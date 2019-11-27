Свидетели по делу Карданова затруднились объяснить реконструкцию базы "Баксан"

27 ноября 2019, 23:04

База «Баксан» в Приэльбрусье была приобретена "Кабардино-Балкарской топливной компанией "Роснефти" во главе с подсудимым Валерием Кардановым в заброшенном состоянии, а за чей счет велось ее благоустройство свидетель пояснить не смог. Рабочий пожаловался, что занимавшимся реконструкцией базы строителям не выплатили всю зарплату.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находится под арестом по подозрению в том, что, будучи главой ПАО НК "Роснефть" – "Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". "Кабардино-Балкарская топливная компания" оплачивала нефтепродукты по факту их поступления и реализации, поэтому версия о хищении Кардановым несостоятельна, заявил 6 ноября в суде замдиректора компании. 7 ноября Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил Карданову срок содержания под стражей на два месяца.

Валерию Карданову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.

На сегодняшнем заседании по делу Валерия Карданова присутствовали родственники подсудимого, а также его бывшие коллеги, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на процессе.

В начале процесса судья отклонила ходатайство защиты об исключении из числа доказательств судебно-бухгалтерской экспертизы, обосновав свой отказ тем, что всем доказательствам будет дана совокупная оценка. По словам адвоката подсудимого Натальи Харченко, экспертиза показала, что был осуществлен перевод 45 миллионов рублей на счета контрагентов. Однако, по словам Харченко, это не свидетельствует о том, что нефтепродукты не были поставлены компании. К тому же, как сообщила адвокат, Карданов не был ознакомлен с результатами этой экспертизы.

Сотрудник бухгалтерии КБТК Залим Абазов, вступивший на должность уже после ухода Карданова, пояснил в суде, что документов о поставках нефтепродуктов на 45 миллионов рублей он не видел – ни договоров, ни накладных. По его словам, "ни в 2013 году, когда сменилось руководство компании, ни позже, никакой недостачи выявлено не было".

Свидетель рассказал об обстоятельствах приобретения базы «Баксан»

После этого был допрошен бывший заместитель гендиректора "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" по капитальному строительству Анатолий Багов, который рассказал, что идея приобретения базы «Баксан» приобретения исходила не от подсудимого.

«База, а точнее тогда это назывался альплагерь «Баксан», была приобретена в конце 1990-х годов. Это было нагромождение полуразрушенных зданий. Там располагалась погранзастава, в помещениях жили пограничники. Единственное здание, которое было в более или менее приемлемом состоянии – это бывшее административное здание базы», - рассказал в суде Багов.

Валерий Карданов возглавил объединение «Каббалкнефтепродукт» в конце 1980-х годов, впоследствии объединение было преобразовано в «дочку» «Роснефти» — КБТК. Этой компанией он руководил почти 25 лет — до 2012 года, сообщили 1 октября 2013 года "Известия".

По его словам, головная кампания «Роснефти» не позволяла включать в бизнес-план непрофильные активы, поэтому заключить договора, и привлечь подрядчиков на реконструкцию базы было невозможно. Какое-то время база оставалась в прежнем состоянии, отметил Багов.

«(База была приобретена) для того, чтобы компания вкладывала туда деньги и развивала ее, но этого не делалось, потому что объект не был включен в бизнес-план, (база) не финансировалась, значит, мы не могли заключать договора на ее реконструкцию», - ответил свидетель на вопрос гособвинителя.

По словам Багова, подсудимый Карданов постоянно переговаривался с руководством «Роснефти» и пытался «выбить финансирование». «Приезжало (руководство) компании, встречалось с коллективом, но дальше слов дело не шло», - пояснил свидетель.

Строительные работы на базе велись, но кто нанимал строителей, и кто им платил, Багов ответить не смог. Реконструкцией базы, по словам свидетеля, занимались частные строительные бригады, которые построили новую гостиницу на десять номеров и столовую. Здания строились, по словам свидетеля, без разрешения на строительство, поэтому «возникли проблемы с получением разрешения на ввод их в эксплуатацию». Администрация Эльбруса через суд пыталась добиться сноса построенных на территории «Баксана» зданий, «но получила отказ», отметил Багов.

На вопрос защиты, известно ли свидетелю что-нибудь о приобретении Кардановым в личную собственность или в собственность другого лица базы «Баксан», Багов ответил отрицательно. На вопрос, понесла ли кампания какой-либо ущерб от базы, свидетель ответил, что ущерба нет, так как «вместо разрушенных объектов компания получила благоустроенную базу».

Багов также охарактеризовал подсудимого Карданова. Так, по его словам, в бытность Карданова руководителем «Кабардино-Балкарской топливной компании "Роснефти» работало 76 АЗС и восемь нефтебаз, а «сейчас осталось лишь третья часть всего этого, а сотни рабочих мест сокращены».

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти", бывшего депутата республиканского парламента Валерия Карданова является политическим, считают журналист Максим Шевченко, политолог Тимур Тенов и правозащитник Валерий Хатажуков.

Рабочий пожаловался на невыплату зарплаты строителям базы

Свидетель Андемиркан Шадов, допрошенный на сегодняшнем заседании, рассказал, что работал на реконструкции базы отдыха «Баксан» в Приэльбрусье с бригадой рабочих в течение двух-трех месяцев. Договора на строительство с ним не заключали, денег за работу не платили, поэтому «бригада покинула объект», отметил свидетель.

«Не очень хорошо расстались: со взаимными претензиями, нам так и не заплатили в полном объеме», - рассказал в суде Шадов, добавив, что на базе занимался монолитными работами.

По его словам, он не помнит, кто его привлек к работе на базе. Свидетель также пояснил, что Карданова не знает и раньше с ним не встречался.

На сегодняшнее судебное заседание в качестве свидетеля был также вызван нынешний руководитель «Кабардино-Балкарской топливной компании "Роснефти» Рашид Эфендиев. Однако он не явился, а передал листки нетрудоспособности. По словам представителя компании, Эфендиев болеет. Адвокаты пожаловались суду, что больничные датированы еще октябрем, а текст на копиях не читается, и ходатайствовали направить в лечебное учреждение запрос о том, когда свидетель сможет явиться в суд.

Следующее заседание назначено на 3 декабря, передал корреспондент "Кавказского узла".