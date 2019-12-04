Сотрудники БТИ и Росреестра дали показания в пользу Карданова

04 декабря 2019, 23:45

Оформление права собственности на базу отдыха «Баксан» в Приэльбрусье и сделка по ее продаже проводились без какого-либо участия Валерия Карданова, заявили свидетели в суде по делу бывшего руководителя "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти".

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по подозрению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – "Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". "Кабардино-Балкарская топливная компания" оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении Кардановым несостоятельна, заявил 6 ноября в суде замдиректора компании. Свидетели, допрошенные в суде 27 ноября, затруднились объяснить, за чей счет проводилась реконструкция базы.

Валерию Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

На заседаниях суда по делу Валерия Карданова 3 и 4 декабря суд выслушал показания двух свидетелей: заместителя начальника Эльбрусского отдела Управления Росреестра КБР Мариям Моллаевой и бывшего начальника БТИ по Эльбрусскому району Артура Хутуева. Показания касались обстоятельств регистрации базы отдыха «Баксан». На заседаниях также оглашались материалы уголовного дела, сообщил присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель Мариям Моллаева 3 декабря рассказала, что в 2012 году работала начальником Эльбрусского отдела Росреестра. Она проводила правовую экспертизу технической документации по базе «Баксан» и удостоверяла документы. Всех обстоятельств сделки свидетельница спустя годы не вспомнила, но сообщила, что право собственности на базу «Баксан» у ОАО КБТК «Роснефть» возникло до создания регистрирующего органа.

По словам Моллаевой, перед регистрацией перехода права собственности она проводила правовую экспертизу. По договору купли-продажи КБТК продала чемпиону мира по борьбе Исхаку Бозиеву объекты недвижимости базы 19 декабря 2000 года, однако за регистрацией этого договора продавец и покупатель обратились лишь в декабре 2012 года. У КБТК было право собственности на объекты базы с 1998 года, но с 2000 это право по договору перешло к Бозиеву, который не регистрировал его, так как закон не требовал немедленной регистрации перехода права собственности. Свидетель пояснила, что порядок использования базы в этот период определялся сторонами, а поданный представителем КБТК и Бозиевым пакет документов соответствовал требованиям закона. Поскольку сомнений в законности сделки не было, она была зарегистрирована.

«Право собственности на базу регистрировалось сначала на КБТК, так как компания не регистрировала своё право в установленном законом порядке, а затем на Бозиева. То есть внесение сведений в реестр по базе произошло по каждому собственнику одномоментно», - рассказала свидетель.

На вопрос, поступала ли ей лично от Карданова какая-либо просьба по оформлению собственности на объекты, свидетель ответила отрицательно. Отвечая на дополнительные вопросы, Моллаева отметила, что не знакома с Валерием Кардановым и никогда прежде его не встречала.

Судебное заседание 4 декабря началось с протеста Карданова против действий судьи. Подсудимый указал, что при оглашении материалов уголовного дела судья запретила ему выражать свое мнение по протоколам, которые оглашались гособвинителем, и он считает это нарушением своих прав на защиту.

Карданов также заявил, что находится под стражей больше года, хотя последние изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс, запрещают заключать под стражу обвиняемых в мошенничестве и растрате, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Протест Карданова был занесен в протокол судебного заседания.

Свидетель Артур Хутуев сообщил суду, что знает Карданова как руководителя компании «Каббалкнефтепродукт» и встречался с ним на разных мероприятиях. "В конце 2011 года я работал руководителем ФГУП БТИ Эльбрусского района и ко мне обратился с просьбой изготовить техническую документацию на базу «Баксан» представитель ОАО «КБТК Роснефть». А через некоторое время обратился спортсмен по фамилии Бозиев и сказал, что он эту базу купил, но у него не было никаких правоустанавливающих документов, и я ему отказал в регистрации", - рассказал свидетель.

Свидетель сообщил, что техническая документация на объекты базы «Баксан» была изготовлена и они были зарегистрированы за компанией. Хутуев подтвердил, что база подверглась капитальному ремонту и реконструкции - на ней, в частности, были построены два новых объекта.

По словам свидетеля, «Баксан» - старейшая альпинистская база в районе, она была построена в 1936-40 годах. Первоначально это были строения барачного типа. В 1990-х годах база была передана Погрануправлению. В 2011 году, когда Хутуев увидел базу снова, она полностью изменилась: здания стояли на месте старых бараков, но имели совершенно другой вид. Кто строил и реконструировал здания, он не знает, Валерий Карданов к нему никогда ни с какой просьбой не обращался - ни лично, ни через посредников от своего имени.

Валерий Карданов возглавил объединение «Каббалкнефтепродукт» в конце 1980-х годов, впоследствии объединение было преобразовано в «дочку» «Роснефти» — КБТК. Этой компанией он руководил почти 25 лет — до 2012 года, сообщили 1 октября 2013 года "Известия".

«Показания свидетелей еще раз подтвердили, что Карданов не приобретал базу и никогда не был лично заинтересован в ее приобретении как физическое лицо, - ни один, ни совместно с другими людьми. Он никогда не обращался в регистрационную палату никогда не обращался в БТИ, чтобы ему делали документы на эту базу. Более того, показания свидетелей говорят о том, что КБТК, имея право собственности на базу, с 1998 года не регистрировал его в установленном порядке. Это связано с тем, что регистрационный орган был создан значительно позже, в Кабардино-Балкарии данный регистрационный орган просто не функционировал. В 2000 году, после оформления купли-продажи между КБТК и Бозиевым, база была практически в разваленном состоянии. Претензии возникли тогда, когда она стала комфортабельным местом для туризма и отдыха», - заявила адвокат Наталья Харченко корреспонденту "Кавказского узла", комментируя показания свидетелей относительно базы «Баксан».