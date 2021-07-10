Глава села Воротан задержан по делу о подкупе избирателей

10 июля 2021, 01:59

Следователи задержали главу общины Воротан Сурена Оганджаняна, обвиненного в выделении финансовой поддержки жителям села с условием голосования на выборах за блок "Айастан". При обыске в доме Оганджаняна найдены оружие и боеприпасы, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля глава общины Воротан Сюникской области Сурен Оганджанян сообщил об обысках в его доме.

По версии следствия, Оганджанян до досрочных парламентских выборов организовал встречу с жителями общины, на котором также присутствовал мэр Гориса Аруш Арушанян. Следствие полагает, что Оганджанян предложил жителям общины подать заявку на получение финансовой поддержки и заверил, что Арушанян их одобрит.

Ранее Арушанян был заподозрен в подкупе избирателей во время парламентских выборов в Армении. Мэр Гориса отказался давать показания, сообщил адвокат. Арушанян назвал это дело политическим преследованием.

В итоге из общины Воротан заявку на получение финансовой поддержки подали 31 жителей, и все они были одобрены Арушаняном 9 июня, считают следователи. "Большая часть этих заявок принадлежит семье главы Воротана", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного комитета Армении.

Также были получены доказательства того, что Сурен Оганджанян заявил некоторым жителям, что после получения финансовой поддержки на выборах они должны будут голосовать за блок "Айастан", сказал сотрудник ведомства.

На внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК Армении обнародовала окончательные результаты выборов с учетом пересчета голосов - партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

По его словам, 8 июля было возбуждено дело о получении взятки и подкупе избирателей (по части 1 и 2 статьи 154/2 УК Армении). Во время обыска 9 июля в доме главы вела Воротан были найдены оружие и боеприпасы. "Законность (их) приобретения и хранения выясняется", - сказал сотрудник ведомства. Оганджанян задержан по части 2 статьи 154/2 Армении (принуждение избирателя голосовать за или против одного из кандидатов, партий. - Прим. "Кавказского узла"). Отметим, максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

Комментариями Оганджаняна или его представителей относительно задержания и версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня глава села Караундж укрупненной общины Горис в Сюникской области Армении Лусине Аветян была арестована ереванским судом на два месяца по обвинению в подкупе избирателей. Днем ранее силовики после обысков задержали главу Каджарана Манвела Парамазяна и увезли его в Ереван. Преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами выборов и планами создания Зангезурского коридора, считает и лидер партии "Возрождающаяся Армения", членами правления которой являются Арушанян и Парамазян.