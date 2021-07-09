Ахмед Хупсергенов потребовал расследовать убийство брата

09 июля 2021, 17:05

Родные убитого при спецоперации в Кабардино-Балкарии Хасанби Хупсиргенова потребовали расследовать обстоятельства его гибели после того, как обнаружили на его теле следы пыток, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Журналистка Надежда Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсергенов. По ее данным все пятеро – Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. Призыв муфтията свидетельствует о недоверии общества к версии силовиков и властям, считают правозащитники.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсергенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же год Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

Брат Хасанби Хупсиргенова Ахмед Хупсергенов (Ахмед Хупсергенов и Хасанби Хупсиргенов – родные братья, но их фамилии в документах пишутся по-разному. При этом в СМИ фамилию Хасанби часто писали через "е", как у его брата – Прим. "Кавказкого узла") 9 июля обратился с заявлением в Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии с требованием расследовать гибель Хасанби. Родные заявили, что видели на теле убитого следы избиений и пыток электричеством, о чём они сообщили в заявлении в Правозащитный центр "Мемориал"*. Также они отрицают его причастность к незаконным вооружённым формированиям, сообщил сегодня "Мемориал"* на своем сайте.

Родственники связали гибель Хупсиргенова с тем, что он, не поддавшись давлению, отказался отозвать поданную в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на пытки и несправедливое судебное разбирательство по "делу 58-ми". Интересы Ахмеда Хупсергенова представляет сотрудничающий с правозащитниками адвокат Султан Тельхигов, сказано в сообщении.

"Дело 58-ми" – это дело о нападении на правительственные учреждения и силовые структуры в Нальчике в октябре 2005 года. В ходе предварительного следствия Хасанби пытали, однако вины он так и не признал. Правозащитники, исследовавшие материалы уголовного дела, усомнились в его виновности. Тем не менее, Хасанби приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Находясь в колонии, он жаловался на условия содержания и психологическое давление, летом 2018 года объявлял голодовку, сообщил 9 июля правозащитный центр "Мемориал"*.

Около 8.00 мск 2 июля Хасанби по телефону объяснял кому-то на русском языке, как проехать к их дому. Затем он вышел из дома, сказав, что скоро вернется, рассказал Ахмед Хупсергенов. По его словам, примерно в 10.30 мск Хасанби последний раз был онлайн в мессенджере Whatsapp на своем телефоне. В тот же день к ним домой прибыли сотрудники полиции в форме, вооруженные автоматами. Узнав, что Хасанби нет дома, они уехали, пояснил Ахмед.

Родственникам удалось выяснить, что после разговора по телефону Хасанби сел в белый ВАЗ 2114, который подъехал к дому, где он жил. Они пояснили, что ни у кого из общих знакомых братьев такой машины нет. Вечером они обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. В ночь на 3 июля в дом, где жил Хасанби, приехали сотрудники полиции, опросили родителей, взяли его фотографию и некоторые личные вещи, сообщили правозащитники.

"Утром 3 июля Ахмед узнал о прошедшей в КБР КТО, а около 12.00 [мск] его пригласили в нальчикский морг на опознание. Ахмед опознал брата. В морге он встретился с родственниками Анзора Баразова, также убитого в ходе КТО", – сказано в пресс-релизе правозащитного центра.

На следующий день после гибели Хасанби, Ахмед написал заявление, что согласен с прекращением уголовного дела против Хасанби в связи с его смертью. Тело выдали родственникам для погребения.

После этого они обнаружили на теле Хасанби ссадины, ожоги, похожие на следы пыток электричеством, перелом шейного отдела позвоночника, гематомы на левой стороне лица и в области левого уха. В левой части груди и в правой ноге были пулевые ранения, сказано в информации.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.