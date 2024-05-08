Участники неонацистского сообщества осуждены в Ростовской области

08 мая 2024, 05:58

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К срокам от двух до шести с половиной лет приговорены семеро жителей Ростовской области, которые создали неонацистское сообщество и совершили нападение на двух человек по национальному признаку.

Новочеркасский городской суд признал семерых жителей Ростовской области виновными в экстремизме.

По данным следствия, в 2021 году один из подсудимых создал экстремистской неонацистское сообщество. В него он привлек шестерых знакомых, четверым из которых на тот момент не исполнилось 18 лет, пишет 7 мая 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Участники группы совершили в Ростове-на-Дону и Новочеркасске нападения на двух мужчин по национальному признаку. Одному они изуродовали лицо. Кроме того, в Шахтах осужденные подожгли при помощи коктейлей Молотова вывеску одного из кафе.

Суд признал всех семерых виновными в совершении преступлений по статьям 82.1 («Организация экстремистского сообщества»), 112 ( «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил к срокам от двух до шести с половиной лет колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2020 года силовики задержали в Москве, Сочи и Тюмени шестерых участников националистических организаций по делу о резонансных убийствах.

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