Власти проигнорировали призыв муфтията расследовать спецоперацию в Кабардино-Балкарии

15 июля 2021, 15:14

Реакции властей на беспрецедентный призыв муфтията Кабардино-Балкарии расследовать обстоятельства июльской спецоперации в Нальчике не последовало, констатировал правозащитник Заур Шокуев. У Следственного комитета есть месяц на принятие решения о возбуждении дела о смерти Анзора Баразова, которого силовики объявили боевиком.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены боевиками пятеро убитых – Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Тамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро были похищены, а вся спецоперация является инсценировкой. Родные Анзора Баразова нашли следы пыток на его теле и обратились в Следком с требованием провести расследование.

7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме". Призыв муфтията беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Власти никак не отреагировали на призыв ДУМ Кабардино-Балкарии, констатировал юрист "Кабардино-Балкарского правозащитного центра" Заур Шокуев. "На сегодняшний день никакой официальной информации нет ни о ходе расследования, ни о реакции местных властей", – сказал Шокуев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в правозащитный центр пока обращались лишь родственники Хупсергенова.

В Следком обратились только супруга Баразова и брат Хупсергенова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев. "Насколько я знаю, больше никто не обращался с подобными заявлениями. Как минимум, мне ничего не известно об этом", – сказал адвокат.

Супруга Баразова Эльмира Лигидова подтвердила, что родственники Арсена Мендохова, Мамаза Чихрадзе и Хасана Шогенова не написали обращений в Следком. "Обращения написали я и брат Хупсергенова. Родные других убитых не написали. Что касается следов пыток, то я сама лично видела их на теле супруга. Мы не проводили судмедэкспертизу, но подобная справка есть в морге. Они мне ее не выдали, я не смогла ознакомиться с содержанием. Мне сказали, что ее отправят следователю по запросу. Когда справка появится в деле, мы сможем с ней ознакомиться", – сказала Эльмира Лигидова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что до инцидента не была знакома с другими убитыми в ходе спецоперации в Нальчике. "Их я не знаю. Родных тоже. Единственное, когда пошла писать заявление о пропаже мужа, там была женщина в платке, которая, как оказалось, была женой Мамаза Чихрадзе. Она тоже писала заявление о пропаже мужа. Тогда я с ней и познакомилась. До этого мы друг друга не знали", – отметила Лигидова.

Следком обязан в течение 30 дней принять решение – начать расследование или нет, пояснил глава северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов. "Следственный комитет после получения обращения должен в течение трех суток решить вопрос о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Если в течение этого времени решение не принимается, то срок продлевается на 10 суток, а потом – на 30. После этого Следком обязан принять решение. Продлевать срок закон уже не позволяет", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Аламов.

Если будет принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, то его можно обжаловать, отметил Аламов.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

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