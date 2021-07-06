ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии

06 июля 2021, 16:15

Власти России неэффективно расследовали убийство силовиками жителя Кабардино-Балкарии Аслана Емкужева и версию о том, что его перед смертью пытали, решил ЕСПЧ и постановил выплатить матери убитого компенсацию в 70 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Хайшат Емкужевой в сентябре 2019 года. 1 мая 2020 года стало известно, что ЕСПЧ передал представителям интересов Емкужевой меморандум правительства России, утверждающего, что сроки подачи жалобы в ЕСПЧ нарушены, а все доступные средства правовой защиты внутри государства не исчерпаны. Это стандартная позиция правительства в половине подобных случаев, указал адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев, который занимается этим делом.

Силовики убили Аслана Емкужева 16 марта 2011 года в ходе контртеррористической операции в Нальчике. По данным Национального антитеррористического комитета, он проходил диверсионно-террористическую подготовку в Ливане и воевал на стороне боевиков. В жалобе Хайшат Емкужевой утверждалось, что тело ее сына было возвращено семье не только со следами от пуль, но и со следами от наручников, ожогами и травмами лица. По мнению правозащитников, Аслана Емкужева похитили и пытали, а вооруженное сопротивление с его стороны было инсценировано. Добиться расследования обстоятельств смерти сына Хайшат Емкужева не смогла. Последняя просьба об этом была отклонена следователем 14 июня 2013 года, после чего Емкужева и обратилась в ЕСПЧ. Помимо нарушения статьи 2 (о праве на жизнь), речь в жалобе шла о нарушении статей 3 и 5 Конвенции по правам человека (о запрещении пыток и о праве на свободу и личную неприкосновенность).

Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал постановление, в котором признал нарушение Конвенции о правах человека в деле Аслана Емкужева и обязал российское государство выплатить матери погибшего компенсацию материального ущерба в размере 10 тысяч евро и компенсацию морального ущерба в размере 60 тысяч евро, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рустам Мацев.

ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 Конвенции о правах человека. "Признали, что его убили агенты государства в нарушение статьи 2, и что это убийство не было расследовано эффективно", - пояснил Мацев.

В постановлении ЕСПЧ, перевод которого выполнен "Кавказским узлом", говорится о том, что в ходе расследования не были реконструированы события, которые привели к применению силы со смертельным исходом, и не были прояснены ключевые моменты инцидента - например, не было установлено, в кого стрелял Емкужев, не были найдены или допрошены ключевые свидетели, в частности силовики, участвовавшие в спецоперации. Также остались неустановленными сотрудники, стрелявшие в Емкужева. Был допрошен только один офицер, который делал "расплывчатые и противоречивые заявления", говорится в постановлении.

Кроме того, ЕСПЧ указал на противоречия между официальной версией событий и телесными повреждениями, обнаруженными на теле Емкужева - в частности, ссадинами на запястьях. Эти противоречия так и не были устранены должным образом, и в результате российскому следствию не удалось восстановить цепь событий, приведших к применению силы со смертельным исходом, заявил суд.

ЕСПЧ пришел к выводу, что расследование было неэффективным и не дало ответ на вопрос, было ли применение силы оправданным в тех обстоятельствах, а также не установило личности тех, кто ответственен за убийство Емкужева, и соответственно, они не были наказаны.

"Суд также отмечает, что доступ заявительницы к обоим направлениям расследования, то есть к расследованию действий ее сына и к расследованию, касающемуся обстоятельств его смерти, был затруднен из-за ряда процессуальных сбоев и отсутствия информации. Тем не менее заявительница неоднократно обжаловала бездействие властей в отношении этого расследования... Власти (РФ) были в достаточной мере осведомлены о настойчивом желании заявительницы надлежащим образом расследовать смерть ее сына", - говорится в постановлении. Также Европейский суд посчитал, что возражение властей РФ о предполагаемом неисчерпании заявительницей должно быть отклонено.

Рустам Мацев отметил, что доволен решением суда. "ЕСПЧ признал самое важное нарушение - нарушение права на жизнь в его материальном (по существу) и в процессуальном аспекте (невыполнение позитивных обязательств государством в части эффективного расследование). Суд отклонил жалобы по статьям 3 и 5 в отношении Аслана Емкужева, так как счел, что доказательств относительно предварительных пыток и похищения было недостаточно, несмотря на то что отметил следы прижизненных телесных повреждений, в том числе характерных ссадин на запястьях", - сказал адвокат.

Хайшат Емкужева отказалась сегодня прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" решение ЕСПЧ, сославшись на нездоровье.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.