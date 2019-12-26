25 общественных организаций попросили освободить Карданова

26 декабря 2019, 03:16

Суд в Нальчике приобщил к делу бывшего руководителя "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерия Карданова обращения друзей, коллег, родных и активистов общественных организаций, которые попросили заменить обвиняемому содержание под стражей более мягкой мерой пресечения.

Как писал "Кавказский узел", замдиректора "Кабардино-Балкарской топливной компании" заявил 6 ноября в суде, что компания оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении Кардановым несостоятельна. Оформление права собственности на базу отдыха "Баксан" в Приэльбрусье и сделка по ее продаже проводились без какого-либо участия Валерия Карданова, заявили 4 декабря свидетели в суде.

Валерий Карданов находится под арестом по подозрению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – "Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины он не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

В Нальчикском городском суде 24 и 25 декабря рассматривался вопрос об продлении меры пресечения на три месяца Карданову, передает корреспондент "Кавказского узла". Свои ходатайства в суд с просьбой смягчить Карданову меру пресечения направили 25 общественных организаций из Кабардино-Балкарии и соседних республик, а также известные в республике и за ее пределами люди. Они попросили заменить меру пресечения Карданову на другую, более мягкую, объективно рассматривать дело, а также поручились за него.

Все ходатайства на судебном заседании 25 декабря огласил адвокат Мурат Березгов. Суд приобщил их к материалам дела.

Во всех обращениях Карданов характеризуется как порядочный человек, профессионал своего дела, активист, меценат, миротворец, патриот своего народа, интернационалист.

«В 80-х годах Карданов – выпускник инженерно-технического факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета был принят на должность главного инженера Высокогорного геофизического института, откуда он перешел на работу заместителем руководителя "Каббалкнефти". Вскоре он возглавил данную структуру и в короткие сроки вывел ее в передовые в предприятия», - говорилось в обращении действительного член Российской академии наук Михаила Залиханова. Ученый попросил заменить Карданову меру пресечения, на не связанную с лишением свободы.

Народный художник Михаил Шемякин-Карданов написал, что был очень опечален, узнав о задержании и помещении под арест Карданова. «Я много лет знаю Карданова, не только как родственника, ни и как уважаемого в республике общественного деятеля и мецената. Мне не верится, что Карданов мог совершить то, в чем его обвиняют».

Президент «Союза нефтегазопромышленников России» Геннадий Шмаль отметил в своем обращении, что «в сфере нефтегазопромышленников России Карданов известен как глубоко порядочный человек и профессионал высочайшего класса».

«Карданов возглавил топливную кампанию Кабардино-Балкарии во второй половине 80-х годов. Под его руководством компания не только выжила в трудные 90-ые годы. Благодаря его неутомимому труду, упорству и профессионализму было создана динамично развивающаяся и эффективно действующая топливная кампания с тысячами рабочих мест, с высоким уровнем культуры производства и интеграции в нефтегазовую промышленность страны, образцовую в масштабах всей России», - указал он.

Президент Академии политических наук Олег Шабров написал в обращении, что Карданов долгое время был организатором и спонсором ряда научных проектов.

«Карданов - доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, возглавлял ее региональное отделение, один из инициаторов создания и сопредседатель Эльбрусского научного клуба. За шесть лет функционирования клуба в его заседаниях приняли участие десятки известных в стране и за рубежом ученых, а также политиков и журналистов. Итоги заседания стали предметом рассмотрения в органах государственной власти», - отметил Шабров.

Обращения в суд также направили Совет старейшин Чечни, бывший министр по делам национальностей Чечни, депутат Чеченского Парламента Лема Дадаев, главный редактор чеченского информационно-аналитического журнала «Закон и Право» А.Ф. Асланов. В их обращениях говорится, что в годы первой и второй чеченских войн Валерий Карданов по поручению на тот момент президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, неоднократно отправлял в Чеченскую республику гуманитарные грузы – продукты питания, медикаменты, лично сопровождая их через блок-посты. Обратно он вез детей, женщин и пожилых людей, размещая их в санаториях Нальчика и Приэльбрусья.

Адыгская общественная организация "Адыгэ Хасэ" сочла, что "с учетом традиционного для Северного Кавказа безусловного уважения к старшим, личных заслуг Карданова перед обществом, экономикой страны, он заслуживает применения к нему более гуманных методов его участия в уголовном процессе».

Олимпийские спортсмены в своем обращении указали, что ручаются за Карданова и сообщают, что в случае изменения ему меры пресечения он не скроется от правосудия. «Валерий Заудинович известен как человек неравнодушный к вопросам воспитания подрастающего поколения, в частности, привлечения молодежи к занятиям спортом... Просим обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела в отношении Карданова и изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы", - написали они.

Следующее заседание суда состоится 26 декабря, предполагается, что суд огласит решение о мере пресечения Карданова.