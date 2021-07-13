13 июля 2021, 20:21

Вдова потребовала расследовать убийство жителя Кабардино-Балкарии силовиками

Родные нашли следы пыток на теле Анзора Баразова, которое силовики выдали им после спецоперации в Нальчике и Баксане, и обратились в Следком с требованием провести расследование.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены боевиками пятеро убитых – Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Тамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро были похищены, а вся спецоперация является инсценировкой. 7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме". Призыв муфтията беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

Когда родные получили тело 35-летнего Баразова, то обнаружили на нем следы пыток: гематомы в районе шеи, ушей, ссадины на шее, отбитые пятки. Сегодня они обратились в управление Следкома по Кабардино-Балкарии с требованием расследовать обстоятельства его гибели. При этом ранее, 4 июля, супруга Баразова Эльмира Лигидова написала заявление о том, что согласна с прекращением дела в отношении мужа в связи с его гибелью.

В сегодняшнем заявлении Лигидовой высказано предположение, что ее мужа похитили 1 июля. Вечером этого дня он ушел по делам и пропал, на звонки не отвечал. Ночью, в 3.30 мск, телефон Баразова был выключен. Лигидова уже на утро подала в полицию заявление об исчезновении мужа. Там она встретила супругу еще одного пропавшего - Тамаза Чихрадзе, сообщил на своем сайте правозащитный центр "Мемориал"*.

Брат Хасанби Хупсиргенова, убитого вместе с Баразовым и Чихрадзе, обратился в Следком еще 9 июля. На теле Хупсиргенова родные также обнаружили следы пыток.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Правозащитники оценили степень контроля интернет-пространства на Кавказе", "Зарифа Саутиева оспорила завершение следствия по делу об экстремизме", "Нальчикский горсуд отказал в жалобе Иритовых на следствие".

Автор: "Кавказский узел"

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