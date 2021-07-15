Избирком Армении разрешил арестовать мэра Гориса

15 июля 2021, 11:45

Центризбирком удовлетворил просьбу Генпрокуратуры Армении об уголовном преследовании и аресте кандидата в депутаты парламента, мэра Гориса Аруша Арушаняна, подозреваемого в подготовке подкупа избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля мэра Гориса Аруша Арушаняна задержали и доставили в Специальную следственную службу. Он подозревается в подкупе избирателей во время парламентских выборов в Армении. Сам Арушанян назвал это дело политическим преследованием.

Основанием для уголовного дела мэра Гориса стали его решения о финансовой помощи жителям общины, следствие пытается получить доказательства виновности Арушаняна, представив финансовую помощь как подкуп избирателей, сообщил адвокат Роберт Айрапетян.

Центризбирком удовлетворил ходатайство прокуратуры об уголовном преследовании и аресте мэра Гориса, кандидата в депутаты от блока "Айастан" («Армения») Аруша Арушаняна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Армении.

Согласно материалам уголовного дела, мэр Гориса подозревается в подготовке подкупа избирателей и препятствии избирательному праву, отметил представитель ведомства.

О решении ЦИК Армении сообщил на своей странице в Facebook и советник генпрокурора Армении Гор Абрамян. "Решение будет направлено в Специальную следственную службу для предъявления обвинения и совершения других процессуальных действий", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Аруш Арушанян занимает 32-ю строчку в списке кандидатов блока "Айастан" на парламентских выборах, поэтому может получить депутатский мандат (блоку их полагается 29, но некоторые кандидаты могут отказаться от мандатов). Поэтому, чтобы лишить его неприкосновенности, Генпрокуратура была обязана подать ходатайство в ЦИК, уточняет сегодня "Sputnik Армения".

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК Армении обнародовала окончательные результаты выборов с учетом пересчета голосов - партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 2 июля "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд Армении с требованием признать результаты выборов недействительными.

Несколько чиновников из Сюникской области заподозрены в подкупе избирателей

Напомним, что Аруш Арушанян – один из членов правления партии "Возрождающаяся Армения", как и другой чиновник из Сюникской области, мэр Каджарана Манвел Парамазян, задержанный 8 июля после обысков в его доме. В партии назвали преследование обоих мэров "сфабрикованными и безосновательными действиями, не имеющими ничего общего с принципом законности", которые "являются исключительно проявлением политического преследования".

По подозрению в подкупе избирателей в Сюникской области задержаны и другие чиновники. Так, 9 июля следователи задержали главу общины Воротан Сурена Оганджаняна, обвиненного в финансовой поддержке сельчан с условием голосования за блок "Айастан". Кроме того, при обыске в доме Оганджаняна найдены оружие и боеприпасы, сообщил Следком.

Ранее, 6 июля, Специальная следственная служба предъявила обвинение Лусине Аветян, главе села Караундж укрупненной общины Горис. Аветян обвиняется в принуждении четырех жителей общины принять участие в агитационной кампании, а затем голосовать за блок "Айастан".

Аруш Арушанян ранее связал свое задержание с намерением открыть Зангезурский коридор через Сюникскую область. Он отметил, что многих жителей общины силовики вызывают к себе и пытаются пойти с ними на сделку. "Многих просят дать показания против меня, что я якобы подкупал избирателей или оказывал давление на них", - заявил мэр Гориса, подчеркнув, что местные власти имеют законное право оказывать малоимущим финансовое содействие, и для этого из бюджета выделяются деньги.

В декларации, подписанной 15 июня президентами Азербайджана и Турции, по поводу Зангезурского коридора говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань-Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификация транспорта и сообщения между двумя странами" - Азербайджаном и Турцией. Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня президентами двух стран в городе Шуша (армянское название - Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".