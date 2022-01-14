Карданов заявил о фабрикации своего уголовного дела

14 января 2022, 03:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов попросил вынести ему оправдательный приговор по делу о хищениях и фиктивной продаже базы отдыха "Баксан". Ни одна из версий обвинения не доказана, а само дело является политическим заказом, заявил он.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерий Карданов после задержания в 2018 году находился в СИЗО, с февраля 2020 года - под домашним арестом, а в марте 2021 года был отпущен на свободу под подписку о невыезде. 30 ноября 2021 года прокурор потребовал назначить Карданову восемь лет лишения свободы. Обвинение не представило доказательств вины бывшего главы Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова в ходе процесса, заявил на заседании суда 23 декабря 2021 года адвокат Алаудин Мусаев и попросил оправдать подсудимого.

По версии следствия, Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов, однако впоследствии это обвинение прокурор снял. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита. Подробности об этом деле можно узнать из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии".

На заседании 12 и 13 января выступал сам обвиняемый, передал корреспондент "Кавказского узла". Карданов рассказал, что 13 июня 2013 года нынешний руководитель Кабардино-Балкарской топливной компании обратился с заявлением в главное управление МВД России по СКФО о хищении денежных средств компании в сумме около 60 миллионов рублей в период с января по апрель 2013 года. Уголовное дело было возбуждено в тот же день без проведения какой-либо доследственной проверки в отношении неустановленных лиц, но "с прицелом на Карданова", сказал обвиняемый.

Вскоре выяснилось, что 60 миллионов рублей были похищены у компании в 2013 году. Карданов отметил, что в то время уже не работал и, соответственно, не мог совершить это хищение. Тем не менее, уголовное преследование по данному обвинению в отношении него было прекращено лишь в 2019 году, отметил он. "На протяжении же шести лет, обвинение [...] использовало его как повод для объявления в розыск, избрания и продления ему меры пресечения", – сказал обвиняемый.

В конце июня 2013 года полиция выявила в ОАО "НК "Роснефть-КБТК" схему хищения более 60 млн рублей. По данным полиции, "подозреваемые из числа руководителей и работников бухгалтерии ОАО "НК "Роснефть-Кабардино-Балкарская топливная компания" похитили денежные средства общества, поступившие в качестве выручки от реализации ГСМ на территории республики с января по апрель этого года (2013 года)". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2018 году это обвинение с него было снято в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

По словам Карданова, уголовное дело о хищении более 45 миллионов рублей было возбуждено 7 июня 2014 года, поводом для этого стало постановление заместителя генерального прокурора от 30 мая 2014 года о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса о его уголовном преследовании. В соответствии с обвинительным заключением, по распоряжению Карданова на расчетные счета двух компаний было переведено более 45 миллионов рублей в качестве платы за нефтепродукты, при этом договоры на их поставку с этими фирмами не заключались, и поставка нефтепродуктов не осуществлялась, рассказал подсудимый.

Обвинение в этой части Карданов назвал "абсурдным и надуманным". Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что за восемь лет уголовного преследования следствием не были найдены доказательства события преступления, в результате чего обвинение по этой статье с него было снято. "Таких доказательств попросту не существуют. Отсутствие события преступления предопределило и отсутствие доказательств его совершения", – отметил он. Свидетелями и материалами дела доказано отсутствие дебиторской задолженности указанных фирм перед Кабардино-Балкарской топливной компании, указал Карданов.

На заседании суда 30 ноября прокурор отказался от обвинения по части 4 статье 160 УК РФ – присвоение или растрата (Карданову вменялось хищение 45 миллионов рублей путем перечисления их на счета подставных фирм). "Доказать состав преступления в действиях Карданова по данному эпизоду нам не удалось", – сказал гособвинитель и сослался на отсутствие подтверждающих бухгалтерских документов.

Карданов назвал несостоятельной версию обвинения о фиктивной продаже базы "Баксан"

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенническом завладении имуществом Кабардино-Балкарской топливной компании в особо крупном размере, отметил он. Карданов сказал, что версия обвинения о том, что он "не позднее 27 сентября 2011 года", уже не будучи генеральным директором компании, задним числом оформил документы, подтверждающие продажу спортсмену Бозиеву объектов недвижимости базы "Баксан", ничем не подтверждена. "Договор был изготовлен до 19 декабря 2000 года председателем коллегии адвокатов Кабардино-Балкарии Хату Лиловичем Жигуновым по поручению (на тот момент) президента республики Валерия Мухамедовича Кокова", – рассказал обвиняемый. По его словам, этот договор был подписан им как руководителем ОАО "НК "Роснефть-КБТК" и спортсменом Исхаком Бозиевым в декабре 2000 года.

21 июня 1996 года постановлением правительства России была утверждена федеральная целевая программа "Развитие района Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики как международного центра развития туризма, альпинизма и горнолыжного спорта", которая предполагала привлечение средств инвесторов, и выбор руководства республики пал на "Роснефть", рассказал Карданов. В этой связи с руководством "Роснефти" велись переговоры об участии компании в социальных проектах республики, в частности, в восстановлении базы отдыха "Баксан", отметил он. 8 июля 1998 года между Фондом государственного имущества КБР и ОАО "Каббалкнефтепродукт" был подписан договор купли-продажи базы "Баксан", однако руководство "Роснефти" не намеревалось вкладывать средства в восстановление базы в связи с тем, что в то время компания сама нуждалась в инвестициях, отметил обвиняемый.

В 2000 году руководство "Роснефти" распорядилось реализовать непрофильные активы и снять их с баланса, после чего Валерий Коков принял решение о передаче базы "Баксан" Бозиеву, сказал Карданов. Экспертная организация оценила базу в 6,2 миллиона рублей, на эту сумму и был подписан договор купли-продажи базы "Баксан"», пояснил он.

База "Баксан" строилась и реконструировалась Бозиевым за счет своих средств и средств других спортсменов, которые подтвердили этот факт, давая показания в суде, а компания "Роснефть" не вложила в реконструкцию базы никаких денег, подчеркнул Карданов.

Он также сослался на показания бывшего президента компании "Роснефть" Сергея Богданчикова и других, которые заявили, что база "Баксан" не числилась на балансе компании с 2001 года и ее строительство, реконструкция и ремонт никогда не были предусмотрены бизнес-планами компании "Роснефть" и Кабардино-Балкарской топливной компании.

Бывший президент компании "Роснефть" Сергей Богданчиков в своих показаниях на заседании 39 января 2021 года заявил, что компания не располагала средствами на содержание непрофильных активов, в том числе базы "Баксан". При этом деятельность дочерних компаний строго регламентировалась, и проверки ни разу не выявили в Кабардино-Балкарии недостачи или нецелевого расходования средств.

По словам Карданова, Кабардино-Балкарская топливная компания по договору от 15 марта 2003 года о безвозмездном пользовании базой «Баксан» продолжала ею пользоваться. "За это какую-то часть затрат, в частности, проекты строительства, техническую документацию, экспертные исследования, оплачивала компания. Данные затраты были оговорены в договоре безвозмездного пользования от 15 марта 2003 года. За 15 лет эти расходы составили три миллиона рублей", - рассказал он.

Бозиев сразу не смог оформить право собственности на базу «Баксан» из-за обнаруженных несоответствий имевшихся там объектов данным технических паспортов, а также по другим причинам организационного характера, пояснил Карданов.

Опровергая утверждение обвинения, что документы о продаже базы "Баксан" Бозиеву были изготовлены в 2011 году, Карданов указал, что на договоре купли-продажи от 19 декабря 2000 года имеется штамп БТИ с входящим номером, датированный 27 декабря 2000 года. "Если указанный документ составлен в 2011 или 2012 году, то откуда на нем этот штамп? Если штамп не был уничтожен, то почему он не изъят при обыске в БТИ, и клише не подвергнуто сравнительному анализу? - указал обвиняемый.

Карданов сослался на судебно-техническую экспертизу документов, проведенную по решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарии от 4 июля 2016 года при рассмотрении иска конкурсного управляющего ПАО "НК "Роснефть"–КБТК" к Бозиеву об оспаривании сделки. Согласно заключению экспертов, "представленные на экспертизу документы не имеют признаков искусственного старения", отметил подсудимый.

О поступлении в кассу ОАО «Каббалкнефтепродукт» 19 декабря 2000 года от Бозиева 6 216 866 рублей свидетельствует квитанция к приходному кассовому ордеру, ее подлинность никем не ставится под сомнение, указал Карданов. Факт поступления указанных денежных средств подтвержден свидетельскими показаниями кассира и бывшего главного бухгалтера общества, отметил он.

Исхак Бозиев, которому Кабардино-Балкарская топливная компания продала в 2000 году базу отдыха "Баксан", оплатил сделку наличными, рассказала на заседании суда 23 апреля 2021 года свидетель Асият Гятова. Продажа базы была отражена в финансово-бухгалтерских документах, указала эксперт Марина Бабенко.

"База «Баксан» имеется, имеются документы на ее продажу Бозиеву, имеются документы, свидетельствующие о ее оплате Бозиевым, подлинность которых не оспаривалась ни гособвинителем, ни стороной КБТК, а документы на ее постройку, капитальный ремонт или капиталовложения в ее постройку или капитальный ремонт Кабардино-Балкарской топливной компанией и компанией "Роснефть" не представлены... И, тем не менее, обвинение бездоказательно продолжает утверждать о несении обществом затрат на строительство базы "Баксан", - сказал Карданов.

О том, что уголовное преследование носит заказной характер, свидетельствует тот факт, что при отсутствии каких-либо доказательств вины прокурор просил суд лишить его свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей, считает обвиняемый. Карданов также считает, что после его ухода с должности компания "Роснефть–КБТК" была преднамеренно доведена до банкротства. "3300 работников компании, из которых 1660 человек состояли в штате, а еще столько же трудились по договорам найма, оказались на улице, пополнив ряды безработных", в штате компании числится лишь 109 человек, отметил Карданов.

Он попросил суд оправдать его по всем пунктам предъявленного обвинения с признанием права на реабилитацию, а в отношении причастных к его незаконному уголовному преследованию вынести частное постановление.

Оглашение приговора намечено на 10 февраля.