деньги и передали их Бозиеву, чтобы он приобрел у "Роснефти" базу "Баксан". На вопрос, выпускались ли пресс-релизы об этом событии, Кудаев ответил, что пресс-релизов не было выпущено, поскольку не было издано официального постановления. "Мы даже третью часть того, что происходило, не освещали", - объяснил он.

Свидетель Анатолий Багов с конца 1990х годов и до 2012 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству КБТК. Он рассказал суду, как осуществлялись проверки деятельности дочерной компании. По словам Багова, строители КБТК никогда не работали на базе "Баксан", а отвлечь денежные средства от основной деятельности предприятия в тот момент было невозможно, тем более в таком размере, о котором заявляет обвинение - 157 млн рублей. "У нас таких денег и не было", - сказал свидетель.

Прораб ремонтно-строительного управления (РСУ) КБТК Мухамед Шинахов сообщил суду, что его подразделение занималось ремонтом АЗС, когда в нем возникала необходимость. Для этого ремонтно-строительной бригаде выдавались деньги под отчет, а после работы строители составляли акт выполненных работ. Ремонтом базы "Баксан" РСУ никогда не занималось, подтвердил он.

Также в качестве свидетелей были допрошены двое бывших спорсменов - коллег Исхака Бозиева, которые близко его знали. Свидетель Алексей Казиев сообщил, что спортсмены, добившиеся успехов, получали от руководства республики ценные подарки - квартиры, автомобили. Исхаку Бозиеву президент Кабардино-Балкарии Валерий.Коков подарил золотые часы и полуторакомнатную квартиру, рассказал свидетель.

Казиев подтвердил факт передачи базы "Баксан" для тренировок спортсменам. "Я был свидетелем того, как Бозиев привез деньги, переданные ему предпринимателями, в офис КБТК. Я сопровождал его в машине. По дороге Бозиев говорил, что проблема с базой решена, но ее надо делать", - сообщил он. В дальнейшем Исхак Бозиев, по словам свидетеля, курировал строительство.

Как рассказал Казиев, строительство базы окончательно завершилось в 2009 году. В 2010 году он там тренировал уже своих воспитанников.

На вопрос гособвинителя, чем еще занимался Бозиев, кроме спорта, и на какие средства строил базу, свидетель ответил, что с 2001 года он ушел на тренерскую работу, а кроме того продавал лес и занимался строительным бизнесом. По словам свидетеля, Бозиев "имел коммерческую жилку", а со строительством Базы ему помогли президент Федерации вольной борьбы Краснодарского края Алексей Сафронов и другие спортсмены.

Свидетель Ануар Гедуев, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе, рассказал суду, что был на базе "Баксан" во время сборов в 2010, 2011 и 2012 годах. "Вопросы заезда спортсменов следовало согласовывать с Исхаком Бозиевым", - сказал свидетель.

Также суд повторно допросил бывшего главного бухгалтера ОАО "Роснефть - КБТК" Анзора Карашева.

Свидетелю был предъявлен на обозрение договор купли-продажи базы "Баксан" от 19.12.2000 года, а также акт приема-передачи этой базы. Указанные документы от 18.12.2000 года были подписаны им. Также Карашеву был предъявлен приказ о продаже непрофильных объектов, и свидетель подтвердил, что приказ изготовил он. Кроме того свидетелю был предъявлен приходный ордер о поступлении денег в кассу предприятия от 19.12.2000 года. Анзор Карашев также подтвердил, что КБТК не вкладывала средств в строительство базы "Баксан".

"Показания Карашева полностью опровергают версию обвинения, что база была продана в 2012 году и подтверждают нашу позицию, что она была продана в 2000 году", - заявил адвокат Алаудин Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу Валерия Карданова состоится 29 января.