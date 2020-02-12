Защита Карданова сочла свидетелей бесполезными для обвинения

12 февраля 2020, 23:27

Паспортизация жилых помещений на базе «Баксан» проходила без участия Валерия Карданова, заявили сотрудники БТИ в суде по делу бывшего главы "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти". Показания свидетелей обвинения не доказывают виновность Карданова, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 5 февраля суд постановил перевести его под домашний арест, после чего родственники подсудимого отозвали заявку на проведение митинга в его поддержку. Карданову следует отменить меру пресечения, заявил адвокат.

Валерий Карданов обвиняется в том, что, будучи главой Кабардино-Балкарской топливной компании "Роснефти", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины он не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита. Адвокаты считают, что дело против Карданова имеет заказной характер.

На сегодняшнем заседании по делу Валерия Карданова в Нальчикском горсуде были допрошены пять свидетелей. В том числе показания дали сотрудники Бюро технической инвентаризации (БТИ), которые занимались паспортизацией жилых строений на базе «Баксан», сообщил присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель Лора Куашева рассказала суду, что работала бухгалтером в Кабардино-Балкарской топливной компании «Роснефть» (КБТК), потом директором филиала. В конце 1990-х годов она входила в комиссию, которая принимала базу «Баксан» в собственность компании, однако подробностей свидетель вспомнить не смогла.

На вопрос защиты о том, известно ли Куашевой что-нибудь об обстоятельствах хищения подсудимым 45 миллионов рублей, а также базы «Баксан», свидетель ответила отрицательно. Куашева также охарактеризовала Валерия Карданова, как «самого порядочного и надежного человека» из всех, кого она встречала в своей жизни.

Поле этого были допрошены бывшие сотрудники БТИ Эльбрусского района Магомет Бозиев и Татьяна Склочевская. Свидетели пояснили, что по указанию руководителя БТИ выезжали в поселок Тегенекли, где располагается база «Баксан», после того, как она перешла в собственность КБТК, для составления техпаспортов жилых строений. По словам допрошенных, от кого поступила заявка на это, они не знали, а подсудимого Карданова не видели. Кроме того, свидетели заявили, что не знакомы и с Исхаком Бозиевым.

По договору купли-продажи КБТК продала чемпиону мира по борьбе Исхаку Бозиеву объекты недвижимости базы 19 декабря 2000 года, однако за регистрацией этого договора продавец и покупатель обратились лишь в декабре 2012 года, сообщила на заседании 3 декабря бывший начальник Эльбрусского отдела Росреестра Мариям Моллаева. По ее словам, у КБТК было право собственности на объекты базы с 1998 года, но с 2000-го это право по договору перешло к Бозиеву, который не регистрировал его, так как закон не требовал немедленной регистрации перехода права собственности. Поскольку сомнений в законности сделки не было, она была зарегистрирована, пояснила свидетель

На вопрос гособвинителя о том, вкладывал ли Магомед Бозиев в архивное дело договор купли-продажи базы «Баксан», свидетель заявил, что такого не помнит, а архивными делами занимается архивариус. После чего прокурор ходатайствовал об оглашении показаний свидетеля, из которых следовало, что свидетель, по его словам, вшил в архивное дело договор купли-продажи. В ответ на это Магомед Бозиев заявил, что не помнит, давал ли он такие показания, договор он не вшивал.

Аналогичные показания дала и свидетель Склочевская.

Работавший с 2003 по 2016 годы главой администрации поселка Эльбрус Узеир Курданов сообщил суду, что подсудимого Карданова знал только в лицо и никогда с ним не общался.

По словам Курданова, альпинистская база «Баксан» ранее принадлежала «Каббалкальпинисту», а с конца 1990-х годов ее передали КБТК вместе с земельным участком под базой. Свидетель также пояснил, что знает Исхака Бозиева, как известного спортсмена, который в документах значился как собственник базы. Однако точную дату, когда к Бозиеву перешло право собственности, свидетель не назвал.

На сегодняшнем заседании также был допрошен бывший сторож базы «Баксан». По существу предъявленного Карданову обвинения он ничего сообщить не смог, только сообщил, что видел подсудимого на базе один раз.

Свидетели обвинения не подтвердили виновность Карданова

Показания сегодняшних свидетелей обвинения адвокат Алаудин Мусаев счел бесполезными по существу предъявленного Карданову обвинения.

«(Карданову) вменяется незаконное присвоение чужого имущества. Мы спрашивали у каждого свидетеля - влиял ли Карданов сам или через кого-то на паспортизацию базы «Баксан» для внесения туда недостоверных сведений - все ответили, что нет. Все ответили, что видят его впервые. Более того, паспортизация была в 2011-2012 годах, через год после того, как Карданов уволился со своей должности. Как он мог повлиять на них?» - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» допрос свидетелей Мусаев.

По его словам, ни один из свидетелей не смог сообщить суду о совершении Кардановым каких-либо противоправных действий.

Адвокат отметил, что действиями Карданова компании не только не был нанесен ущерб, напротив, базу, которую Карданов купил за 476 тысяч рублей, он впоследствии продал Исхаку Бозиеву за 6 миллионов рублей, при этом фактически она оставалась в ведении «Роснефти» и ею пользовались сотрудники компании.

Ранее в своем выступлении на заседании суда в феврале Валерий Карданов также заявил, что объективных сведений, материалов и фактов, прямо или косвенно подтверждающих его обвинения, в деле нет. Следствие не установило ни сам факт преступления, ни ущерб Кабардино-Балкарской топливной компании, считает Карданов. По его словам, на базу отдыха «Баксан» он права собственности не приобретал.

Суд подтвердил право собственности КБТК на базу «Баксан»

Как следует из решения 16 Арбитражного суда, опубликованного на сайте суда, альпинистская учебно-спортивная база «Баксан» была передана «Каббалкнефтепродукт» (предшественник КБТК) 16 июня 1998 года распоряжением Комитета по управлению госимуществом Кабрадино-Балкарии. Территория базы также была закреплена за компанией в том же году.

18 сентября 2000 года «Каббалкнефтепродукт» и Исхаком Бозиевым заключили договор купли-продажи базы «Баксан», а а в декабре того же года - подписан акт приема-передачи недвижимого имущества базы. 25 декабря 2012 года за Бозиевым было зарегистрировано право собственности на базу, следует из решений суда.

После процедуры банкротства КБТК договор купли-продажи базы был оспорен в суде внешним управляющим компании. Суд первой инстанции отказал, однако 6 декабря 2017 года 16 Арбитражный суд своим определением признал недействительным договор купли-продажи базы, заключенный КБТК и Исхаком Бозиевым. В определении суда также отмечается, что база «Баксан» из владения КБТК не выбывала.

Напомним, в декабре 2019 года свои ходатайства в суд с просьбой смягчить Карданову меру пресечения направили 25 общественных организаций из Кабардино-Балкарии и соседних республик, а также известные в республике и за ее пределами люди. Они попросили заменить меру пресечения Карданову на другую, более мягкую, объективно рассматривать дело, а также поручились за него.