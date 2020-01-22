Защита указала на признаки заказа в деле Карданова

22 января 2020, 20:30

Нынешний глава "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Рашид Эфендиев был приглашен в компанию со стороны и обвинил бывшего руководителя Валерия Карданова в преступлениях, не являясь их свидетелем. Все это говорит о заказном характере дела, заявил в суде адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 26 декабря 2019 года Нальчикский горсуд оставил его под стражей на два месяца. Обвинение не представило достаточных оснований для продления ареста Карданову, заявила защита.

Валерий Карданов находится под арестом по обвинению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – "Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Своей вины он не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

На заседаниях суда 15 и 21 января показания дал нынешний генеральный директор компании Рашид Эфендиев, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Свидетель рассказал, что был назначен на должность 16 апреля 2013 года на основании решения Совета директоров ОАО «Роснефть», после чего поручил ревизионной службе компании провести анализ финансово-хозяйственной деятельности компании.

По его словам, чтобы установить, каким имуществом располагает общество, были запрошены сведения в Регистрационной палате. Из полученной выписки следовало, что «имеются отклонения» между фактическим учетом и данными Регистрационной палаты, сказал Эфендиев. По данным Регистрационной палаты, компания в декабре 2012 года переоформила право собственности на базу отдыха «Баксан» на чемпиона мира по борьбе Исхака Бозиева, наряду с этим были установлены нарушения по кассовым операциям, пояснил он.

Об этом Эфендиев доложил в головную компанию «Роснефть», после чего руководство назначило ревизию, которую провели специалисты головной компании. Было установлено, что база отдыха «Баксан» была отчуждена с нарушением действующего законодательства, сказал он. «По мнению ревизионной бригады, договор купли-продажи базы «Баксан» был фиктивным», - сообщил свидетель.

По словам Эфендиева, материалы проверки он направил в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении Карданова.

Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель уточнил, что Карданов ушел с должности в 2011 году, после него обязанности гендиректора исполнял главный инженер компании. По словам Эфендиева, с Кардановым он не был знаком, не работал, ранее они нигде не встречались.

Свидетель также рассказал, что база «Баксан» была приобретена "Кабардино-Балкарской топливной компанией" (КБТК) в 1998 году, до этого времени она была в собственности республики. По его словам, база практически была отстроена заново, но сколько на это было потрачено денег, установить не удалось. Никаких документов о финансовых затратах в топливной компании не оказалось, за исключением затрат на проектирование и другие незначительных расходов, пояснил свидетель.

Валерий Карданов возглавил объединение "Каббалкнефтепродукт" в конце 1980-х годов, впоследствии объединение было преобразовано в "дочку" "Роснефти" — КБТК. Этой компанией он руководил почти 25 лет — до 2012 года, сообщили 1 октября 2013 года "Известия".

В 2000 году, по словам свидетеля, база отдыха «Баксан» по договору купли-продажи была перерегистрирована на Бозиева, но КБТК оплачивала коммунальные услуги, налог на землю и несла все остальные расходы по содержанию базы.

Он также сообщил, что все бухгалтерские документы, связанные с движением материальных средств к моменту его заступления на должность, были уничтожены, сохранились документы только с 1 января 2013 года.

Эфендиев рассказал, что 45 миллионов рублей, в растрате которых обвиняют Карданова, были перечислены за поставленные нефтепродукты, но по сути ничего пояснить не смог. «Эти деньги выявились в ходе проверки полицией фирм-однодневок. У КБТК никаких документов на это нет», - сказал свидетель.

Он также сообщил, что Арбитражный суд признал договор купли-продажи базы «Баксан» ничтожным и она была возвращена КБТК.

Адвокат Алаудин Мусаев поинтересовался, где и на какой должности Эфендиев работал до своего прихода в «Роснефть», как он был назначен на должность руководителя компании. Свидетель ответил, что до назначения в компанию работал в ФСБ с 1998 года. Отношения к КБТК не имел, «понравился Совету директоров» и поэтому его назначили, отметил он.

Адвокат попросил указать, кому именно понравился Эфендиев, но прокурор и судья возразили против этого вопроса. Мусаев высказал сомнение, что Эфендиев, который "не имел никакого отношения к КБТК [...] вдруг понравился Совету директоров".

Сторона защиты считает, что уголовное дело против Карданова – это заказ , важно установить, кто его заказчик, заявил адвокат. Он также напомнил суду, что заявителем в правоохранительные органы в отношении Карданова был Эфендиев, "который не был ни очевидцем, ни свидетелем" вменяемых обвиняемому деяний.

"Обстоятельства моего появления там [...] я не обязан докладывать. Это мое личное дело", - сказал свидетель.

Эфендиева несколько раз спросили, на основании каких документов Карданову было предъявлено обвинение в растрате 45 миллионов рублей, если у компании нет дебиторской задолженности на эту сумму. Свидетель подтвердил, что дебиторской задолженности на указанную сумму у компании не было и нет, ее не выявили в ходе ревизии. Эта сумма появилась, когда правоохранительные органы проверили две московские фирмы, на счета которых были перечислена указанная сумма, отметил он. Деньги были направлены на поставку нефтепродуктов, однако никаких документов о том, что нефтепродукты были поставлены, в компании не обнаружили, сказал свидетель.

"Эти 45 миллионов поступили на счета конкретных юридических лиц, которые не занимались поставками нефтепродуктов", - ответил свидетель.Он добавил, что лично от него заявление о недостаче 45 миллионов рублей не поступало.

Свидетель также указал, что документов, устанавливающих, что товар на 45 миллионов не поступил, в компании нет. По его словам, в компании исходили из факта перечисления этих денег и отсутствия [документальных подтверждений] поступления товара.

Эфендиев пояснил, что на собрании акционеров по итогам 2012 года выявилась недостача на 1 миллиард 135 миллионов рублей. «Я отказался брать на себя эту сумму. Годовой отчет не был утвержден», - сказал он. По мнению свидетеля, эти 45 миллионов рублей входят в эту сумму. При этом он затруднился уточнить, почему Карданову предъявлена не вся сумма, а лишь ее часть

Свидетель рассказал, что обратился в Главное управление МВД по СКФО. Эфендиев не обратился к правоохранителям по месту жительства, в обращение сразу в указанное им ведомство говорит о заказном характере преследования Карданова, сичитает адвокат.

Следующее заседание назначено на 28 января, планируется, что на нем будет продолжен допрос Эфендиева.