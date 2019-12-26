Защита сочла необоснованным продление ареста Карданову

26 декабря 2019, 22:30

Нальчикский городской суд оставил под стражей на два месяца бывшего главу "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерия Карданова. Обвинение не представило достаточных оснований для продления ареста Карданову, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 7 ноября Верховный суд республики согласился с решением Нальчикского городского суда о продлении срока содержания под стражей на два месяца. 24 и 25 декабря в Нальчикском суде рассматривался вопрос об продлении меры пресечения Карданову, суд приобщил к его делу обращения друзей, коллег, родных и активистов общественных организаций, которые попросили обвиняемому заменить содержание под стражей более мягкой мерой пресечения.

Валерий Карданов находится под арестом по обвинению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – "Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Своей вины он не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

Судебное заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Кадранову, продолжилось сегодня, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В начале заседания адвокат Алаудин Мусаев заявил ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела истребованных им из Пятигорского городского суда четырех томов материалов, на основании которых был отменен домашний арест Карданова и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы были приобщены, несмотря на возражения стороны обвинения.

В октябре 2013 года Пятигорский городской суд заочно избрал Карданову, находившемуся в международном розыске, меру пресечения в виде заключения под стражу. Карданов был задержан в августе 2018 года и помещен под стражу. 25 июля 2019 года Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение Нальчикского городского суда о продлении ареста и вернул дело в суд первой инстанции.

После этого по ходатайству защиты был допрошен адвокат Аслан Жигунов, который защищал Карданова некоторое время после его задержания. Адвокат рассказал, что 13 сентября 2018 года Пятигорским городским судом Карданову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В тот же день они с подзащитным приехали домой, где Карданов должен был отбывать домашний арест. На следующий день у него возникли проблемы со здоровьем и Карданов обратился в кардиологический центр. Осмотревший его врач заявила, что Карданова необходимо срочно госпитализировать, и его направили в стационар. Однако он не успел разместиться в палате, как появились правоохранители и заявили, что Карданова надо вести в Пятигорский суд.

"Мы стали спорить, правоохранители вызвали полицию. Приехали силовики с автоматами. Тот же врач, который говорил о необходимости срочной госпитализации, по их требованию выписал Карданова. И они повезли его в Пятигорск. Ехали с такой скоростью, что я за ними не успевал. Когда я приехал, в суд меня не допустили, сказав, что к нему приглашен дежурный адвокат. При этом, как я позже узнал, дежурный адвокат говорил, что у Карданова есть адвокат по соглашению, который стоит на улице", - рассказал Жигунов. В результате суд отменил решение о домашнем аресте Карданова, и он был взят под стражу.

Мусаев рассказал, что после того, как Карданову изменили меру пресечения на домашний арест и он вернулся домой, к нему пришли силовики. Они стали склонять его к самооговору, но Карданов отказался, сказал адвокат. Уходя, сотрудники силовой структуры пригрозили, что завтра же он вернется в следственный изолятор, отметил он. После этого у Карданова случился сердечный приступ.

Гособвинитель заявил, что основания, по которым Карданов был взят под стражу, не изменились, поэтом меру пресечения в виде содержания под стражей следует продлить еще на три месяца, до 13 апреля. Его поддержал представитель потерпевшей стороны.

Адвокаты выступали более четырех часов. Алаудин Мусаев сослался на постановление Пленума Верховного суда России. В нем указывается, что "при продлении срока содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному делу судам следует проверить наличие на момент рассмотрения вопроса, оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами", - процитировал он документ. Таких доказательств, по мнению адвоката, в деле нет.

Далее Мусаев подробно проанализировал обстоятельства возбуждения уголовного дела, объявления Карданова в федеральный и международный розыск, указывая на грубые нарушения закона, которые имели место на всех этапах предварительного следствия.

В результате суд продлил арест Карданову на два месяца.

Защита назвала ожидаемым решение суда

Адвокат Мусаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда будет обжаловано. "Мы в течение двух дней (24 и 25 декабря) предлагали исследовать доказательства необоснованности заявленного ходатайства о необходимости продления меры пресечения. Мы доказали, что материалы уголовного дела сфальсифицированы, преступление совершено не Кардановым, а иными лицами", - пояснил он. Адвокат заявил, что обратится в Совет при президенте России по правам человека, к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также в Европейский суд по правам человека с жалобой на ограничение свободы Карданова при том, что его вина не доказана. По его словам, на сегодня установлено, что по обвинению о растрате 45 млн рублей нет ни одного доказательства, нет ни одного документа, подтверждающего, что нефтепродукты не поступили.

"Прокурор говорит, что нет оснований для изменения меры пресечения, потому что остались основания, которые были изначально. Я зачитала материалы, чтобы сравнить то, за что он был тогда арестован, с тем, в чем он сейчас обвиняется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Харченко. По ее словам, на первоначальном этапе следствия ему было предъявлено обвинение в хищении 60 миллионов рублей.

В конце июня 2013 года полиция выявила в ОАО "НК "Роснефть-КБТК" схему хищения более 60 млн рублей. По данным полиции, "подозреваемые из числа руководителей и работников бухгалтерии ОАО "НК "Роснефть-Кабардино-Балкарская топливная компания" похитили денежные средства общества, поступившие в качестве выручки от реализации ГСМ на территории республики с января по апрель этого года (2013 года)". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В 2018 году это обвинение с него было снято в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, сказала Харченко. "По делам, по которым он сейчас обвиняется, ему не избиралась никакая мера пресечения, что исключает возможность ее продления", - пояснила она.

По словам адвоката, решение судьи не стало для нее неожиданным, хотя она все же рассчитывала на справедливость и гуманность. "Это решение явилось очередным подтверждением того, что по делу Карданова имеется сторонняя заинтересованность", - отметила она.

"Гособвинитель и представитель потерпевших не смогли привести ни одного доказательства необходимости продления срока содержания Карданова под стражей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурат Березгов. По его словам, они ограничились исключительно предположениями, что Карданов может скрыться от суда и оказать давление на свидетелей.

По словам адвоката, он обратил внимание суда на коллективные обращения граждан, общественных организаций, представителей науки, искусства, культуры, спорта, религии, депутатов, журналистов, которые сообщили суду множество фактов, характеризующих Карданова исключительно с положительной стороны. Березгов отметил, что морально-волевые качества Карданова не позволят ему подвести людей, которые его поддержали.

Руководитель родового объединения Кардановых Мушариф Карданов, обратившийся с ходатайством о смягчении мер пресечения обвиняемому, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что огорчен решением суда. "Я думаю, что при принятии решения о содержании под стражей Карданова, необходимо было учесть его личность. Валерий Карданов - авторитетный и уважаемый представитель рода Кардановых, общая численность которого составляет более 60 тысяч человек", - указал он.

Мушариф Карданов отметил, что на предприятии ОАО "Роснефть-КБТК" в бытность гендиректором Валерия Карданова трудились 1,5 тысячи человек, они зарабатывали и кормили свои семьи. После его увольнения были проведены значительные сокращения, половина работников оказались уволены, а само предприятие развалено и доведено до банкротства.