Карданов заявил суду о своей невиновности

06 июня 2022, 18:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В приговоре руководителю ОАО "Роснефть-КБТК" Валерию Карданову суд не подтвердил версию следователей, но признал его виновным в преступлении, в котором он изначально не обвинялся, указал сегодня сам Карданов и заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии приступила к рассмотрению апелляционной жалобы руководителя ОАО "Роснефть-КБТК" Валерия Карданова. Карданов осужден за преступление, которое не фигурировало в обвинительном заключении, а свидетельства его невиновности нальчикский суд не учел, указала в суде защита и призвала оправдать осужденного. Следующее заседание суд назначил на 6 июня.

По версии следствия, Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Карданов, который обвинялся в мошенничестве и подделке документов, вину не признал. 15 февраля Нальчикский горсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации, повлекшим тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов.

Сегодня, выступая на суде в прениях, Валерий Карданов напомнил в своей защитительной речи, что приговором суда первой инстанции он был оправдан по обвинению в подделке документов, но признан виновным по статье 201 УК РФ, тогда как на момент удаления суда в совещательную комнату он обвинялся в мошенничестве и подделке документов, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Суд во время вынесения приговора в отсутствие события преступления, вмененного мне следствием, обнаружил в моих действиях состав иного преступления и признал меня виновным в совершении нового преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201", - сказал Карданов.

Он сослался на статью 299 Уголовно-процессуального кодекса ("Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора"), согласно которой "при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый".

"Только в случае положительного ответа на этот вопрос суд решает, является ли это деяние преступлением, и каким пунктом, частью, статьей УК оно предусмотрено. Среди вопросов, подлежащих рассмотрению, нет вопроса о том, имело ли место деяние кроме того, в совершении которого обвиняется подсудимый. Выявлять такие деяния, решать, являются ли они преступными и квалифицировать их в соответствии с уголовным законом - не функция суда, ибо суд не является органом уголовного преследования", - заявил в прениях Валерий Карданов.

Он указал, что расходование средств АО «Роснефть» и КБТК не вменялось ему в вину, и это обвинение существенно отличается от того, которое ему было предъявлено. При этом суд, по словам Карданова, нарушил его право на защиту, ибо он не мог защищаться от обвинения, о котором узнал только из приговора.

Суд решил, что обвинение Карданова в мошенничестве не подтвердилось, поскольку не было подделки документов, связанных с отчуждением базы «Баксан», но, оправдав его по этому обвинению, в описательной части приговора не указал ни о признании его невиновным, ни об оправдании его по статье о мошенничестве, заявил Карданов. "А также ни в описательной, ни в резолютивной части не указал, по какому из предусмотренных законом оснований он оправдан по ч 4. ст.159 УК РФ, как этого требует УПК", - заявил в своей речи подсудимый.

Мотивировку нового обвинения Карданов назвал необоснованной

По словам Карданова, суд безосновательно указал, что он действовал "из корыстных побуждений с целью извлечения выгоды имущественного характера для себя и иного лица, осознавая общественную опасность своих действий, их экономическую нецелесообразность, опасность последствий в виде причинения существенного вреда возглавляемой коммерческой организации в виде материального ущерба и желая их наступления".

То есть, по его словам, суть обвинения сводится к тому, что Карданов, будучи гендиректором КБТК и продав в 2000 году базу «Баксан» спортсмену Исхаку Бозиеву, в течение 10 лет после этого продолжал вкладывать в ее строительство и реконструкцию денежные средства КБТК, и тем самым нанес КБТК материальный ущерб на 151 млн рублей, а в марте 2013 года, уже не являясь руководителем КБТК, поручил Бозиеву оформить право собственности на имущественный комплекс базы «Баксан».

Выводы суда, по словам Карданова, противоречат всем имеющимся в деле доказательствам. В частности, Карданов апеллировал к анализу писем, которые, по мнению обвинения, были написаны им как гендиректором ОАО «Роснефть-КБТК» президенту головной компании Сергею Богданчикову с информацией о расходах на реконструкцию базы «Баксан». Речь в письмах шла о суммах в 22,5 миллиона, 25,5 миллиона и 27 миллионов рублей.

"Как можно рассматривать эти письма в качестве доказательства? Тот факт, что в пыльных архивах КБТК были найдены первые экземпляры писем, свидетельствует о том, что они никуда не отправлялись, и их происхождение подлежит установлению. То, что указанные письма в ОАО «Роснефть» не поступали, не рассматривались, и по ним не принимались решения, в своих показаниях, данных в суде первой инстанции, подтвердил Сергей Богдачиков", - указал Карданов.

Кроме того, Богданчиков в суде опроверг версию о том, что такие письма им были получены, добавил он, сославшись также на показания других свидетелей, опровергающие версию о подлинности писем.

Подсудимый пояснил, что производство любых работ КБТК включалось в бизнес-план, который направлялся в соответствующий департамент ПАО «Роснефть». Даже рубль КБТК не мог потратить без отражения в тех или иных затратах, любая реконструкция или ремонт были невозможны без согласования с головной организацией, сказал он.

Это, по словам Карданова, подтвердил и Богданчиков, который показал в суде, что база «Баксан» была реализована как непрофильный актив не позднее 2001 года. Денежные средства на реконструкцию и ремонт базы не выделялись ни компанией «Роснефть», ни «Каббалкнефтепродуктом». Деятельность всех дочерних предприятий ОАО «Роснефть» осуществлялась на основании годового бизнес-плана, отвлечение средств на цели, не предусмотренные бизнес-планом, было невозможно, а затраты на базу «Баксан» бизнес-планом не были предусмотрены. Аналогичные показания дал и вице-президент ПАО «Роснефть» Николай Борисенко, и руководитель службы безопасности компании Дмитрий Шульман, подчеркнул подсудимый.

Подсудимый указал на отсутствие доказательств его вины

Также Карданов указал, что в приговоре не приведена ссылка ни на один конкретный документ, подтверждающий инвестиции в реконструкцию базы - платежные поручения, договоры, расходные кассовые ордера.

Кроме того, суд расценил как экономически невыгодную сделку факт продажи базы «Баксан» в 2000 году за 6 млн рублей при затратах на ее приобретение в 1998 году в 400 тысяч рублей. Это нелогично, при том, что и после продажи компания продолжала пользоваться базой в рамках договора о безвозмездном пользовании от 15 сентября 2003 года, отметил подсудимый.

По мнению Карданова, ничем не подтверждается и вывод суда о том, что после прекращении его полномочий в качестве директора общества он поручил Бозиеву оформить право собственности на имущественный комплекс базы «Баксан» для дальнейшего совместного использования базы и извлечения выгоды.

"Это ничем не подтверждается фактически. Ни я, ни кто-либо другой никогда не говорили, что я давал такое поручение Бозиеву либо кому-нибудь другому. В материалах дела отсутствуют такие сведения. Тогда откуда такая информация у суда, и по какой причине суд включает в приговор выдуманные им же обстоятельства? Более того, я всегда заявлял и заявляю, что я являлся руководителем этого общества и одним из двух основных акционеров, подчеркиваю, акционеров, который владел 62% пакета акций этого общества, и которые мною безвозмездно были переданы в 2009 году НК «Роснефть». Я стоял у истоков создания этого общества, и всю свою жизнь посвятил его становлению и развитию, а не разграблению… Поэтому обвинение о причинении мною ущерба обществу в каком угодно виде не просто беспочвенны, но и оскорбительны", - заявил Карданов.

Далее Карданов со ссылкой на материалы уголовного дела указал, что нет доказательств использования им в своих целях объектов базы «Баксан», в то время как КБТК эти объекты использовала и использует. "Я никогда не имел целью причинить вред обществу, извлечь выгоду, или преимущество для себя или иного лица, в том числе Бозиева, за счет общества. Суд не располагает доказательствами таких моих намерений. В деле таких доказательств нет. По обвинению по ст. 201 УК я никогда не допрашивался", - сказал подсудимый.

Следующее заседание суд назначил на 14 июня. Предполагается, что на нем Валерий Карданов выступит с последним словом.

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